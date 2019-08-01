Владимир Жириновский: Дать молодежи голосовать с 16 лет и не отказывать кандидатам в регистрации!

РАЗРЕШИТЬ УЧАСТВОВАТЬ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

- ЛДПР уже несколько раз предлагала снизить до 16 лет возраст для голосования. Почему власть этого не хочет? Боится самого молодого поколения 14-16 лет, потому что они вообще против всего. Это тот возраст, когда у них идет становление личности, они не хотят так, как до них было, хотят по-другому. Это легко понять, понаблюдав за самыми маленькими детьми. Он крутит игрушку в руках, не знает, как включить, вы берете из рук, чтобы помочь, но он все равно отбирает обратно: «Я сам хочу, я сам». Так и здесь.

Вы видите, они уже в 14 лет на Тверскую выходят протестовать. Это взрослое решение. Так чего им мешать самореализовываться в жизни? Надо разрешить им участвовать во взрослой жизни, давайте дадим им голосовать, работать. Но власть ограничивает их. А любые ограничения по допуску на выборы, как и необходимость собирать подписи или проходить «муниципальный фильтр», по своей сути несправедливы и недемократичны. Демократия – это когда на выборы идут все.

Молодежь многое знает лучше нас. А мы ее не пускаем, зато даем голосовать людей, которые по состоянию здоровья уже ничего не понимают и ставят галочку там, где им показывают. Шел я недавно из магазина, встретил бедную бабушку, дал ей денег, чтобы что-то купила. Спрашиваю:

- Вы меня узнаете?

- Нет.

- А я очень известный.

- Ельцина знаю.

- Вместо Ельцина давно Путин.

- Ты Путин?

Пришлось объяснять. Представляете, в каком времени она застряла! И ведь голосует...

ОТСЕВ ЧЕРЕЗ ПРАЙМЕРИЗ В СОЦСЕТЯХ

- Вместо ограничений кандидатов лучше проводить, например, публичные праймериз, и на них отсеивать тех, кто не пользуется популярностью. Социальные сети легко дают такую возможность. Прогоните всех, кто хочет, через публичный первичный отбор, и некоторые кандидаты сами увидят, что за них, грубо говоря, «лайки» не ставят и сами откажутся. А 8 сентября останется 2-3 человека на место. И тогда жизнь будет спокойнее.

ДЛЯ ВСЕХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТОЛЬКО ОДИН СРОК

- Демократия – это стандарты, которым все будут подчиняться. Например, мы ввели для президентского поста формулировку «два срока подряд», а на практике получилось – бесконечно. ЛДПР предлагает для всех руководителей только один срок полномочий. Тогда президент будет все 5 или 6 лет выкладываться, чтобы сделать максимум хорошего и уйти, оставив хорошее впечатление. А уже даже второй срок снижает эффективность, потому что, как в США, он весь первый срок работает на то, чтобы выиграть выборы. То есть нам нужны те стандарты, которые будут эффективными.

БУДУЩЕЕ ЗА ПАРТИЙНЫМИ СПИСКАМИ

- В Мосгордуму сейчас избираются только одномандатники, большинство беспартийные. Но как им в парламенте сформировать комиссии, комитеты, руководство? Как решать, кого на штатную единицу поставить, кого нет? И вообще, как понять, кто все эти люди? В ближайшие 10 лет надо переходить на голосование только по партийным спискам.

Демократия, к сожалению, открывает ворота для революции, которые мы уже переживали, и ничего хорошего от них наша страна не получила ни в 1917, ни в 1991 году. В 1991 году наша страна была полностью разрушена, почти как после Второй мировой войны. Мы потеряли 7 миллионов квадратных километров! Половину населения. Сейчас нас было бы 300 миллионов. Промышленность была ослаблена сильнее, чем во время войны с немцами. Как демократам хвалиться после этого?