Александр Овечкин: «Спать с клюшкой необязательно. Можно и с шайбой»

11 августа в Подмосковье стартует второй Кубок Александра Овечкина. Легендарный хоккеист приехал в Москву на специальную пресс-конференцию, посвящённую детскому соревнованию, в котором примут участие 12 команд 2007 года рождения из восьми регионов страны.

Помимо информации о турнире, Александр рассказал очень многое и о своей детской карьере. Отвечал на вопросы о планах на будущее и даже оценил громкое интервью Артемия Панарина.

Овечкин первым ответил на вопрос «Комсомольской правды» о развитии хоккея в России и США. Хоккеист объяснил, в чем российскому хоккею нужно прибавлять.

"Я думаю, что нужно больше лиг создавать. Если мы говорим про США и Канаду, то даже не знаю, сколько у них лиг… Много возможностей создано для детей именно в спортивном плане. Не только хоккей, но баскетбол и другие виды".

Когда я начинал, то у нас было всего восемь команд. Если ты не попадаешь в одну из этих команд, то тебе нужно было заканчивать со спортом, выбирать другое направление в жизни. Сейчас ситуация развивается в лучшую сторону, но хотелось бы большего. Хотелось бы больше ледовых дворцов, команд, которые бы давали шансы многим детям. В особенности тем, которые в раннем возрасте не раскрылись. Они могут раскрыться в 17-18 лет. Без тренировок и ледовых площадок у них такой возможности не будет.

На мой взгляд должен быть подобный турнир у каждого спортсмена. Мы в детстве хотели попасть на Кубок Третьяка. Родители были счастливы за детей.

Мои кумиры? Из ветеранов выделил бы Александра Мальцева, Сергея Фёдорова. Хотелось быть на них похожим.

Александр также объяснял, как не потерять будущую звезду в юном возрасте, давал советы начинающим спортсменам».

«Нужно любить хоккей, любой вид спорта, которым занимаешься. Сейчас очень много мелочей стало, на которые отвлекаешься. Нужно слушать родителей и тренерский состав. Нужно ли спать с клюшкой? Можно и с шайбой (улыбается)».

На многие вопросы Александр отвечал очень кратко, выбор тем был обширный - от хоккея в Китае до политики.

О громком интервью хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Может быть там, где он живёт, ничего не изменилось? В спорте всё поменялось. В жизни у меня тоже изменилось».

О развитии хоккея в Китае.

«Понятно, что для них пока это всё новое. Программа развития будет одна у нас. Китайцев в мире много, кто знает, что ждёт хоккей в будущем. Может быть китайский Гретцки в скором времени будет (улыбается)».

О том, когда отдавать ребёнка в хоккейную школу.

«Если бы я был в России, то отдал бы ребёнка сначала в ближайшую школу. Я лично поздно начал заниматься. Кто-то позже, кто-то раньше. Оптимальный возраст - от 5 до 7 лет».

О Putin Team.

«Мы здесь собрались по поводу хоккейного турнира. Не хочется говорить о политике. Putin Team существует, но не в таких масштабах, что были перед выборами. Могу ли сыграть с Путиным в Ночной хоккейной лиге? Матч 9 мая, чемпионат мира в это время».

О продолжении карьеры.

«Ещё два года контракта у меня с «Вашингтоном», а следующий год - локаут. Будем ли продолжать карьеру - от здоровья зависит. Не хочется быть поломанным. После завершения карьеры хочется чувствовать себя нормально, играть с детьми».