Рыжий из "Иванушек" забрал сыновей у жены

Андрей Григорьев-Аппполонов и его супруга Марина Банкова разъехались больше трех месяцев назад. Пока не известно, развелись ли супруги официально. Но сам солист группы "Иванушки International" заявил, что забрал сыновей у жены.

Андрей Григорьев-Апполонов признался, что они с женой действительно больше не живут вместе. По словам певца, к решению расстаться они шли долго. Пара была в отношениях 17 лет.

"То, что мы с Машей разбежались, сюрпризом ни для меня, ни для нее не стало, потому что наши отношения, наши чувства за последние пару лет действительно остыли. Хотя за себя могу сказать, что люблю ее сейчас так же, как в первый день нашего знакомства. И, конечно, я переживал", - отметил исполнитель.

При этом подчеркнул, что мог бы простить своей второй половинке измену. После расставания с супругой Григорьев-Апполонов забрал сыновей. "Сейчас живут со мной, но в любой момент, когда я буду уезжать на гастроли, отправятся к маме", - цитирует артиста "СтарХит".

Также Андрей рассказал об увлечениях своих детей. 15-летний Иван, по словам артиста, планирует стать спортивным агентом. Что касается 11-летнего Артемия, то он насчет профессии до конца не решил.

"Иван уважает и футбол, и хоккей, и бильярд, и даже пинг-понг. Я этому искренне рад, потому что лучше заниматься, чем нет... А вот младший, Артемий, как раз плотно увлечен хоккеем. Играет в первом составе детской школы ЦСКА - это очень круто. И попал он туда абсолютно без блата. Мальчик способный", - откровенничает Андрей.

Напомним, Марина Банкова стала второй женой солиста группы "Иванушки International". Ранее Андрей Григорьев-Апполонов пять лет состоял в гражданском браке с Марией Лопатовой, которая после расставания с певцом вышла замуж за баскетболиста и капитана сборной России Андрея Кириленко. В апреле 2018 года ушлым светским хроникерам удалось узнать о расставании звезды с Банковой. Якобы причиной оказался роман супруги музыканта с 27-летним членом сборной России по баскетболу и игроком клуба "Химки" Андреем Зубковым. В качестве подтверждения этой информации папарацци сделали фотографии, на которых супруга Григорьева-Апполонова вместе со своими сыновьями весело проводит время в компании молодого спортсмена.

Сам солист группы "Иванушки International" спустя три дня заявил, что у них с женой все хорошо, поэтому разводиться они не собираются.Однако еще через неделю Григорьев-Апполонов признался, что они с Мариной решили пожить отдельно, поставив брак на паузу.