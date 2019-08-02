Работа после 50 лет: Найти, уйти или открыть свое дело

Старшее поколение

Отношение к возрасту меняется. Как в России, так и во всем мире. Как на уровне законов, так и психологически. Острее всего чувствуют эти перемены люди, которым недавно исполнилось пятьдесят. Раньше они бы считались если не пожилыми, то людьми предпенсионного возраста. Сейчас же по ощущениям они вполне молоды и полны сил. Вот только работодатели далеко не всегда ценят сочетание опыта и активности. Какие пути решения проблем с трудоустройством людей старшего возраста есть за рубежом и какие из них можно использовать в России? Эти вопросы стали одной из самых дискуссионных тем на Форуме социальных инноваций регионов, состоявшемся в Москве.

ЗАКОНЫ

У нас меняется модель старения

Светлана Петрова, заместитель министра труда и социальной защиты РФ:

- Тема действительно важная и касается каждого, так как мы все окажемся в этом возрасте. У нас в стране формируется модель новых, активных пожилых людей. И мы этому очень рады. У нас в принципе меняется модель старости.

Темы, связанные с жизнью пожилых людей, являются нашим приоритетом уже много лет. И рост продолжительности жизни, причем активной и здоровой жизни, - приоритет для государства. В 2014 году Президент РФ поставил перед правительством задачу определить стратегию развития в отношении граждан старшего возраста. Стратегия и план ее реализации до 2035 года были утверждены правительством. В этом документе мы постарались заложить основы государственной политики исходя из того, как мы бы хотели стареть.

Нужна конвенция о правах пожилых людей

Мартин Гарсия Маретан, председатель рабочей группы ООН по проблемам старения:

- Люди старшего возраста могут активно участвовать в социальной и экономической жизни общества, не только получать блага и социальные услуги, но и вносить свой вклад. Но для этого нужен юридически обязывающий документ, гарантирующий соблюдение их прав. У нас есть международные конвенции по защите прав детей, женщин, людей с ограниченными возможностями. Надо выработать такой же документ и о защите пожилых людей от дискриминации. Принятие такой подобной конвенции поддерживает примерно половина стран - членов ООН.

Люди предпенсионного возраста сейчас по своим ощущениям вполне молоды и полны сил.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДЕМОГРАФИЯ И РЫНОК ТРУДА

17% россиян старше 65 лет

Ирина Денисова, профессор Российской экономической школы:

- Старение населения - мировой тренд. За счет чего оно происходит? Во-первых, мы стали жить дольше - все больше людей достигают возраста 70, 80, 90 лет. И одновременно происходит снижение рождаемости. В России этот процесс начался давно, и сейчас чуть больше 17% жителей нашей страны старше 65 лет.

Что это означает? Экономически активных и даже просто трудоспособных людей на рынке труда становится меньше. Есть последствия и для семьи: надо заботиться надо не только о детях, но и пожилых родственниках.

Люди в возрасте 50+ у нас в стране на самом деле активно представлены на рынке труда. Сразу после достижения пенсионного возраста большинство не уходит с работы. Из женщин в 55 лет примерно половина выходит на пенсию, 25% женщин уходят с рынка труда в 58 лет, многие трудятся до 70 лет и больше.

Каждый пятый пенсионер в Москве работает

Александра Александрова, первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты правительства Москвы:

- Юридически у нас принят термин «предпенсионный возраст». Но мы предпочитаем называть этот возраст мудрым. Вы знаете, что с этого года идет постепенное повышение пенсионного и, соответственно, предпенсионного возраста. Для правительства Москвы важно разработать меры, которые помогут людям мудрого возраста уверенно чувствовать себя на рынке труда.

По статистике за 2018 год, 874 тысячи москвичей находятся в предпенсионном возрасте. С учетом изменений в пенсионной системе, к 2024 году эта цифра будет снижаться на 30 тысяч человек в год.

Работающих пенсионеров в Москве 500 тысяч человек - то есть практически каждый пятый из тех, кто достиг пенсионного возраста. И в последние годы эта цифра не меняется.

