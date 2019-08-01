«Проблема утилизации мусора остается актуальной как никогда»

В стране исчерпаны мощности основных мусорных полигонов. Россиян все больше интересуют темы ответственного обращения с отходами, методы их вторичной переработки и способы защиты окружающей среды от последствий человеческой жизни. О современных технологиях сбора, сортировке и утилизации отходов, - в интервью с директором Института Мосводоканал НИИ Проект Михаилом Степановым.

ПО ПРОТОРЕННОЙ ДОРОГЕ

- Михаил Александрович, чем живет отрасль сбора и утилизации мусора в России сегодня?

- Основной вызов, который брошен коммунальному хозяйству — исчерпание мощностей и закрытие ключевых полигонов в стране. Проблема утилизации мусора из мегаполиса остается актуальной как никогда. За рубежом начали заниматься мусорной реформой примерно 20 лет назад, у нас это происходит только сейчас, причем немножко в авральном режиме. Но создать нормальный объект по утилизации отходов за один день невозможно. И не все, что мы выбрасываем, можно переработать, чтобы дать ему вторую жизнь.

Начинать следует с отделения мусорных фракций на начальном этапе, ведь маршрут движения отходов начинается от квартиры, от мусорного автомобиля, который должен его забрать. Далее идут места сбора, места, где возможно или невозможно мусор рассортировать…

Большую и важную роль играет то, как мы эксплуатируем сам полигон. Сегодня процесс рекультивации начинается после того, как полигон юридически закрылся. Проблема в том, что нужно найти деньги на создание внешнего экрана, на защиту от выделяемых газов. А это уже никому не нужно, потому что процесс сбора денег прошел. Ведь утилизация мусора у нас просто бизнес, а не санитарная очистка города. Такой перекос и дает нам эту проблематику.

- Что показывает мировой опыт?

- У иностранных коллег ситуация развивается следующим образом. Когда тело полигона достигает отметки, разрешенной законодательством и заложенной в проекте, начинается процесс создания верхнего экрана, который уменьшает количество фильтрата и мешает попаданию воды в тело полигона. Поскольку у иностранных коллег имеется необходимость получения тепла и электричества на биогазе, они его активно используют. Я сам видел газотурбинные установки, которые спокойно эксплуатируются как для внутренних нужд полигонов, так и для ближайших населенных пунктов

На полигонах в Чехии, Германии царит совершенно спокойная обстановка. Есть полигоны в 100-200 метрах от поселков, или на берегу реки, и это не вызывает никакого ажиотажа. При нормальной эксплуатации и доверии населения к организации, которая выполняет эти работы, никакого политического диссонанса не возникает. Мы сегодня идем по этой уже проторенной дороге.

ИЗ ОТХОДОВ — ТЕПЛО ДЛЯ ТЕПЛИЦ

- Чем интересен проект российского экотехнопарка «Шиес»?

- Экотехнопарк «Шиес» – это первая стадия комплекса работ, который в перспективе может завершиться созданием предприятия по использованию брикетов для получения электричества и тепла. Обязательно нужно учитывать при создании таких парков на отдаленной территории, что это не просто складирование. В будущем там можно создавать предприятия с возможностью дешевого получения из отходов тепла и электричества – например, теплицы.

Кроме того, экотехнопарк поможет решить проблемы Архангельской области, потому что те полигоны, которые они называют полигонами, не удовлетворяют требованиям безопасности и влияния на окружающую среду. Нужно рассматривать комплексное решение этой задачи.

- Каким образом будет организован технологический процесс в таких экотехнопарках?

- Начнем с объектов, которые расположены в Москве – с перегрузочных комплексов. Мусор измельчается для достижения определенных плотности и веса тюков, для компактной их транспортировки. Возможность сделать тюк как можно более плотным важна также и с точки зрения внутренних процессов, которые там могут происходить при большом содержании кислорода. Высоким давлением мы исключаем наличие в тюках кислорода.

