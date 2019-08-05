Резервации звезд в Подмосковье: Всe включено и бешеная «коммуналка»

Коттеджные поселки в окрестностях столицы, где устроились на жительство известные лица эстрады и кино, лишь на первый взгляд зовут к себе новых обитателей. Чтобы стать соседом знаменитостей, дома в этих местах купить, конечно, можно, хотя и за очень большие деньги. Но это лишь первый взнос...

Мы решили узнать: сколько стоит жить рядом со звездой?

За последние пару лет почти все артисты приобрели дома в Подмосковье. Вокруг поселков, которые густо заселены звездами, выросла отличная инфраструктура - детские сады, школы, рынки...

Но жить в этих краях накладно... Вот лишь несколько примеров.

Поселок Княжье озеро

Чтобы приобрести жилье площадью 182 кв. м в самом модном звездном поселке Подмосковья, актриса Мария Миронова продала одну их своих квартир в Москве. Теперь у нее часто гостит мама Екатерина Градова.

В поселке, который расположен в 24 км от МКАД по Новорижскому шоссе, есть ресторан, где за соседним столиком могут ужинать, к примеру, Дмитрий Нагиев или Светлана Лобода. На территории - озеро, живописные аллеи, бассейн, магазин, детский сад, школа, зоопарк, церковь.

Цена: коттедж площадью 400 кв. м стоит 110 млн руб.

Дворец Стаса Михайлова особенно круто смотрится с высоты птичьего полета.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Агаларов Эстейт

Элитный поселок в Истринском районе, где живет Стас Михайлов, находится в 25 км от МКАД. На территории поселка из 260 домов - 14 озер, сады из декоративных деревьев, фонтаны. Есть академия гольфа, спа-центр, детский английский клуб, вертолетная площадка, причал и спортивный центр.

Цена: коттедж площадью 960 кв. м стоит 300 млн руб.

Горки-10

Поселок на 25-м км Рублево-Успенского шоссе облюбовали многие звезды: среди них Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Иван Ургант. Дома стоят среди хвойного леса, а в нескольких минутах езды находятся торговые комплексы, элитные салоны красоты, несколько гимназий и пляжи Николиной Горы. Несмотря на усиленную охрану поселка, недавно Яна Рудковская жаловалась, что территорию их дома пытаются сфотографировать при помощи дронов.

Цена: дом площадью 500 кв. м стоит 70 млн руб.

Интерьер дома Марии Мироновой в поселке Княжье Озеро. Фото: Первый канал

Крекшино

Из Москвы до поселка Крекшино можно доехать за 20 минут по Минскому или Киевскому шоссе. Поселок окружен лесом, на территории есть площадка для занятий спортом, детский сад с бассейном, гимнастическим и танцевальным залами, неподалеку построили крупный развлекательный центр. Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев купили здесь дом, так как он буквально утопает в зелени - здесь тихо и уютно.

Цена: дом площадью 344 кв. м стоит 72 млн руб.

Советский писатель

Поселок, по улочкам которого раньше гуляли Эльдар Рязанов, Людмила Зыкина и другие легендарные деятели искусства, теперь заселен преимущественно людьми, далекими от творчества. Но и здесь остались дома знаменитостей. Виктория Токарева сетовала: «Раньше в наш кооператив принимали только писателей, теперь кого угодно. Были бы деньги». Вместо старых домов выросли шикарные новострои. Есть кафе, парковка для гостей и детская игровая площадка.

Цена: дом площадью 324 кв. м стоит 39 млн руб.

Цена вопроса

Даже если вы осилите покупку дома в звездном поселке (допустим, с помощью ипотеки), то ежемесячно придется платить немаленькую «коммуналку». Так за дом на Рублевке площадью 800 м2 - обязательные ежемесячные платежи составляют больше 60 тыс. руб.

Большинство домов - огромные, с несколькими душевыми, бассейнами, большими освещенными верандами, зимним садом, встроенными в пол конвекторами-обогревателями, витражами, натуральным деревом и мрамором в отделке, с самым современным инженерным оснащением (системой кондиционирования, очистки воды и т. п.). Вся эта роскошь требует квалифицированного ухода. К примеру, обслуживание бассейна стоит от 25 тыс. руб. в месяц. Кроме того, в таких огромных домах не обойтись без прислуги: обязательно понадобится кто-то для уборки в доме и кто-то, контролирующий решение всех бытовых вопросов. Месячная зарплата обойдется по 70 тыс. руб. каждому. Отдельная статья - безопасность: от 20 тыс. руб. в месяц за усиленную охрану территории поселка. Так что красиво жить - дорого.