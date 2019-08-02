Сервисы нового поколения: Узнать все о льготах, оформить пособия и проконтролировать чиновников - через Интернет

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ ПРОТИВ БЮРОКРАТИИ

- Электронный больничный - один из первых масштабных примеров использования цифровых технологий и электронного взаимодействия между гражданами, работодателями, органами государства, Фонда и медицинскими учреждениями, - рассказывает Евгений Писаревский. - При формировании электронного листка нетрудоспособности используются несколько государственных информационных систем, и, по сути, идет отработка модели будущей цифровой платформы социального страхования.

Сейчас эта система охватывает почти 70% медорганизаций по всей стране, около 40% работодателей и более 62% застрахованных граждан. В начале июня был сформирован 10-миллионный электронный больничный, а 11 июля уже 11-миллионный. На сегодня порядка 25% листов нетрудоспособности выдается в электронном виде.

Преимущество в том, что люди освобождаются от бюрократических формальностей, связанных с оформлением больничных. Удобно и работодателям, которые экономят ресурсы. Для организаций процедура оформления выплат по больничным становится более быстрой, экономной, экономически эффективной (подробнее об электронных больничных см. в нашей инфографике).

ИЗБАВИТЬ ОТ ХЛОПОТ БУДУЩИХ МАМ

- Еще один важный проект, который мы разработали и начинаем воплощать в жизнь совместно с Минздравом России - электронный родовой сертификат, - продолжает Евгений Писаревский. - Сейчас женщина фактически выступает как курьер, просто носит бумаги туда-сюда. Но в скором будущем это не понадобится. Поликлиника, в которой будущая мама встанет на учет, в ходе информационного обмена сообщит необходимые сведения в Фонд социального страхования. Роддом уведомит о том, что имели место благополучные роды. А детская поликлиника проинформирует Фонд о постановке ребенка на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев.

В соответствии с информацией, поступившей через межведомственное взаимодействие, Фонд оплатит медицинским организациям услуги, оказанные женщинам в период беременности, родов и наблюдения ребенка в течение первого года жизни.

ДЛЯ ПРОСТОТЫ, УДОБСТВА И БЫСТРОТЫ - КАРТА «МИР»

- Предоставление денежных услуг Фонда, социальных денежных пособий со временем будет происходить полностью в автоматическом режиме (если человек не выбрал альтернативу, личную явку. - Ред.), - продолжает заместитель председателя ФСС РФ. - На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель Фонда Андрей Кигим и председатель правления Акционерного общества «НСПК» - платежной системы МИР Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения выплат пособий с использованием карты «Мир». У карт «Мир» есть преимущества.

Во-первых, сокращение срока поступления выплат. Во-вторых, удобство и простота оформления: для получения выплат на карту «Мир» достаточно указать в заявлении работодателю только номер карты. В-третьих, прозрачность выплат. Получателю пособий приходят СМС-уведомления, благодаря которым человек сразу может понять, что на карту поступило именно пособие и какое конкретно. В-четвертых, в систему «зашита» проверка на правильность и действительность указанного номера карты. Благодаря этому пособия не перечисляются на карту «Мир», если получатель ошибся при указании ее номера либо истек срок действия карты или она заблокирована.

Первый заместитель председателя Фонда социального страхования (ФСС РФ) Евгений Писаревский

- «КП» уже писала о том, что на карту «Мир» с 1 мая 2019 года переводятся все виды пособий по материнству, а также пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации, которые оформляются после 1 мая. После соглашения, заключенного на ПМЭФ, добавляются еще какие-то выплаты?

- Да, планируется перечисление на карту «Мир» компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации (ТСР) для людей с инвалидностью. Сейчас процедура получения компенсационных выплат может занимать до двух месяцев. Благодаря новому совместному проекту ФСС и платежной системы «Мир» и внедрению цифровой схемы компенсации этот процесс будет упрощен, а срок получения затраченных средств сокращен до нескольких дней.

Кроме того, в планах ФСС обеспечить всем гражданам, которым Фонд осуществляет денежные выплаты, получение таких выплат на карту «Мир». Речь идет о работниках, пострадавших от трудовых увечий, а также гражданах, у которых работодатели не находятся на территории региона «Прямых выплат», но при этом ликвидировались, «исчезли», банкроты или на их счетах недостаточно денег для выплат пособий.

