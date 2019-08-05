2019-08-05T19:00:36+03:00
Телевидение

Олег Стриженов стал Оводом, но не стал Болконским

Что телеканалы приготовили к 90-летию народного артиста СССР
Глеб ГУБАРЕВ
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Олег Стриженов в фильме «Овод». Фото: Кадр из фильмаОлег Стриженов в фильме «Овод». Фото: Кадр из фильма
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Внешность, которой природа наделила Стриженова, вряд ли позволяла ему претендовать на роли грузчиков и трактористов, поэтому актеру доставались в основном офицеры, аристократы, революционеры (например, бесстрашный Овод) и прочие благородные персонажи.

Он не жаловался, с каждой ролью увеличивая армию своих поклонников. Которая, кстати, могла быть и больше, согласись Олег Александрович на роль князя Андрея Болконского в "Войне и мире".

Казалось, Стриженов идеально вписывался в образ толстовского героя, да и окружающие считали так же, но актер, успешно пройдя пробы, гордо, как и положено истинному аристократу, отказался - ему хотелось играть в театре, а ради съемок в эпопее Бондарчука пришлось бы сделать гигантский перерыв.

Эта история - лишь одна из страниц в яркой биографии артиста, 10 августа отмечающего 90-летие. Телеканалы в стороне не останутся и любимца публики поздравят, приготовив для зрителей джентльменский набор из нескольких документальных лент о виновнике торжества - "Олег Стриженов. Никаких компромиссов" (ТВЦ, 9 августа, 10.35), "Олег Стриженов. Любовь всей жизни" (Первый канал, 10 августа, 10.15), "Острова. 90 лет Олегу Стриженову" ("Культура", 10 августа, 18.40). Художественные фильмы с участием артиста - обязательное в таких случаях блюдо. Их будет немало: "Приступить к ликвидации" (ТВЦ, 9 августа, 8.00), "Его звали Роберт" (Первый, 10 августа, 5.30), "Неподсуден" (Первый, 10 августа, 7.20), "Сорок первый" ("Культура", 10 августа, 19.20).

ИСТОЧНИК KP.RU

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