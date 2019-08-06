Как деревенские мужики построили газопровод, но остались без газа

ОН ПУТИНУ ПИСАЛ

- Вот ответ из администрации муниципального района — они нас поддерживают, но сделать ничего не могут, вот из администрации президента - я и Путину писал, вот из Общественной палаты...

Мы с Виктором Кудряшовым сидим в тенечке на лавочке, в ногах распласталась живописная тайская кошка Стэси, умная, как собака, в низине отблескивает древнее Плещеево озеро — ему уж 30 тысяч лет в обед. На берегу — купола церквушек и монастырей древнего града Переславля-Залесского, основанного еще Юрием Долгоруким... Дивные места - и всего-то 2 часа езды от Москвы.

Знаментитое Плещеево озероФото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Это здесь водится знаменитая переславская ряпушка, которую когда-то подавали к царскому столу. Только сейчас ее отведать непросто - занесена в национальную Красную книгу. А вот увидеть — легко: на городском гербе. Правда, там она тощая какая-то. В магазинах экземпляры пожирнее. Но как признались мне продавцы, их ряпушка не местная, а завозная, из Карелии. Но тоже хороша. Особенно с местным имбирным пивом.

Дары местного лесаФото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Ну и грибы - леса ж вокруг! Могучая кучка подберезовиков — всего 200 рэ! Ясное дело, мимо не прошел. На две сковороды хватило с ужаркой. В 30 км (не крюк!) - знаменитое село Берендеево, то самое царство.

Да и поближе много чего интересного. В 10 минутах знаменитый музей «Ботик Петра I» с единственным уцелевшим суденышком-ветераном Потешной флотилии. Вообще, музеев в маленьком Переславле — штук двадцать, если не больше. В основном, смешные. Музей монет, музей карет, утюгов, чайников... И море туристов. Одних привлекает история, других — гастрономические изыски (это дело здесь налажено будь здоров), третьих — виндсерфинг и модный нынче кайтинг: это когда ты стоишь на доске, а тебя тащит по воде то ли парашют, то ли здоровенный воздушный змей.

И среди всего этого великолепия то тут, то там объявления на домах: «Продается»...

- А вы попробуйте здесь без газа зимой пожить, - говорит Кудряшов.

Да, газ для этих мест — больная тема.

- Вопиющая, - признал в беседе с КП глава Переславского муниципального района Валерий Астраханцев. - По району уровень газификации 30%...

Это в 2 с лишним раза ниже, чем в среднем по России. Вот по поводу газа Кудряшов с соседями и писал письмо Путину, в Общественную палату, еще в кучу мест. Даже к нам в «Комсомолку». Я собственно, поэтому к нему и приехал, в окрестности древнего Переславля.

По поводу газа Кудряшов с соседями писал письмо Путину, в Общественную палату, еще в кучу местФото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

НОВЫЕ ДЕРЕВЕНСКИЕ

- Здесь раньше совхоз «Новоселье» был, - рассказывает хозяин, заботливо подвигая мне вазочку со свежесорванным «белым наливом». - В 90-е стали раздавать участки местным жителям. Кто-то сам построился, кто-то перепродал. А я в этом районе работал на станции контроля окружающей среды. Места хорошие, вот по случаю и приобрел пару участков практически даром. Тогда здесь было распаханное поле, потом бурьян по пояс...

Сейчас ни поля, ни бурьяна - одна сплошная красота. Добротный дом, деревца шумят, газончик подстрижен, альпийская горка глаз радует. 15 соток — не тесно. Да и у соседей имения под стать. Дачный поселок стал продолжением старинной деревни Веслево — первое упоминание о ней было еще в 1350 году. В основном, здесь живут москвичи, есть и из Подмосковья народ — Пушкино, Сергиев Посад. Приличный дачный вариант. А для некоторых дом в этой деревне стал единственным жильем.

Анастасия и Владимир Емелины продали комнату в Москве и построили просторный дом в деревне. Место есть и детям, и внукам. Одна беда: топить электричеством зимой слишком дорогоФото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

- Мы с мужем из Москвы, - рассказывает Анастасия Емелина. - Была у нас там комната 14 метров — тесно. Продали — и купили жилье попросторнее в Волоколамске…

Так они несколько раз продавали, переезжали, строились: как родится новый ребенок — обзаводились новым жильем. Сейчас уже трое у них, и внуки есть — отгрохали на всех просторный дом в Веслево. Думают больше не переезжать никуда. Если бы еще и газ — цены этому месту не было.

Дачный поселок стал продолжением старинной деревни ВеслевоФото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

ДЕНЕЖКИ ТЮ-ТЮ...