Многие женщины уже не хотят сидеть дома и продолжают работать после выхода на пенсию.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРОБЛЕМЫ

Самозанятых старшего возраста много, так как на работу не берут

Ирина Денисова, профессор Российской экономической школы:

- Какие есть ограничители экономической активности людей старшего возраста? В первую очередь здоровье, особенно у мужчин. Люди с плохим здоровьем на 4 - 5 лет раньше уходят с рынка труда. Поэтому важен здоровый образ жизни и профилактика.

Следующий ограничитель - рынок труда сам по себе. Можно хотеть работать, но не иметь возможности. Среди самозанятых больше всего именно людей старшего возраста. Это говорит о том, что люди хотят работать, но не могут устроиться.

О возрастной дискриминации надо говорить

Константин Царанов, председатель попечительского совета АНО «Серебряный возраст», начальник Управления развития отраслевых образовательных программ Университета правительства Москвы:

- Служба занятости Москвы трудоустраивает 70% из обратившихся людей в возрасте 50+. Но 30% не трудоустраивает - а это 12 тысяч человек. О возрастной дискриминации мы не говорим честно и на государственном уровне. Это ошибка. Как только начнем говорить об этой проблеме открыто, нам будет легче с ней работать.

Первый барьер - юный рекрутер

Александра Александрова, первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты правительства Москвы:

- В службу занятости за год обратились 9 тысяч пенсионеров. Мы провели опрос, чтобы выяснить, какого рода поддержка нужна людям. Один из подходов - это обучение. Оно нужно, если профессия морально устарела или человек чувствует, что ему не хватает каких-то навыков, в первую очередь связанных с цифровыми технологиями.

Но оказалось, что есть еще одна очень важная составляющая. Это универсальные личностные компетенции, то, что в HR-сообществе называется soft skills, «мягкие навыки». Именно они дают 80% стабильного успеха человека на работе. А у людей 50+ провал по этим навыкам. И поэтому им тяжелее искать работу. Они не знают, как рассказать о своих достижениях, убедить работодателя в своей нужности. В людей, которым сейчас за 50, мало кто вкладывался, способствовал их развитию.

Очень часто проблема даже не в руководителе компании, он без проблем бы нанял такого сотрудника. А в рекрутере - первом барьере, который надо преодолеть. Чаще всего это очень молодые, 25-летние люди, и для них возраст 50+ кажется очень серьезным.

Иногда приходят люди в ужасе, чувствующие себя на грани увольнения: что делать, новый начальник все поручения раздает через мессенджеры! И вообще я его не люблю, он молодой, а я самый опытный человек в компании. И я не могу потерять эту работу, потому что новую я уже, наверное, не найду. Вот с такими запросами к нам приходят.

РЕШЕНИЯ

Помощь в обучении

Светлана Петрова, заместитель министра труда и социальной защиты РФ:

- Чтобы люди старшего возраста сохранили работу или нашли новую, федерация в рамках национального проекта «Демография» софинансирует всем регионам за исключением Москвы (она финансирует эту программа сама) профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста. В год планируем обучать по 75 тыс. человек.

Центр «Моя карьера»

Александра Александрова, первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты правительства Москвы:

- Мы открыли центр «Моя карьера», призванный помогать именно людям 50+. В своем центре мы прокачиваем универсальные личностные компетенции. Учим позиционировать себя, вести переговоры о зарплате, грамотно говорить о своем возрасте.

Люди 50+ очень хороши в продажах - когда надо объяснить достоинства товара, например, новой модели телефона, покупателю такого же возраста на понятном ему языке.

Поддержка социальных предпринимателей

Наталья Перязева, директор автономной некоммерческой организации «Сказки у камина»:

- Сейчас в Госдуме готовится закон о социальном предпринимательстве, где речь идет о поддержке социально незащищенных слоев населения, а это в том числе предпенсионеры и пенсионеры, и поддержке предприятий, работающих с такими людьми. Государство и экспертное сообщество работают над тем, чтобы для предпринимателей было максимально выгодно привлекать людей старшего возраста.