ТРИ ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПА

- Я бы хотел сделать акцент на том, что основной смысл цифровых технологий - в принципах проактивности, многоканальности и трансграничности, - отмечает Евгений Писаревский.

- Что это значит?

- Выполнение принципа проактивности приведет к тому, что человеку в ряде случаев не надо даже будет в гаджет заглядывать. Наступает какой-то юридически значимый факт или событие в его жизни, когда он, например, должен получить пособие. И эти денежные средства после обмена информацией между органами власти или внебюджетными фондами через систему межведомственного взаимодействия поступят, например, на карту платежной системы «Мир». Принцип многоканальности означает, что человек сможет обращаться в любое ближайшее или удобное для него ведомство или выбрать электронную форму взаимодействия с Фондом. После чего все данные опять же по каналам межведомственного взаимодействия будут переданы в инстанцию, которая непосредственно занимается решением соответствующего вопроса. Наконец, трансграничность позволит без проблем получать социальные услуги на территории всей страны.

СКАЗАНО

- Цифровые технологии преобразуют все сферы нашей жизни - и социальную сферу, и экономику, и оборону, и безопасность. Эти изменения не что-то виртуальное, они уже происходят сейчас. Например, я был в Нижнем Новгороде, в медицинских учреждениях там используется система распознавания речи. Это экономит время врачам на самое важное - общение с пациентами.

(Максим ОРЕШКИН, министр экономического развития Российской Федерации, - на парламентских слушаниях «Вопросы развития цифровой экономики» 8 июля 2019 года.)

Людям с инвалидностью больше не придется переоформлять льготы при переезде в другой регион.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВАЖНАЯ ТЕМА

Сохранить здоровье и уберечься от трудовых травм

- Фонд социального страхования участвует в расследовании несчастных случаев на производстве, занимается обеспечением пострадавших средствами реабилитации, денежными выплатами, - рассказывает Евгений Писаревский. - Но, безусловно, мы заинтересованы, чтобы такие случаи не происходили, люди сохраняли здоровье и работоспособность. И тут возможности почти безграничны. Существуют различные средства, технологии дополненной реальности, которая позволяет, например, в шахте предотвратить несчастный случай. Газоанализаторы, различные чипы, которые улавливают любое изменение состояния объекта с точки зрения взрывоопасности, причинения вреда гражданину. Информация оперативно передается через специальные информационные системы в центр. Можно спасти человека, предотвратить тяжелые последствия.

Как выяснила «КП», среди примеров «умных» средств индивидуальной защиты работников, то есть изделий, созданных с применением новейших цифровых технологий, есть, например, спецодежда. Она сама «понимает» и включает подогрев, когда человека нужно согреть, если ему холодно. А также измеряет пульс, давление, температуру тела и передает данные врачу. Благодаря этому можно эффективно мониторить состояние здоровья, экономя на медосмотрах. Есть также «умные» ботинки: в них встроен GPS-приемник, и они показывают, где находится работник, в опасной зоне или нет, какое время там пребывает, указывают дальнейший путь следования.

Также будут внедряться различные приложения, программные продукты, которые позволяют контролировать состояние здоровья пациентов. Например, российские специалисты разработали систему кардиомониторинга - технологию, предназначенную для профилактики профзаболеваний. Эта мобильная система в режиме онлайн на постоянной основе отслеживает работу сердечно-сосудистой системы. Причем не просто отслеживает, но и контролирует. И дает оповещающие сигналы, если показатели свидетельствуют о каком-либо серьезном нарушении в организме.

Еще одна разработка - микропроцессор «СмартСИЗ». Такой чип можно сделать нитевидным, вставлять его в ткани, скажем, той же спецодежды, поясняют разработчики. Микропроцессор будет совершать необходимые измерения и передавать их работодателю. Экспериментальный комплект оснащен газовым датчиком, датчиками температуры тела, зуммером, браслетом, который показывает текущее состояние человека. В него можно также встроить видеорегистратор и автоматическую аптечку.

Важную роль в профилактике производственного травматизма и профзаболеваний могут сыграть экзоскелеты, отмечают эксперты. Такое устройство представляет собой внешний каркас, который перераспределяет полезный вес инструмента либо вес самого рабочего на внешний каркас. Также экзоскелет может уравновешивать за счет упругих элементов сам инструмент. Это позволяет повысить выносливость при монотонных работах, разгрузить опорно-двигательный аппарат.