Благодаря отбору органической фракции и опасных отходов вроде батареек мы добиваемся того, что тюк может считаться пред-РДФ-топливом. После сжатия тюк заворачивается в несколько слоев пленки, как чемодан в аэропорту, и подается в зону загрузки в грузовые полувагоны.

- Расскажите подробнее, как осуществляется сортировка и упаковка отходов на стадии подготовки?

- После того, как на месте сбора состоялась сортировка и выборка полезной фракции непосредственно населением и возчиками, мусор попадает на территорию двух создаваемых объектов - это Бойня и Некрасовка. При въезде на объект он проходит радиационный контроль. Если срабатывает датчик, показывающий радиоактивную опасность, машины отправляются на отстойные площадки, где специальные службы будут решать вопрос их дальнейшей эвакуации.

Прошедший радиометрический контроль мусор попадает в бункер, а оттуда направляется на выделение опасных фракций - тех же батареек, металлических изделий, способных порвать упаковку, органический фракций, связанных с запахами, гниением и выделением мусорного газа. От мусора все эти вещи отделяются, а он сам опять попадает в бункер, где прессуется, а потом пакуется в тюки. Такая упаковка позволяет нам гарантировать защиту тюков от осадков, которые могут попасть в полувагоны.

ОПЫТ СОЧИ

- Брикетирование в России уже использовалось, но опыт с олимпийской свалкой оказался очевидно неудачным. Учтен ли он в новом техпроцессе? Каким образом можно гарантировать, что тюки с отходами не будут рассыпаться, как это происходит сейчас в Сочи?

- При выборе технологии был проведен глубокий анализ имеющегося оборудования. Установки, которые мы покупали для наших объектов, имеют уже большой эксплуатационный опыт. С начала 90-х годов ряд организаций - я не хочу сейчас их рекламировать - используют собственное оборудование, зарекомендовавшее себя очень надежным и технологичным в части скорости производства тюков и их безопасности.

Есть также отдельная отрасль по созданию пленки, которая позволяет нам гарантировать определенную безопасность тюков. Ведь они должны быть близки к полностью герметичным объектам, никаких разрывов и повреждений от момента создания до момента складирования на полигоне быть не должно. Еще раз повторю, что оборудование, которое мы взяли за основу, имеет большой опыт эксплуатации на полигонах временного хранения Германии, Швеции, Австрии. Это позволяет нам гарантировать, что никаких осложнений с этой технологией не будет.

- Почему же так получилось в Сочи?

- Тюки, которые делались в Сочи – это результат опыта 90-х годов. Многое было сделано на не совсем профессиональном уровне, без должного контроля, без сортировки мусора, в том числе и органических отходов.

Плотность и жесткость тюка - один из факторов, который должен учитываться при его длительной транспортировке. Другие факторы - отсутствие органических фракций, наличие или отсутствие кислорода в тюке. Все это было проанализировано, все это мы учли, когда смотрели различные конструкции. Ведь часто так получается, что для создания этих тюков берут оборудование, которое предназначено совсем для другого, например, сено на полях закатывается примерно такими же машинами.

Но по качеству конечного результата наше оборудование совершенно другое, оно позволяет делать все максимально экологично и чисто. Мы учитывали даже среду, в которой будут работать люди, обслуживающие оборудование. У нас там серьезная конструкция по очистке воздуха, очень жесткие и технически грамотные решения по закрытию тех областей, где находится мусор, по вентиляции объектов.

Есть несколько конструкций загрузки, которые друг друга дублируют, есть специальные крановые конструкции, автомобили, которые точечно опускают каждый тюк. Это очень интересный и поучительный опыт, который, будет использоваться и тиражироваться при создании таких кластеров. Мы прошли довольно длинный и интересный путь. Хочу отметить, что в наличии автономные очистные сооружения, чистящие все, что попадает у нас на поверхность дорог. Хозбытовые условия, ремцехи и зоны пребывания персонала - все это сделано по высшему разряду и можно совершенно уверенно сказать, что все это экологически очень правильно и грамотно сделано.

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