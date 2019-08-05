2019-08-05T15:01:26+03:00
В мире

После убийства румынской девочки лишились постов два министра

15-летняя Александра Макешану трижды звонила в полицию, пытаясь спастись от насильника
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Полиция задержала 65-летнего убийцу девочки слишком поздно.Полиция задержала 65-летнего убийцу девочки слишком поздно.Фото: REUTERS
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В румынском городе Каракал - массовые протесты. Причина безрадостная: жестокая расправа над юной местной жительницей Александрой Макешану. Демонстранты уверены: сработай полиция оперативнее, трагедии удалось бы избежать.

История и впрямь ужасает. 24 июля 15-летняя девушка поехала в Каракал на попутке из села Добрословени (с общественным транспортом в балканской глубинке туго). Водитель, 65-летний автомеханик, оказался неадекватом, стал домогаться до несовершеннолетней и силой отвёз в свой дом. Александра трижды звонила в Службу спасения по мобильнику, но её обращения там проигнорировали.

Когда девушка не приехала домой в оговоренное время, встревоженные родители тоже обратились в полицию. Однако в участке принимать заявление о пропаже дочери долгое время отказывались.

В итоге местонахождение Микешану установили лишь 19 часов спустя, когда она уже была изнасилована и убита.

Министр внутренних дел Румынии Николае Мога пытался оправдываться - мол, мы сделали что могли, силовые структуры хронически недофинансированы. Но под давлением общества вынужден был уйти в отставку 30 июля. А заступил он на пост, обещая бороться с криминалом… 24 июля, в день гибели Александры. Такая вот злая ухмылка судьбы - и антирекорд пребывания на посту главы МВД в новейшей истории.

После громкого убийства жители Румынии вышли на улицы, требуя отставок и внеочередных выборов. Фото: REUTERS

После громкого убийства жители Румынии вышли на улицы, требуя отставок и внеочередных выборов.Фото: REUTERS

На этом скандал не окончился. Полиция повязала автомеханика-насильника. Оказалось, тот причастен к похожему преступлению - убийству другой девушки, 18-летней Луизы Меленку, в апреле нынешнего года. Дело о той трагедии провинциальные следователи тоже списали в утиль из-за нехватки кадров и низких зарплат.

Затем пожар стали тушить керосином - министр образования Румынии Екатерина Андронеску, комментируя гибель Александры, написала в соцсети:

- Ее же учили не садиться в машину с незнакомцами. - В том смысле, что сама, мол, виновата.

И тоже была уволена.

Митинги в Каракале и более крупных городах продолжаются, румынская оппозиция требует отставки всего правительства и внеочередных выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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