Если же человек уже пострадал из-за трудовой травмы, то по показаниям, предусмотренным в Программе реабилитации пострадавшего, для него может быть закуплен Фондом протез новейшего поколения. В таких изделиях тоже используются передовые цифровые технологии. Например, киберрука (биоэлектрический протез руки) работает так. Человек представляет, что он двигает или сжимает ладонь в кулак, сохранившиеся мышцы в предплечье или плечевом сегменте сокращаются, пытаясь выполнить команду мозга. При их сокращении возникает электрический потенциал, который считывается поверхностными датчиками. И они дают команду о необходимом движении механическим пальцам. Чем больше датчиков используется, чем больше сохранилось мышц у человека и чем выше их активность, тем точнее удается улавливать и распознавать различные жесты.

Кто будет в ответе за ошибки

Сейчас, если человек не озаботился подачей заявления, справки какой-нибудь, это его вина. При новом проактивном подходе заботиться обо всем должен уже не получатель услуг, а ведомства, государство. Или, может, даже роботоризированные процедуры, информационные системы. То есть с потребителя ответственность снимается. На кого она перекладывается? Кто и как будет отвечать в случае ошибок, просчетов, бездействия?

- Ответственность перекладывается на юридически значимые данные, которые содержатся в соответствующей базе, реестре, плюс рассматривается нормативно закрепленная ответственность организации-хозяина таких данных - поясняет Евгений Писаревский. - Например, существует реестр прав на недвижимое имущество. И сейчас уже не требуется свидетельство о праве собственности. В реестре содержатся записи актов, которые являются юридически значимыми - скажем, о правах на квартиру. Так же будет с социальными правами. Уже сегодня у нас учитывается потребность человека с инвалидностью в технических средствах реабилитации, в коляске, в трости. Все просчитано, включая сроки предоставления. Это может реализовываться в проактивном режиме (то есть по факту необходимости, без обращения самого человека. - Ред.). Пока алгоритмы, средства автоматизации не запущены полностью. Нужно отработать каналы взаимодействия между ведомствами.

Безусловно, возникают вопросы, моменты, которые требуют обсуждения. Как ошибки будут исправляться? Эти вопросы должны отрабатываться на пилотных проектах. В сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий особенно важно проведение правовых экспериментов. У нас был пример. Электронный листок нетрудоспособности первоначально мы отработали на пилотных регионах. И только после этого вышли с законопроектом в Государственную Думу. Так что, конечно, все должно тщательно изучаться и прорабатываться.

«Большие данные» помогают предотвращать аварии

Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО) в своих Руководящих принципах подчеркивает необходимость существования адекватной и надежной системы отчетности несчастных случаев на производстве и предполагаемых случаев профессиональных заболеваний. Отчетность и сбор таких данных в специальной базе данных (Big Data) обеспечивает необходимую платформу для анализа и непрерывного сбора информации.

В практическом плане страховщики несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ведут учет несчастных случаев и заболеваний, за которые они выплачивают компенсацию. Эти записи могут содержать информацию о застрахованных лицах, причинах несчастных случаев, названиях компаний и секторах экономики, в которых происходят несчастные случаи и болезни. Исходя из этого легко сформировать показатели частоты смертельных и несмертельных производственных травм. А также дает возможность ответственному учреждению проводить целевые профилактические мероприятия на основе выявленных профессиональных рисков, отмечают эксперты.

В частности, Немецкое общество социального страхования от несчастных случаев (DGUV) собирает исчерпывающие данные относительно частоты, причины и влияния несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Эти очень подробные статистические данные о производственном травматизме позволили DGUV успешно направить усилия по профилактике на напряженные секторы, профессии и виды деятельности.

«Большие данные» используются в том числе для прогнозирования вероятности следующей аварии. К примеру, Немецкое государственное страхование от несчастных случаев (BGETEM) использует интеллектуальный анализ данных как стратегический инструмент предотвращения. Исследователи из BGETEM утверждают, что благодаря использованию разных моделей прогнозирования и сравнению реальных данных об авариях с данными из других источников удалось идентифицировать компании, подверженные повышенному риску несчастных случаев.