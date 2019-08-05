Артем Ткаченко: Сравнений с Кириллом Лавровым не боюсь

Помните первый сезон культового российского сериала «Бандитский Петербург»? Сюжет в нем крутился вокруг дерзкого ограбления Юрия Михеева по прозвищу Барон - он обнес квартиру влиятельного банкира, похитив шедевр Рембрандта. Роль пожилого вора исполнил легенда ленинградских подмостков Кирилл Лавров. И у его персонажа был реальный прототип - квартирник Юрий Алексеев, прошедший войну и репрессии. В новом сериале «Экспроприатор», снятом мэтрами Владимиром Краснопольским и Валерием Усковым («Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Ермак»), того самого молодого Юрку-Барона играет Артем Ткаченко. Актер рассказал «КП», почему считает этого героя своеобразным Робин Гудом.

- Я периодически посматривал «Бандитский Петербург» в начале нулевых, - вспоминает Ткаченко. - Но помню его не детально. И специально не стал пересматривать, чтобы внутренне избежать соприкосновения с ним и попытаться создать собственный образ. Потому что сравнений нам и так не избежать. Конечно, моего Юрку будут сравнивать со взрослым Бароном в исполнении Кирилла Лаврова. И я готов к этому. Не страшно. Но мне хотелось, чтобы совесть была чиста.

- Что в итоге получилось?

- Как мне видится, это человек, который в силу жизненных и исторических обстоятельств остался без детства. Это было время, когда люди взрослели сиюсекундно и несли большую ответственность за себя, близких и то, что происходит вокруг. Этот груз надо было носить с малолетства. Сначала работать, а потом война, а потом партизаны, а потом сажают отца, которой гибнет в тюрьме, в итоге вся жизнь вот так вот летит в тартарары. И каждый, конечно, сам выбирает свой путь, но как адвокат героя могу понять его. Им двигала глубочайшая внутренняя обида на систему, на способы решения проблем в стране и так далее. Юрий Алексеев - легендарная личность с уникальной судьбой. Его история актуальна и интересна.

- Особенная лексика, манеры - это приходилось перенимать?

- Я не играл уголовника, понимаете? Ведь он родился в дворянской семье. Поэтому разговаривать на фене или перевоплощаться в блатного мне не пришлось. Аристократическое происхождение Алексеева было настолько монументальным, что даже его образ жизни не смог разрушить заложенные устои и понятия о чести. Я исходил из внутреннего содержания героя.

- Легенда гласит, что Алексеев грабил только незаконно разбогатевших элементов. Выходит, он пращур Юрия Деточкина?

- Вполне. В шутку я называю его Робин Гудом. Потому что он не разбойничал, а изощренными путями изымал имущество. Можно сказать, раскулачивал бандитов. По факту мстил тем, из-за кого он стал именно таким. Потому что все эти обворованные им люди были частью той самой системы, которую он не признавал и презирал. Он разрушал систему, как мог.

О ЧЕМ СЕРИАЛ

Фартовый квартирник Юрка-Барон проворачивает виртуозную кражу, после чего направляется из Ленинграда в Москву, чтобы встретиться с человеком из далекого и страшного прошлого. В поезде он начинает вспоминать, как сложилась его жизнь, как прошел тюрьму, блокаду, репрессии и почему родство его матери с персональным шофером Ленина стало роковым для Барона.

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