Андрей ЧИБИС, врио губернатора Мурманской области: Потенциал развития северных территорий России гигантский

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОРАБОТАЛИ»

- Андрей Владимирович, на заседании Госкомиссии по развитию Арктики под председательством полпреда президента Юрия Трутнева обсуждались несколько важных для Заполярья и, в частности, для Мурманской области задач. Будет ли расширен список месторождений полезных ископаемых, которым требуется геологоразведка?

- Вопрос развития Арктической зоны принципиально важен для Мурманской области. Мы предложили на заседании госкомиссии дополнительно 35 месторождений полезных ископаемых, которым, как мы считаем, требуется геологоразведка, и четыре из них включены в общий план. А это новые рабочие места и налоги.

- Наверняка был разговор и о развитии Северного морского пути?

- Совершенно верно. Во-первых, мы работаем над созданием в Мурманской области технологической базы для обслуживания шельфовых проектов - об этом уже договорились с компаниями, которые работают на шельфе. Второй вопрос - развитие судоремонтных предприятий, их необходимо модернизировать, чтобы наш судоремонт мог обслуживать современные, часто иностранные суда, на которых ходят наши рыбаки и промышленники. Стратегия развития судоремонта будет включена в плана по развитию инфраструктуры для Северного морского пути.

- В каком состоянии сейчас судоремонтные предприятия области?

- В разном. Но они есть. Важно, что в развитие судоремонтной базы готовы инвестировать и частные партнеры. В том числе те, кто занимается рыбным бизнесом. Принципиально важно, чтобы это объект был встроен в комплексный план развития инфраструктуры Северного морского пути. Это привлечет необходимый объем государственной поддержки, а главное - синхронизирует работы.

Нам принципиально важно восстановить всю цепочку разнообразных судоремонтных предприятий, чтобы как можно больший объем судов обеспечить сервисом на нашей территории. Раньше в Мурманской области обслуживалось огромное количество судов, в девяностые многие предприятия умерли, а сейчас развитие судоходства в Кольском заливе открывает новые возможности по развитию этой инфраструктуры.

«ФИЛИАЛ АКАДЕМИИ НАУК»

- Поговорим о научных центрах. Есть ли у Мурманской области перспектива создания Арктического научно-образовательного центра?

- В ближайшее время откроем региональный научно-образовательный центр. У нас есть Кольский научный центр, который уже обладает уникальной экспертизой именно по северным исследованиям, по геологии, геофизике Арктики. И мы очень надеемся, что эта база, та работа, которая уже проведена, тот накопленный потенциал будут востребованы и важны в рамках создания научно-образовательного центра мирового уровня. По поручению президента мы эту работу вместе с Министерством образования и науки сейчас активно ведем.

.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Но не секрет, что научно-образовательный центр готовы разместить у себя сразу несколько арктических регионов...

- У Мурманской области есть ряд преимуществ. О ключевом я уже говорил: в регионе уже проводятся научные исследования Арктики, причем это реальные проекты, которые сегодня чрезвычайно востребованы в том числе технологическими компаниями. Кольский научный центр - это филиал Академии наук, с большой историей и наличием авторитетных научных кадров.

Кроме того, в области исторически существует очень серьезная база мореходки - Мурманский государственный технический университет. Все, что касается морских специальностей, в том числе работы на шельфе, не может быть создано с нуля, здесь нужен опыт, что называется, школа - а у нас она есть.

Ну и третье - у нас есть потребитель этих исследований. В чем успех науки Советского Союза? Со стола инженера проекты шли на заводы, ученые не работали в стол. И у нас есть возможность встроить работу НОЦ в производственные процессы.

А на территории региона работают крупнейшие компании страны - «Новатэк» реализует гигантский проект по заводу крупнотоннажных морских сооружений, строится Мурманский транспортный узел, в том числе его часть - порт Лавна, который в рамках концессии поддерживает государство. Это «ФосАгро», который фактически обеспечивает не только нашу страну, но и мир самыми экологичными, чистыми удобрениями. Это «Норникель», «Росатом» и Еврохим - современные и технологичные компании. Им всем нужны современные разработки и лучшие специалисты. И то и другое - с акцентом на арктическую специфику.

- В связи с развитием арктических проектов какие профессии в регионе выходят на первый план?

- Все, что связано с работой в море, с добывающей промышленностью, с шельфом. Все, что связано с медициной. Конечно, специалисты в развитии аквакультуры и морских биоресурсов тоже имеют очень серьезный потенциал трудоустройства.

- Есть эксперты, которые считают, что Арктику необходимо осваивать в первую очередь вахтовым методом. Как вы к этому относитесь?

- Негативно. Исторически мы - Советский Союз, а затем и Россия - лучше других стран умеем работать в Арктике. Мурманск - самый крупный город в мире за Полярным кругом. Мы умеем не просто выживать на Севере, в вахтовках, мечтая об отпуске. Мы умеем строить города, работать, создавать семьи, получать удовольствие от жизни в этом суровом, но очень красивом краю. Потенциал развития Арктики и северных территорий для России просто гигантский, и мы сумеем его реализовать. Поэтому мы не про вахту, на Севере - жить!

Федеральное правительство активизировало изучение недр Заполярья

Курсанты МГТУ во время церемонии освящения многофункционального ледокольного судна «Федор Ушаков» на причале Морского вокзала. Автор фото: Лев ФЕДОСЕЕВ/ТАСС

ДОСЛОВНО

Геологическое изучение недр в Арктике необходимо интенсифицировать, заявил вице-премьер - полпред Президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев по итогам прошедшего на прошлой неделе госкомиссии по вопросам развития Арктики.

«Первый вопрос касается интенсификации геологического изучения недр на территории Арктики в целях формирования перспективной грузовой базы Севморпути. Мы знаем, что ресурсы Арктического шельфа очень большие. Они оцениваются в 17 млрд тонн жидких углеводородов и 85 трлн кубометров газа, - отметил вице-премьер. - При этом степень геологической изученности Арктической зоны остается крайне низкой, особенно шельфа».

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Мурманской области при участии ведущих вузов Заполярья - МГТУ и МАГУ - и Кольского научного центра РАН ведется подготовка к формированию регионального научно-образовательного центра.

По особому указанию Президента России Владимира Путина, один из научно-образовательных центров должен располагаться в Арктической зоне России. Специалистами министерства образования и науки Мурманской области, МГТУ, МАГУ и КНЦ РАН уже проведена предварительная работа по созданию регионального научно-образовательного центра (РНОЦ). Мурманский РНОЦ будет создан уже в текущем году, после чего он сможет принять участие в конкурсных отборах научно-образовательных центров мирового уровня в 2020 и 2021 годах.