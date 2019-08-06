Правильно говорить «Таллин» и «на Украине»: Почему националисты из бывших республик СССР указывают нам, как правильно называть их страну по-русски

Тбилисские радикалы вновь потребовали, чтобы Москва именовала это государство на английский лад — «Джорджия». А их киевские коллеги регулярно устраивают истерики, стоит только кому-то сказать «на Украине», а не «в». Почему же на разных языках одни и те же страны называют по-разному, но не все реагируют на это адекватно? На вопросы «КП» ответил кандидат политических наук, сотрудник Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Никита Аргылов.

1. Даже в близко расположенных странах — Германии, Британии, Франции — наше государство называют по-разному. «Руссланд», «Раша», «Руси»…

— Причин две. Первая на поверхности: в разных языках одни и те же буквы могут произноситься иначе. Покажите англичанину слова Ivan Petrov — и услышите «Айвен Пьетроф». Заимствуя слово, любой язык адаптирует его под себя, преобразует так, чтобы носителю было привычней и легче произносить. Для нас — Лев Толстой, для англичан — Leo Tolstoy.

Вторая причина куда интереснее — геополитика. Все старые государства начинались как союз племён, подчас сильно отличавшихся друг от друга. Это объясняет, почему, скажем, латыши называют Россию «Krievija». То было самое близкое к ним славянское племя — кривичи (жили на территории нынешней Смоленщины и, по одной из версий, стали сооснователями Древнерусского государства).

То же самое — в древности ближайшее к русским землям племя, кочевавшее на севере нынешней КНР, называлось «китаи» или «кидани». К собственно китайцам они отношения не имели — были не то монголами, не то манчжурами. Племени уже давно нет, а его землю «и всё, что дальше» до сих пор называют Китаем. Хотя сами жители КНР именуют свою страну «Чжунго» — Срединное Государство.

2. Ни один американец не предъявил мексиканцам за то, что они говорят не «Юнайтед Стейтс», а «Эстадос Унидос». Зато бывшие соседи по СССР регулярно закатывают нам истерики, стоит только сказать, например, «на Украине» вместо «в».

— Американцы всё-таки — сложившаяся нация с реальными достижениями и победами, не испытывающая проблем с самоидентификацией. А у «новых демократий» на просторах экс-СССР такие трудности, напротив, были и остаются. Если с Россией у тебя столетия общей истории, культуры и языка, агитировать за «незалежность» трудно. Вот местные националисты и проводят нехитрую линию: «Мы какие угодно, лишь бы против России» — то есть бьют, прежде всего, именно по этим культурно-историческим скрепам. А что будет дальше — их не интересует.

Кандидат политических наук Никита Аргылов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Главное, этот пояс «молодых демократий» не может предложить миру ничего конкурентоспособного. Рижский порт для перевалки наших товаров на морские суда оказался прекрасно заменён новым портом Усть-Луга под Петербургом. Даже высокотехнологичные двигатели для российских вертолетов из украинского Запорожья — с трудом, но «импортозамещаются». Не говоря уже о грузинской минералке «Боржоми».

Так что единственный экспортный товар, который они пытаются продать Западу, — русофобия. Уверяю вас, если мы начнём массово говорить «в Украине», «Таллинн» или «Беларусь» вместо «Белоруссия», националисты этого не оценят и продолжат нападки по любым другим поводам.

3. Как же нам реагировать на такие истерики?

— Никак. Исходить из истории и культуры — нашей собственной, а не чьей-то чужой. Например, некоторые киргизы требуют называть себя «кыргызами» — что, мол, правильнее. Но это слово именно в такой форме употреблял учитель Пушкина — поэт Гавриил Державин: «богоподобная царевна киргиз-кайсацкия орды…» (из его стихов о Екатерине II). Это часть нашего культурного кода, как и вся великая русская литература. «На холмах Джорджии лежит ночная мгла» — вы серьёзно?

Так что только «Грузия», а не «Джорджия», и «на Украине», а не «в». Всё остальное — издевательство над языком.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Самые странные названия России (и что они означают)

В большинстве языков, даже экзотических, название нашей страны в любом случае содержит корень «рос/рас», «рош» или «рус».

По-баскски — Errusia, по-грузински — Русетия (с ударением на «у»), по-сербски и македонски — Русиja…

Но есть и весьма неожиданные исключения.

По-венгерски «Россия» — Оросорсаг. Сперва кажется — безумный набор звуков. Но если разбить это слово на части, получится: «орсаг» — «страна или царство», «рос» — сами знаете кто. То есть, буквально, «страна росов».

По-китайски — «Э-луо-сы». Слогов «ро» или «ло» в языке Восточных соседей нет, вот и приходится выкручиваться. Но есть тонкость: данные слоги на языке Конфуция можно записать самыми разными иероглифами. И те, что используются для этого самого «Э-луо-сы», буквально означают: «Страна неожиданностей». Так сказать, с подтекстом.

По-вьетнамски — «Нга» или даже «Ня». Многие элементы культуры древние вьеты заимствовали из соседнего Китая, а китайский иероглиф, обозначавший Россию, по-вьетнамски читается именно так.

По-эстонски — Venemaa, по-фински — Venäjä. По одной из версий — оба этнонима происходят от слова «венеды»: так называлось полулегендарное славянское племя, жившее в тех краях.