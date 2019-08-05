2019-08-05T14:39:49+03:00
Происшествия

Недавно вышедшая из тюрьмы сестра Эвелины Бледанс снова стала фигурантом уголовного дела

Сестра известной телеведущей почти 2 года отсидела за контрабанду запрещенных веществ и опять попала в неприятную историю
Иван РУНЕВ
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Эвелина Бледанс с сестрой Дианой.Эвелина Бледанс с сестрой Дианой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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О судьбе и нелегкой жизни Дианы Бледанс заговорили после того, как она побывала в программе «Пусть говорят». Тогда 40-летняя родная сестра Эвелины рассказала, что она смертельно больна. Что после перенесенного гепатита врачи диагностировали у нее цирроз печени. Тогда же на шоу Диана попросила прощения у именитой сестры за то, что опозорила семью, попав в тюрьму за контрабанду сильнодействующих веществ.

В начале года Диана освободилась из мест заключения и вернулась в родной город Ялту, откуда кстати родом и Эвелина. А спустя несколько месяцев ее автомобиль Тойота Камри остановили сотрудники ГИБДД, у которых номер автомобиля вызвал сомнения.

- Шестого апреля во время осмотра кузова автомобиля, принадлежащего Диане Висвальдовне Бледанс, было установлено что номер кузова подвергался изменению. Последующая экспертиза показала, что идентификационный номер подвергался демонтажу. Сотрудникам предстоит выяснить, не числится ли автомобиль Дианы в угоне, – рассказал КП источник в правоохранительных органах.

30 июля по инициативе крымской прокуратуры было возбуждено уголовное дело по 326 статье УК РФ. Это статья о подделке идентификационного номера транспортного средства. На данный момент Диана проходит в этом деле как свидетель, но если вскроются факты мошенничества с ее стороны, то женщина опять может оказаться за решеткой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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