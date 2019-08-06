Наконец-то женится? 44-летний Ди Каприо, по слухам, обручился с 22-летней моделью

Леонардо Ди Каприо крутил романы со многими девушками и разбил сердце не одной звездной красотке. И вот теперь западные СМИ в очередной раз сообщили, что Лео якобы сделал предложение своей нынешней пассии – 22 летней модели Камиле Мороне. Мол, ветреный сердцеед устал жить холостяком и обручился с любимой по совету своего друга Брэда Питта, с которым Лео снялся в фильме «Однажды в Голливуде».

Нынешняя девушка Ди Каприо - Камила Морроне.Фото: REUTERS

С Камилой Морроне Леонардо Ди Каприо закрутил роман в конце 2017 года. Экзотическая красавица с американо-аргентинскими корнями идеально вписывается в стандарты Лео: на 20 лет младше, модель и начинающая актриса. А еще она – падчерица мэтра киноэкрана Аль Пачино. Папарацци то и дело снимают Лео и Камилу вместе. Они приезжали вдвоем на Каннский кинофестиваль-2019 и страстно целовались на знаменитой набережной Круазетт на глазах у фотографов.

Камиле 22 года, она на 20 лет младше Ди Каприо.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Камила родилась в Аргентине, но ее родители довольно быстро перебрались в США. Ее мать и отец были моделями и благодаря эффектной внешности не сидели без работы – родители девочки снимались в рекламе и в сериалах. Супруги развелись, а спустя год мать Камилы Люсия познакомилась с Аль Пачино. Ей тогда было 30, голливудскому небожителю – 66, но любви, как известно, все возрасты покорны. Пара вместе уже 10 лет, и хотя скреплять отношения узами брака Аль Пачино, похоже, не торопится, он вполне счастлив со своей Люсией. К слову, актер ни разу не был официально женат, хотя у него есть трое взрослых детей. Камилу Аль Пачино воспитывал с десятилетнего возраста. Неудивительно, что сейчас Камила пробует свои силы не только в модных фотосессиях, но и на съемочной площадке.

Западные таблоиды давно намекали, что Лео строит на девушку серьезные планы и даже собирается на ней жениться. Возможно, что актеру действительно надоело одиночество, и он решил наконец-то остепениться.