Прыгнуть выше головы

Эффективность работы большинства отечественных предприятий очень низкая. По производительности труда мы отстаем от развитых стран в 2 - 2,5 раза. Но есть и хорошая новость. Эффект низкой базы позволяет двигаться быстрее и сразу вносить вклад в рост ВВП. Эту цель преследует национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Как сделать российские предприятия более эффективными? И сможет ли это ускорить рост экономики? Об этом мы поговорили с Николаем Соломоном, генеральным директором Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗМЕРЯЕТСЯ В РУБЛЯХ, А НЕ В ТОННАХ»

- Николай Иосифович, давайте для начала разберемся в терминах. Что такое производительность труда? Как она измеряется?

- Нам часто говорят, что она должна измеряться в физических величинах. Например, в километрах или тоннах - на одного сотрудника или на единицу произведенной продукции. Но это применимо, когда речь идет об одном конкретном предприятии. Нельзя килограммы с одного завода сложить с тоннами другого завода и свести в единый показатель.

Именно поэтому производительность труда измеряется в рублях. На человека или на час отработанного времени. В прошлом году мы ее считали по старой методике как выручку на одного человека, сейчас она считается как добавленная стоимость на одного человека. А когда сравнивают между собой страны, то считают объем ВВП (валовой внутренний продукт, отражающий размер экономики. - Ред.) на один час рабочего времени трудящегося. Это методика Организации экономического сотрудничества и развития. По этому показателю производительность труда в России составляет $26,5. Это вдвое ниже, чем в среднем по странам ОЭСР ($54,8), и в 3,7 раза меньше лидера - Ирландии ($98).

«КУЛИБИНЫМ ДОЛЖЕН СТАТЬ КАЖДЫЙ РАБОТНИК»

- В чем основная проблема низкой эффективности? У нас вроде люди рукастые, инженерное образование на высоте…

- Причины разнообразны - от сырьевого характера экономики и технологической отсталости до дефицита квалифицированных кадров и низкой трудовой мобильности. Плюс недостаточная конкуренция в экономике, нехватка опыта у руководителей компаний и чиновников, недостаток инвестиций и несовершенство законодательства.

- Это проблемы общего характера. Но ведь есть успешные компании, которые смогли повысить производительность у себя без оглядки на эти причины…

- Там, где есть деньги, есть возможность инвестировать в рост производительности труда, покупать новое оборудование, использовать современные управленческие технологии. Нефтяники, металлурги и банкиры могут платить дорогим консультантам и создавать службы по оптимизации. Такие корпорации, как Сбербанк, «ЛУКОЙЛ», «Росатом» или «Северсталь», вкладывают деньги в технологии эффективного производства. Но, чтобы повысить производительность в целом по стране, нужно помогать несырьевым компаниям, у которых нет таких ресурсов. ФЦК является таким хабом. Мы берем опыт крупных корпораций и внедряем его в средние компании.

- А чем эта система отличается от той, что была раньше, в советское время? У нас же тоже было много Кулибиных, которые изобретали, улучшали процессы на производстве…

- Кулибины важны, но только в том случае, если ими становятся все работники. Когда есть один Кулибин, а другие 100 человек за ним просто наблюдают, это не та культура, которая нам нужна. К примеру, «Тойота» славится своей культурой непрерывных улучшений на производстве. За 30 лет они внедрили 40 млн улучшений. Там каждый сотрудник - это значимая единица. Потому что лучше них никто не разбирается в процессах и в том, как их можно сделать эффективнее.

«В ПЛЮСЕ ВСЕ: РАБОТНИК, КОМПАНИЯ, ГОСУДАРСТВО»

- Но ведь для этого сотруднику нужна мотивация. Как ее правильно сформировать?

- Это самый популярный вопрос от генеральных директоров. Некоторые из них уже были и в Японии, и в Германии. В теории все понимают, но у них все равно остается вопрос: как поменять менталитет и создать мотивацию для единичных сотрудников? На мой взгляд, интересы собственника и сотрудника совпадают. Здоровье и финансовая успешность компании дает последнему возможность долгосрочного трудоустройства, он может планировать свой профессиональный и карьерный рост. Ведь чем больше зарабатывает компания, тем больше она развивает собственные человеческие ресурсы.

- То есть от этого выигрывают все?

- Да, причем даже не две стороны, а сразу три. Во-первых, сотрудники востребованы, их слышат и у них есть перспективы. В том числе на открытом рынке, потому что работа в эффективной компании делает их более конкурентоспособными. Во-вторых, у компании повышается прибыль. И в-третьих, выигрывает государство в целом. Растет объем производства отечественной продукции, увеличивается оборот, растут продажи и налоговые отчисления в бюджет. В итоге увеличивается благосостояние всех граждан.

«УБИРАЕМ НЕНУЖНЫЕ ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ И РЕСУРСОВ»

- Как вы определяете, что именно нужно поменять на том или ином заводе? В каждой отрасли есть куча нюансов, и их надо знать, чтобы принять оптимизационные решения...