История со строительством жителями Веслево собственного газопровода уникальна и по-своему трагична. Началось с того, что еще больше 10 лет назад труба пришла в деревню Талицы, там дача академика Евгения Велихова. Бывший в 90-е замом главы администрации Ярославской области Анатолий Гусев, водивший тесное знакомство с академиком, узнал об этом и решил оттуда протянуть газ к Переславлю — рядом же. Не без выгоды для себя: подключались бы дачные поселки, деревни, организации. Газа в районе и сейчас не хватает, а тогда - подавно.

- Маршрут этой трубы проходил как раз мимо Веслево, - рассказывает Кудряшов. - И мы решили построить на своей части деревни внутренний газопровод, чтобы, когда большая труба подойдет к нашей деревне, все было бы уже готово к подключению.

Устроили сход, как водится, переругались: не все верили в успех. Большинство говорило: вот когда труба рядышком ляжет и нам дадут разрешение на подключение, тогда и заплатим. Однако нашлось восемь смелых хозяев. Скинулись, учредили ООО, заказали проект — и понеслось.

В итоге газопровод у жителей Веслево есть, а газа нетФото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

- Подготовительные работы шли 4 года, - вспоминает Кудряшов. - Фотосъемка, топография, подготовка проекта, доработки, экспертизы — и за все плати. А сам газопровод построили быстро, за год с небольшим - в 2014-м все было готово.

И тут как гром среди ясного неба — администрация Национального парка «Плещеево озеро» зарубила строительство трубопровода «Семендяйка-Веслево», к которому новые деревенские рассчитывали подключиться. Поскольку нарушаются экологические нормы. И как не бился Гусев, как не доказывал, что осталось всего 2 км, стройка до сих пор не разморожена. Несмотря на то, что в свое время прошла госэкспертизу и была включена в план газификации района. Бдительные экологи дежурили на болотах, где тянули трубу, и как только прокладчики пытались возобновлять работы, вызывали полицию.

В итоге газопровод у жителей Веслево есть, а газа нет. Денежки тоже тю-тю: восьмерка энтузиастов потеряла в этой административно-экологической катастрофе 5 млн рублей.

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ МОСКОВСКИМ ДАЧНИКАМ Я ОКАЗЫВАТЬ НЕ БУДУ»

Стали в Веслево гадать, что дальше делать. Сначала глаз положили на компанию «Коттеджио» - есть у них труба высокого давления, и они подключают к ней частные дома и коттеджные поселки. Но от той трубы до деревни километр. И просят с веслевцев за этот километр 2 млн рублей.

- Ну да, труба, которую они хотят построить на наши деньги, пройдет по их земле и сделает удобнее подключение новых пользователей, - размышляет Кудряшов. - И получится, что деньги вкладываем мы, а прибыль получают они. Мы на это не согласны.

Военная техника для любителей «покатушек»Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

И тут обнаружилась другая возможность. Через дорогу от веслевского газораспределительного «шкафа» уже, оказывается, есть труба, принадлежит она туркомплексу «Попов луг». Популярное место. Ферма на берегу озера, военная техника для любителей «покатушек», живописный постоялый двор с качелями и мини-зоопарком, трактир, часовня и даже изба-читальня — в общем, полный фарш на любой вкус.

Владеет этим хозяйством известный человек, бывший сенатор Евгений Тарло. Точнее, владел до недавнего времени. Как он сам мне пояснил, сейчас уже не является собственником.

- Комплекс передан кредиторам, поэтому юридически значимых решений я не принимаю, могу только посоветовать, - сказал мне бывший сенатор.

Если не будет газа, у меня коровы передохнут! - беспокоится бывший сенаторФото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Грамотный ход. Потому что веслевцы именно его выбрали главной мишенью. Подходит идеально. И объективно — его труба в 35 метрах от точки доступа, ближе не найти. И субъективно — человек известный, публичный, состоятельный. Предполагалось, видимо, что ему станет стыдно бодаться с пенсионерами, и он разрешит им присоединиться к трубе.

На Тарло посыпались письма. Веслевцы стали припоминать ему его же высказывания с телеэкранов о гражданской позиции, о социальной ответственности бизнеса перед населением. «Проявите социальную ответственность», призвала его в очередном письме гендиректор ООО «Веслевское» Юлия Фалалеева.

Но на письма с призывами к совести Тарло не отвечал. А мне довольно жестко объяснил свою позицию:

- Я сам подключался к «Коттеджио» и платил 20 млн рублей, причем, когда доллар еще был по 30. А им 2 млн — много. Нашли меня — видно, считают, что я им должен дать бесплатно. Благотворительную помощь жителям Москвы, имеющим дачи в Веслево, я оказывать не буду. Я сам пенсионер. Они просто хотят, чтобы им принесли на блюдечке. Это никакая не деревенская беднота.

Туркомплекс «Попов луг»Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

У МЕНЯ ВСЕ КОРОВЫ ПЕРЕДОХНУТ!

