2019-08-05T16:43:55+03:00
Происшествия

Причина взрывов в воинской части под Красноярском: загорелось хранилище пороховых зарядов

ЧП произошло на складе Центра материально-технического обеспечения ЦВО. Экспертам предстоит установить точную причину взрывов в воинской части под Красноярском
Виктор БАРАНЕЦ
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Взрыв произошел на складе Центра материально-технического обеспечения ЦВО Фото: Александр ИВАННИКОВ // ВКонтактеВзрыв произошел на складе Центра материально-технического обеспечения ЦВО Фото: Александр ИВАННИКОВ // ВКонтакте
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Это случилось в понедельник в Ачинском районе Красноярского края. Там на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Затем стали раздаваться взрывы.

Высокие «грибы» из дыма поднялись над округой. Взрывной волной в казармах и учебных корпусах части, а также в домах соседней деревни Каменка выбило окна.

Семь человек доставлены в больницу с осколочными ранениями, на место ЧП направлены автобусы для эвакуации.

Взрывы в воинской части в Красноярском крае: прямая трансляция с места ЧП.

Как сообщили «КП» в штабе ЦВО, штатные дежурные расчеты сразу же попытались приняты меры, чтобы не допустить распространения огня на другие объекты. Однако ситуация развивалась так, что она стала опасной и для личного состава Центра, - солдаты, офицеры, гражданский персонал были эвакурированы на безопасное расстояние.

Но борьба за локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники из состава пожарной команды склада все же продолжается.

ЧП произошло на складе Центра материально-технического обеспечения Фото: Рушан КАЮМОВ

ЧП произошло на складе Центра материально-технического обеспеченияФото: Рушан КАЮМОВ

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Источник: «Склады в воинской части под Ачинском были устроены так, чтобы в случае ЧП не получить масштабных разрушений»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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