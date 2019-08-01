Положение о публичном конкурсе «21 день без нарушений»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатором конкурса является ООО «ДБО», зарегистрированное и расположенное по адресу: 125040, г. Москва, ул. 5-я Ямского Поля, д. 7, стр. 2. Оператор конкурса - АО «ИД «Издательский дом «Комсомольская правда», зарегистрированное и расположенное по адресу: 127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1. Ответственный представитель конкурса – Феличия Гулер, руководитель направления по продажам специальных проектов, felichiya.guler@phkp.ru.

1.2. Публичный конкурс проводится организатором самостоятельно за счет собственных средств.

1.3. Публичный конкурс проводится в рамках проведения мероприятия «Проведены социальные кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике».

1.4. Публичный конкурс проводится на русском языке.

1.5. Участником конкурса может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо, достигшее 18-летнего возраста, постоянно проживающее на территории Российской Федерации, являющееся гражданином Российской Федерации.

1.6. Территория проведения конкурса не ограничена.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.5 настоящего Положения, об участии в конкурсе должно быть добровольным.

2.2. Участник конкурса принимает в нем личное участие.

2.3. В случае объявления Участника Победителем, такой Участник обязан предоставить уполномоченным представителям Организатора следующие документы в виде отсканированных копий:

Копия страниц паспорта, содержащих информацию о Ф.И.О., дате и месте рождения, дате выдачи и органе, выдавшем паспорт (стр. 2 и 3);

Копия страницы паспорта, содержащей информацию о месте постоянной регистрации Победителя;

Копия Свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (при наличии);

Копия страхового свидетельства пенсионного фонда;

2.4. Участник конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в конкурсе третьему лицу (лицам), включая право получения призов от организатора.

2.5. Расходы на телефонные переговоры участника конкурса, связанные с его регистрацией для участия в конкурсе и во время его проведения, оплачиваются участником самостоятельно и организатором не компенсируются (не возмещаются).

2.6. Транспортные расходы и иные расходы, включая расходы на проживание, связанные с приездом участника (победителем конкурса) к месту получения призов и обратно организатором конкурса не компенсируются (не возмещаются).

2.7. Лицо, принявшее участие в конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных организатору конкурса.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДЕ, ПРИЗЕ.

3.1. Информация о призах содержится в разделе 4 настоящего Положения.

3.2. Призы вручаются по месту нахождения оператора (п. 1.1), или путем доставки на адрес победителя. Время вручения оговаривается оператором с победителем индивидуально.

3.3. Победитель конкурса вправе получить призы не позднее 18.10.2019.

3.4. Срок хранения невостребованных призов до 18.10.2019.

3.5. Участник конкурса, признанный организатором победителем, обязан подтвердить свою личность Паспортом, получить призы лично или по доверенности. Для получения призов победитель обязан предъявить оператору документы, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения.

4. УСЛОВИЯ (ОПИСАНИЕ) КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится в период с 31 июля 2019 года по 30 августа 2019 года.

Конкурсные записи будут размещены на официальной странице «Комсомольской правды» в социальной сети ВКонтакте, Facebook и Одноклассники 31.07.2019.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в период с 31 июля 2019 года по 07 августа 2019 года.

Победители конкурса определяются жюри с 28.08.2019 по 29.08.2019.

Имена победителей Конкурса будут опубликованы с 30.08.2019 на официальной странице

«Комсомольской правды» в социальной сети ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.

4.2. Участвуя в конкурсе, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего Положения, и дает свое согласие на передачу и обработку своих персональных данных организаторами конкурса с целью участия в конкурсе.

4.3. Условия конкурса

Для участия в Конкурсе Участникам необходимо совершить следующие действия:

До 7 августа сделать репост записи, размещенной на официальной странице «Комсомольской правды» в социальной сети ВКонтакте, Facebook и Одноклассники;

В комментарии к репосту написать комментарий – почему важно соблюдать скоростной режим;

В течение следующих 21 дней с момента репоста опубликовать у себя на странице как минимум 3 фото- или видео - отчета с описанием своего опыта езды на автомобиле без нарушений и хэштегами #понимайоднозначно и #21деньбезнарушний;

В срок проведения Конкурса осуществить репост записи на свою страницу с информацией о конкурсе и не удалять его до конца конкурса. Страница участника должна быть открыта.