- Эксперты ФЦК - это производственники с 10 - 15 летним опытом работы в корпорациях, где производительность труда достигла значимых величин за счет активного использования принципов бережливого производства. Они знают все механизмы и алгоритмы. И знают, как передать этот опыт и навыки. В самом начале мы смотрим, что приносит наибольшую долю выручки предприятию. И начинаем изучать процесс производства до мелочей. Смотрим, как двигаются детали, как загружены станки, сколько сладких запасов. На всех этапах убираем ненужные потери времени и ресурсов. В итоге оказывается, что, например, новые станки покупать не надо. Потому что оказывается, что старые были загружены только на 50%, а мы их загрузили на 80 - 85%. Запасы сокращаем обычно минимум в два раза. И это существенная экономия. Если на складах лежало продукции на 100 млн рублей, а теперь - на 50 млн, значит, вы увеличили свой оборотный капитал на 50 млн рублей и теперь не надо обращаться за кредитами.

РОБОТЫ ВСЕХ ЗАМЕНЯТ? НАОБОРОТ!

- Как вы отбираете компании, которым помогаете?

- Мы работаем только с теми, кто заинтересован. В результате отбора определяем мотивации. Сейчас это 200 предприятий. Все работают в жесткой конкурентной среде. В итоге они получают дополнительный ресурс, чтобы усилить свои преимущества. Кто-то делает это загодя, а для кого-то - это уже вопрос выживания. Они теряют рынок и не представляют себе способов, как сохранить место на нем.

- Не кажется ли вам, что в названии нацпроекта кроется парадокс? Ведь если повышать производительность (а она часто достигается с помощью автоматизации), неизбежно будет уменьшаться число рабочих мест...

- Тут противоречия нет. Мы говорим о том, что мы хотим увеличивать производительность не за счет высвобождения персонала, а за счет сокращения себестоимости издержек, улучшения конкурентных преимуществ, выхода на новые объемы производства и продаж. Если у вас растет эффективность, это значит, что вы теми же человеческими ресурсами начинаете производить в два раза больше. В этих условиях компаниям не надо сокращать персонал, нужно даже увеличивать его. Повышение производительности создает потенциал для расширения производства и создания дополнительных рабочих мест. Статистика это доказывает. Суммарная численность сотрудников предприятий - участников нацпроекта в 2017 - 2018 годах увеличилась на 1,4%. Кроме того, в рамках нацпроекта разработан комплекс мер по поддержке занятости: сотрудники могут пройти переобучение и повысить квалификацию.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Хотели улучшить - получилось как всегда

Задача повышения производительности труда была сформулирована как один из национальных приоритетов еще в первых майских указах президента в 2012 году. Тогда показатель хотели повысить в полтора раза к 2018 году. Не удалось. Из-за кризиса, санкций и внутренних причин производительность труда осталась на одном и том же уровне - около $26.

СПРАВКА «КП КАПИТАЛ»

Оператором нацпроекта выступает Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда. Он был создан в декабре 2017 года по решению президиума президентского совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В штат центра вошли специалисты, занимавшиеся повышением эффективности процессов в таких компаниях, как «Росатом», Сбербанк, ГАЗ, «Северсталь». Основной инструмент ФЦК - программа бесплатной консалтинговой поддержки предприятий, созданная под эгидой Минэкономики.

КАК У НИХ

Две самые распространенные системы повышения эффективности в мире:

Японская LEAN. Ориентация на устранение потерь.

Американская «6 СИГМА». Ориентация на нахождение коренных причин и их устранение.

ФЦК в своей работе использует наработки и той и другой.

ВИЖУ ЦЕЛЬ

Плюс 5% каждый год

Выгода для государства комплексная:

Повышение конкурентоспособности продукции предприятий, импортозамещение.

Привлечение инвестиций.

Поддержка занятости населения в регионах.

Задачи нацпроекта:

К 2024 году адресную поддержку должны получить 10 тысяч предприятий из 85 субъектов РФ.

За это время 80 тысяч сотрудников предприятий обучатся инструментам бережливого производства.

Рост производительности труда составит 10, 15, 30% за первые три года реализации проекта соответственно.

С 2024 года рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики будет составлять не ниже 5% в год к 2024 году.

ДЕНЬГИ - В РОСТ

Два триллиона рублей под 1%

Наиболее продвинутые предприятия могут получить финансовую поддержку на проекты по повышению производительности труда. Сумма - до 300 млн рублей на срок до 5 лет по ставке 1% годовых. Для этого необходимо положительное заключение ФЦК.

В апреле 2019 года первый заем на 80 млн рублей получила группа компаний «Тасма» из Казани.

Пресс-центр ФЦК

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Николай Иосифович СОЛОМОН

Родился в 1971 году в Москве. Окончил МАДИ и Финансовую академию при правительстве РФ. Специальности: «инженер-механик дорожно-строительных машин», «экономист по международным экономическим отношениям».

С 1994 по 2003 год работал в PricewaterhouseCoopers (консалтинг крупных компаний энергетического сектора).

С 2003 по 2005 год - «ЮКОС-Москва», последняя должность - и. о. гендиректора финансово-бухгалтерского центра.

С 2005 года - «Сибирская угольная энергетическая компания», последняя должность - директор по экономике и контроллингу.

С 2009 по 2018 год - госкорпорация «Росатом». Последняя должность - первый замгендиректора по корпоративным функциям, главный финансовый директор. Ключевые направления в зоне ответственности - поиск внутренних резервов для повышения эффективности, производительности и системное развертывание Производственной системы «Росатома» (ПСР).

С июля 2018 года - генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».