Беднота не беднота, но люди построили внутренний газопровод, труба в двух шагах — ну почему не дать им подключиться? Бюджету затрат никаких. «Попову лугу» Кудряшов со товарищи обязуются все расходы компенсировать. Что еще они должны сделать?

- Странно, что им не дают подключиться, - комментирует ситуацию директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. - "Газпром" тянет трубу, как говорится, до забора — то есть до границы населенного пункта. Дальше, чтобы довести топливо до каждого дома, кто-то должен за это заплатить. А цена - несколько сотен тысяч рублей, иногда миллион, три и даже пять — я видел такие счета. Конечно, ни людям, ни муниципальным властям такие траты не по карману. И получается, что труба есть, но провели ее без пользы. Такая ситуация стопорит газификацию страны. Но тут самую сложную часть люди уже выполнили, самостоятельно обеспечили доставку газа к домовладениям, а врезаться в магистраль — это гораздо проще. Непонятно, почему им не дают разрешения.

Разрешения им не дают потому что Тарло опасается, что сельчане отберут у него газ, и ему самому не хватит.

- Если не будет газа, у меня коровы передохнут! - беспокоится бывший сенатор.

Хватит газа или не хватит — решают уже несколько лет. И Кудряшов, и Тарло накидали мне десятки документов, голова вспухла их читать. Причем, самое смешное, что по одному и тому же вопросу они показывали мне разные ответы из «инстанций».

Например, глава Переславского муниципального района Валерий Астраханцев пишет Кудряшову, что «техническая возможность подачи природного газа в дома д. Веслево подтверждена филиалом АО «Газпром газораспределение Ярославль». Необходимо только согласие собственника. Есть у меня и сделанный этим АО гидравлический расчет, в выводах четко написано: для потребителей из деревни Веслево «резерв пропускной способности существующей газораспределительной сети имеется».

А Тарло шлет мне письмо за подписью главного инженера ярославского АО Олега Батова: «Газораспределительная станция Переславль исчерпала свой ресурс пропускной способности». То есть подключаться нельзя. Что у них там творится в «газораспределении» — похоже, правая рука не знает, что делает левая.

«Веслево» уверяет, что подключит максимум 30-35 дворов, не у всех есть деньги на прокладку газа. Однако Тарло и глава района Астраханцев уверяли меня, что на самом деле счет пойдет на сотни домов.

- Они просят подключить якобы для себя, а на самом деле хотят потом продавать всем желающим, - «раскрыл» заговор дачников Астраханцев. - Могут подтянуться еще 600 потребителей. Пойдет лавинообразная реакция.

Веслевские в недоумении — откуда такие цифры? В их деревне и близко такого количества людей нет. Они готовы подписать любые документы, готовы на любые проверки и контроль, чтобы исключить не только подозрения, но даже техническую возможность подключения дополнительных потребителей газа — но их никто не слушает.

Крупнейшая по запасам газа страна в мире. «Золотое кольцо» России. И такие драмы из-за того, что людям в населенный пункт банально не могут провести блага цивилизацииФото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

НЕУЖЕЛИ СЕЛЬСКИЙ РЭКЕТ?

А сейчас вопрос о гарантиях уже потерял актуальность. Во-первых, выяснилось, что лишнего газа нет. А во-вторых, если даже и появится, то по согласованию с главой района пойдет в другой населенный пункт — Новоселье, сказал мне Тарло. Так что жители Веслево остаются с газопроводом без газа.

Резон тут, скорее всего, вот какой. В Новоселье больше людей с постоянной регистрацией, чем в Веслево. Отчетность будет лучше.

Да и Тарло не в проигрыше. Спросят про социальную ответственность — вот она, в Новоселье. Там тоже люди.

Конечно, пусть и в этой деревне с таким хорошим названием будет газ. Но сложно удержаться от мысли, что веслевских просто, как говорится, умыли. Почему? Возможно, потому что много жаловались. А возможно, и для того, чтобы оставить им единственный вариант: через «Коттеджио», которому надо заплатить 2 млн. Потеряли 5 млн, ну никуда не денутся, заплатят еще 2 млн, если газ нужен. Такой вот сельский рэкет.

В Веслево на Тарло осерчали:.

- Интересно, что он скажет, если спросят, на каком основании построил свою ферму у озера, есть ли очистные сооружения...

Ну, Тарло — опытнейший адвокат, доктор юридических наук, наверняка найдет, что ответить. Но от всей этой ситуации явно повеяло классовой борьбой. Конечно, жечь усадьбы обиженная «деревня» сегодня , пожалуй, уже не будет, но нервы «богатеям» попортить готова.

...А ведь XXI век на дворе, с Великой Октябрьской больше ста лет минуло. Крупнейшая по запасам газа страна в мире. «Золотое кольцо» России. И такие драмы из-за того, что людям в населенный пункт банально не могут провести блага цивилизации - вот хоть ты тресни. Ну, не странно ли?