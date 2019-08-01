Захаров осудила эстонские комиксы про «Гитлера-хипстера»

На еженедельном брифинге для журналистов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила переиздание в Эстонии печально знаменитой книги «Майн Кампф» — мемуаров нацистского фюрера Адольфа Гитлера:

— Мы на особом контроле держим тему фальсификаций истории Второй мировой войны. Речь идёт об издании в очередной стране ЕС книги «Майн кампф», вышедшей из-под пера Адольфа Гитлера. Мы обратили внимание, что в Эстонии эта книга выйдет вторым тиражом в августе этого года (первый уже распродан). С тревогой наблюдаем нездоровый ажиотаж вокруг этой книги, набирающий обороты в Европе. В 2016 году было продано «научное» издание книги в Германии тиражом свыше 80 тысяч экземпляров вместо запланированных четырёх, — отметила Захарова.

— Это человеконенавистническая книга, где террор был провозглашён легальным методом борьбы, в России она запрещена. Её переиздание в Европе может стать идеологической бомбой — даже с научным комментарием (в эстонском варианте, впрочем, не было и этого). Более того, в Эстонии появился и комикс под названием «Гитлер-хипстер» с шутками на тему нацизма и холокоста. Совсем недавно, 29 июля, в городе Валга прошла ярмарка, где открыто продавалась нацистская символика. Тем, кто этим занимается, должно быть стыдно (хотя не знаю, есть ли у них такое понятие) перед эстонцами, которые защищали свою родину от нацистской оккупации, и их потомками, — подчеркнула дипломат.

Напомним, 27 июля на холмах Синимяэ прошёл слёт ветеранов эстонских подразделений СС, в котором принимало участие немало и молодых людей из числа современных неонацистов.

Впрочем, к чести Таллина, ряд местных книготорговых сетей всё же отказались принимать к реализации те самые мемуары Гитлера в исполнении издательства Matrix Kirjastus, ранее также выпускавшего книги эстонских националистов.