Активное долголетие - это не только работа

Ирина Денисова, профессор Российской экономической школы:

- Активное долголетие складывается из нескольких составляющих:

• экономическое долголетие, то есть продолжительная экономическая активность, финансовая независимость и застрахованность;

• социальное - включенность в жизнь в семье и в обществе;

• гуманитарное долголетие - развитие в течение всей жизни, ведь жизнь не сводится к работе.

ОТНОШЕНИЕ

Не смотрите как на уходящую натуру

Ирина Антонова, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина:

- У нас в стране всегда был очень ранний пенсионный возраст, 55 лет для женщин. Когда встал вопрос о его увеличении, я была за. Потому что ранний выход на пенсию старит людей, деформирует наши желания и возможности. Уже в 45 лет вы чувствуете, что в коллективе на вас смотрят как на уходящую натуру. И это очень болезненно.

Нынешние 50-летние отличаются от своих мам и бабушек

Марианна Максимовская, президент АО «Михайлов и партнеры. Управление стратегическими коммуникациями»:

- Сейчас уже не используют слово пожилые, к счастью. Говорят о людях третьего, или серебряного возраста.

Посмотрите на нынешних пятидесятилетних. Мы очень сильно отличаемся от поколения наших мам и наших бабушек. И внешне, и внутренне. Нам нужно оставаться на плаву, быть реализованными и финансово независимым. Я в 44 года после четверти века работы на телевидении поменяла профессию. И до сих пор учусь.

Вот доживете до 80, тогда начнем уважать

Владимир Яковлев, основатель проекта «Возраст счастья», писатель, журналист:

- Пожилым людям 80 - 90 лет сейчас живется лучше, чем 50-летним. Моей маме 84 года. Она заходит в магазин, и все продавцы строятся вокруг нее. Пятидесятилетние женщины ничем таким похвастаться не могут. К ним общество относится как в пустому месту. Мол, вот доживете до 80 - начнем вас уважать. А долголетие начинается не в семьдесят и не в восемьдесят, а в 50 - 60 лет. Сколько мы будем жить, зависит от того, как мы живем в 50 - 60 лет.

Для долголетия нужно активное развитие, освоение новых навыков в течение всей жизни. Фото: Andrey ARKUSHA/globallookpress.com

А КАК У НИХ

Свой бизнес, волонтерство и общение

Хорст Крумбах, основатель проекта «Мост поколений» (Германия), делится опытом своей страны в том, как обеспечить занятость людей старшего возраста. Особенность немецкого подхода в разделении граждан, отметивших 50-летний юбилей, еще на три возрастных этапа.

50 - 65 лет - это еще до пенсия, в Германии на заслуженный отдых отправляются, как правило, после 65 лет. Но и у профессионалов 50+ есть свои особенности. Во-первых, работодатели берут их не столь охотно, как молодежь, - опытные сотрудники обходятся дороже. С другой стороны, и многие немцы после пятидесяти и сами не особо горят желанием работать с утра до вечера по найму. Многие именно в этом возрасте стремятся открыть свое дело, это уже тенденция. Государство поддерживает начинающих предпринимателей 50+.

65 - 80 лет. В этот период важно не столько зарабатывать (так как в Германии на пенсию вполне можно комфортно жить), сколько быть активным и полезным членом общества, чувствовать себя нужным и уважаемым, включенным в общество, а не исключенным из него. Именно поэтому 42% граждан между 65 и 80 годами становятся волонтерами. Часто участвуют в проектах по помощи тем, кто еще старше. Государство поддерживает эту модель. Волонтеры, например, могут получать до 50 тысяч рублей в месяц, для работодателя эти деньги налогом не облагаются.

Старше 80. Хотя в этом возрасте большинство людей уже нуждаются в уходе, у них тоже есть возможность быть активными и полезными. Для этого и создан проект «Мост поколений». Дети, в основном ученики младших классов, приходят в дома престарелых, в которых живут около миллиона граждан Германии. В течение всего учебного года у них там есть «дедушка» или «бабушка». Пожилым людям есть что рассказать, они делятся своей мудростью и опытом и тем самым вносят свой вклад в развитие общества.