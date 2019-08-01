2019-08-01T14:59:24+03:00
Происшествия

В Москве парень взял в заложники собаку своей возлюбленной и угрожал убить ее, если девушка к нему не вернется

Пока девушки не было дома, парень выбил дверь в ее квартиру и похитил питомца
Иван РУНЕВ
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Василий выбил дверь в квартиру возлюбленной и похитил её пса.Василий выбил дверь в квартиру возлюбленной и похитил её пса.
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Ночью 22 июля в районный отдел полиции на севере Москвы пришла заплаканная девушка, которая поведала сотрудникам необычную историю. 26-летняя Вика рассказала, что ей на телефон поступают угрозы от ее бывшего парня, который взломал ее квартиру и украл собаку.

- Девушка рассказала, что ее парня зовут Василий, ему 32 года. И он звонит ей на телефон и угрожает убить собаку, если Вика не вернется к нему, – рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.

История началась несколькими днями ранее. Вика после очередного сильного скандала решила уйти от Васи. Она собрала вещи и уехала к своей подруге на пару дней, чтобы собраться с мыслями.

Спустя несколько часов ей на телефон стал названивать Василий и рассказывать, что он похитил ее любимого пса. Вика сначала не поверила, потому что бывший парень никак не смог бы попасть к ней в квартиру без ключей. Правда, она не учла еще одного способа: Вася просто выломал входную дверь.

Такой застала Вика дверь в свою квартиру.

Такой застала Вика дверь в свою квартиру.

К счастью, сотрудники полиции быстро отыскали парня и вызволили из заложников собаку. Теперь Вася находится в полиции, а инцидентом также заинтересовались и в Следственном комитете, где проводят собственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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