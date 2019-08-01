2019-08-01T17:51:11+03:00
Общество

Правительство установило срок годности для ГОСТов

Чиновники предлагают автоматически отменять требования к бизнесу, если их не пересматривали
Влад СМЕРТИН
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Фото Сергей Мальгавко/ТАССФото Сергей Мальгавко/ТАСС
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Минэкономразвития опубликовало для обсуждения проект закона «Об обязательных требованиях» - одного из основополагающих документов «регуляторной гильотины». В рамках последней будут проанализированы и пересмотрены абсолютно все законы и правила, регулирующие бизнес.

Документ содержит много норм, его даже называют «регуляторной конституцией». Но самым важным эксперты называют положение, которое фактически определяет срок действия ГОСТов и других требований государства к бизнесу. Они будут иметь силу только пять лет. Правда, чиновники смогут вдохнуть в них новую жизнь, для этого придется пересмотреть документ и актуализировать его требования. Если же власти упустят время, ГОСТ автоматически отменится.

- Думаю, можно было бы пересматривать требования и чаще. Хоть в режиме онлайн: установили обязательное требование, через год проанализировали, как оно работает, оценили, есть ли от него какая-то польза — и тут же отменили. Если, конечно, такое решение будет обосновано. В современном цифровом мире это вполне реализуемо, - рассказал «КП» первый вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владислав Корочкин.

Правда, пока не понятно, как именно будут пересматриваться ГОСТы. Может получиться так, что раз в месяц будут собираться на очередное совещание чиновники и подписывать документы.

- Безусловно, будут противоречия и конфликты между ведомствами, между бизнесом и регуляторами, - сказал Корочкин. - Но радует, что законопроект обещает изменение всей философии контрольно-надзорной деятельности. У нас ведь как заведено: случается трагедия, по горячим следам принимается закон, требующий запретить, ужесточить и так далее. В тексте предлагаемого законопроекта говорится об обязательном статистическом обосновании, сравнении пользы и вреда для экономики.

Больше того, документ, если, конечно, он в таком виде будет принят, дает право оспорить ГОСТ или другое требование. Правда, заявителю придется доказать, что положение, которое его не устраивает, нарушает какой-либо федеральный закон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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