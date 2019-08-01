2019-08-01T17:38:20+03:00
Общество

Генпрокуратура: 80 процентов граждан готовы отказаться от взятки

Согласно опросам, большинство хочет равных правил, полагается на силовиков и желает ужесточения антикоррупционных мер
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Генпрокуратура: 80 процентов граждан готовы отказаться от взяткиГенпрокуратура: 80 процентов граждан готовы отказаться от взяткиФото: Анастасия Осипова
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Результаты опроса среди 38 тысяч граждан показали, что почти 87 процентов населения одобряют государственную антикоррупционную политику по ужесточению мер в отношении коррупционеров. Об этом на форуме "Вместе против коррупции" сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Александр Русецкий.

По данным выступающего 86% опрошенных полагают необходимым "дальнейшее усиление антикоррупционных мер". А более половины отметили, что предпочтут сообщить о факте коррупции, а подавляющее большинство (80%) готовы отказаться от дарения и получения подарков в целях борьбы с коррупцией.

Кстати, оценивая уровень доверия к государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, респонденты ответили, что больше всего доверяют Федеральной службе безопасности и Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Граждане также назвали самые коррупционноемкие структуры. На первое место угодило здравоохранение, следом перечислили образование и ЖКХ.

В Генпрокуратуре России отметили, что с каждым годом укрыть полученные незаконные доходы или приобретенное имущество становится практически невозможно (в пример многочисленные задержания коррупционеров с ящиками денег). Генеральной прокуратурой России налажено эффективное взаимодействие с Росфинмониторингом, Росреестром, Федеральной налоговой службой. При проведении проверок прокурор оперативно получает из этих органов в электронном виде всю информацию о служащих.

С этой системой безопасности можно подробнее ознакомиться на сайте Генеральной прокуратуры в сети "Интернет" в разделе "Противодействие коррупции".

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 2,5 года российскими прокурорами:

Выявлено 600 тысяч нарушений законодательства.

Направлено суды в защиту интересов государства 13 тысяч исков на сумму, превышающую 40 миллиардов рублей.

Привлечено по представлениям прокуроров к дисциплинарной ответственности 160 тысяч должностных лиц.

Привлечено к административной ответственности за коррупционные правонарушения 18 тысяч лиц.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 8 тысяч уголовных дел.

Выявлено 170 тысяч нарушений декларирования чиновниками доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера..

По их результатам в суды направлено 160 исковых заявлений на сумму почти 30 миллиардов рублей.

К настоящему времени судами удовлетворено 90 исковых заявлений на совокупную стоимость имущества, превышающую 14 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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