4.4. Размер и форма призов победителю конкурса:

Фонд конкурса составляют следующие призы:

Первые 3 места смартфоны (марка Huawei Nova 3), стоимостью 26 990 руб. за каждый смартфон, а также денежная часть приза в размере 14 533 (Четырнадцать тысяч пятьсот тридцать три) рубля 00 копеек. Денежная часть приза в виде фактической величины может быть изменена Организатором без уведомления участников в связи с возможным изменением фактической стоимости Призов за первые 3 места на дату приобретения. Участник согласен на удержание и перечисление денежной части приза Организатором в полном размере, без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ, по итогам чего погашается задолженность Участника перед бюджетом по уплате НДФЛ от получения Приза первого уровня в полном объёме. Никаких иных налоговых обязанностей в связи с получением приза у Участника не возникает.

Следующие 5 мест - фирменные футболки, стоимость каждого приза не превышает сумму в размере 4 000 рублей , оставшиеся 13 мест - брендированные авто аксессуары (комплект из обложки для прав + рюкзак), стоимость каждого приза не превышает сумму в размере 4 000 рублей . Всего 21 приз для 21 победителя. Количество призов ограничено.

Стоимость, цвет, другие параметры и характеристики Призов определяются по усмотрению Организатора Конкурса и могут не совпадать с ожиданиями Участников

Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не производится.

Призы не подлежат обмену и возврату.

Организатор и Оператор не несет ответственности в случае, если обладатели призов не могут осуществить их получение ввиду отсутствия необходимых документов или любых других причин, при условии выполнения Организатором своих обязанностей. Все прочие расходы, связанные с получением Участниками призов, оплачиваются участниками за собственный счет.

Организатор конкурса уплачивает налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в зависимости от стоимости приза из собственных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невостребованные призы остаются в собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.

4.4. Определение победителей конкурса:

Победитель определяется среди пользователей, которые выполнили все условия конкурса. Победителей определяет жюри, оценивая достоверность и креативность отчетов;

В состав жюри входит:

1.Хранцкевич Сергей Владимирович, заместитель начальника отдела пропаганды

безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного

травматизма ГУОБДД МВД России, полковник полиции.

2. Позднякова Ольга Вячеславовна, старший инспектор группы по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма отдела пропаганды безопасности

дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

ГУОБДД МВД России, подполковник полиции.

3. Мельников Вадим Вячеславович, директор АНО «Центр по пропаганде

безопасности движения на транспорте «Движение без опасности».

4.5. При оценке Творческих работ экспертное жюри не будет обладать какими-либо сведениями об Участниках, отправивших Творческие работы.

Победителем конкурса признается работа, набравшая наибольшее суммарное количество голосов по итогам голосования экспертного жюри.

4.6. Порядок, место и сроки получения призов:

Участники Конкурса, признанные Победителями, в течение 10 рабочих дней со дня объявления Победителей, будут извещены о порядке, месте и сроке получения призов Оператором Конкурса по телефону и/или электронной почте и/или личным сообщением в соцсетях.

Доставка призов осуществляется за счет Организатора.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.6. Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в публичном конкурсе.

5.7. Организатор и Оператор вправе организовать фото/ видеосъемку победителей и участников конкурса. Победитель и участник конкурса, принявшие участие в фото/ видеосъемке, дают согласие на безвозмездное использование своего изображения в составе печатной и/или видеопродукции организатора конкурса, в том числе рекламной продукции АО «Издательский дом «Комсомольская правда». Участие победителя и участника конкурса в фото/ видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

5.8. Организатор и Оператор конкурса не вступает в переписку и переговоры с участниками конкурса, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Положением.

5.9. Организатор и оператор конкурса не несет ответственности за работу операторов телефонной связи и качество предоставляемых ими услуг.