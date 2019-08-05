Хлам как искусство: современные художники все чаще используют в своих произведениях такой «неэстетичный» материал, как бытовой мусор

«Мусорная» тематика давно вдохновляет сотни творческих личностей, нашедших себя в самых разных сферах самовыражения. Панк-рок в музыке или гранж в моде несут в себе бесспорную генетическую связь со свалками и мусорными баками. А первые опыты «вторичного использования» отслуживших свое вещей для создания художественных артефактов вообще относятся к началу XX века, когда немецкий абстракционист Курт Швиттерс начал творить шедевры из папиросных пачек, трамвайных билетов и обрывков газет.

К сегодняшнему дню искусство мусора прошло длинный путь развития. А все более актуальная тематика защиты природы, охраны окружающей среды от нашего воздействия придают «трэш-арту», как называется данное направление творчества, осмысленность и социальную значимость. Мы подобрали для вас несколько работ, имеющих все основания претендовать на звание шедевров, и заставляющих посмотреть на себя и свое место в мире с неожиданной для многих стороны.

Слон. Просто слон

Пару лет назад в Архангельске появился огромный слон, сделанный из 40 тысяч пустых пластиковых бутылок. Скульптура высотой свыше восьми метров и длиной 12,5 метров как бы намекала, что людям пора задуматься о необходимости вторичной переработки пластиковой тары.

Железненький цветочек

Экспонат Музея мусора (есть в России и такой) создан из свечей зажигания и коробок передач, болтов, шестеренок, подшипников и других не вполне обычных для художника материалов. Не нуждается в поливе (разве что машинным маслом) и выглядел бы естественно на какой-нибудь планете Шелезяка, как известно, населенной исключительно роботами. Стоит ли превращать в нее нашу прекрасную Землю?

Фото с сайта Художественного музея мусора «Му Му»

Мать и дитя

А вот работа маститого итальянца Дарио Тирони, создающего образы людей из отходов их хозяйственной деятельности. Особенно нравятся маэстро сломанные электронные компоненты, но и другим содержимым мусорных бачков он вовсе не пренебрегает.

Фото с сайта Дарио Тирони

Марк Лоренсон с Каймановых островов делом доказывает: то, что для одного человека является мусором, для другого – настоящее искусство. Его работы, созданные исключительно из отходов, заставляют как минимум задуматься о том, какое количество разных товаров мы покупаем и потребляем ежедневно. Также они подчеркивают необходимость переработки и вторичного использования бытовых отходов, ведь каждому из нас по силам внести свой вклад в сокращение числа вещей, которые отправляются на свалки.

Фото: с сайта музея

Памятник человеку, который донес мусор до урны

Закончим нашу подборку скульптурой, прославляющей маленький подвиг экологически ответственного обывателя. Ее собираются установить в дагестанском городе Каспийск в качестве пропаганды осознанного отношения к обращению с отходами.

О «мусорном искусстве» нередко упоминают в контексте «эстетики отвратительного». Однако подобные образцы творчества помогают нам осознать, что тонны мусора, ежедневно генерируемые человеческой цивилизацией, рано или поздно придется убирать и остаться в стороне от проблемы не получится ни у кого. И уже сейчас необходимо привыкать к простым правилам - что мусор надо сортировать, вещи покупать в экологичных упаковках, а выбрасывать батарейки и электролампы в общую мусорную корзину не только неприлично, но и преступно.