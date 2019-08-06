Старший сын Анджелины Джоли будет изучать биохимию в университете Южной Кореи

Страший сын Анджелдины Джоли будет учиться в Южной Корее: Мэддокс будет изучать биохимию в университете Енсе в Сеуле. Наследни актрисы, 5 августа отметивший свое 18-летие, покинет маму, братьев и сестер уже в конце августа. Мэддокс, которого Анджелина усыновила в Камбодже, давно изучает корейский язык и интересуется культурой Страны утренней свежести.

- Анджелина расстанется с Мэддоксом уже в конце августа. Она невероятно гордится сыном и будет очень скучать, однако прекрасно понимает, что он уже взрослый, - рассказал источник журналу People. - Мэддокс также очень близок со своими братьями и сестрами, которые будут время от времени его навещать.

О решении Мэддокса отправиться на учебу в Корею стало известно еще в ноябре прошлого года, когда Анджелина отправилась в Сеул, где у нее запланированы встречи в рамках ее работы в ООН в комиссии по делам беженцев. Джоли с ссыном посетили несколько университетов и осмотрели кампусы, проверяя, в каких условиях придется жить Мэддоксу. В итоге их выбор пал на университет Енсе – это старейшее учебное заведение Южной Кореи, основанное в 1885 году.

Неизвестно, как к выбору Мэддокса отнесся его отец – 55 летний Брэд Питт. Известно, что актер долгое время не ладил со старшим сыном – именно ссора с ним и стала толчком для развода Джоли и Питта.

Дети Джоли и Питта никогда не ходили в школу.Фото: EAST NEWS

Своего старшего сына Мэддокса Анджелина усыновила в 2000 году. Мальчик родился в Камбодже и изначально носил имя Рат Вибол. В этой стране голливудская звезда снималась в своем звездном фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Именно в Камбодже Джоли увлеклась гуманитарной работой – у нее даже есть гражданство этой страны. Когда Мэддоксу было семь месяцев, Анджелина усыновила его и забрала с собой в США. В то время актриса была замужем за Билли Бобом Торнтоном, но после развода добилась единоличной опеки над сыном. Позже мальчика усыновил Брэд Питт. Через несколько лет, уже вместе, Питт и Джоли усыновили девочку из Эфиопии Захару.

Отпрыски Анджелины и Брэда отличаются от других детей не только тем, что их родители – самые известные актеры планеты. 18-летний Мэддокс, 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 13-летняя Шайло и 11-летние близнецы Вивьен и Нокс никогда не ходили в школу. Все дети Джоли и Питта находятся на домашнем обучении из-за того, что они часто путешествуют, а так же из-за повышенного внимания к ним. К детям приставлены квалифицированные педагоги, которые дают им уроки по разным предметам.

До недавнего времени образование детей Джоли-Питта нельзя было назвать блестящим: из-за частых перелетов и переездов с места на место все шестеро учились довольно хаотично. Но после того, как Анджелина подала на развод с Питтом и решила все свое время посвятить воспитанию детей, ситуация коренным образом изменилась. Актриса купила дом в Лос-Анджелесе за 20 миллионов долларов, и вся семья наконец-то осела

По словам окружения, Анджелина старается быть безупречной матерью и лично контролирует уроки. Дети изучают базовые предметы – арифметику и чтение, а также учат иностранные языки и занимаются музыкой. Ни один из наследников Джоли не учит один и тот же язык. Анджелина дала возможность детям самим выбирать, какие языки им нравятся.