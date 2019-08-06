Умер Сергей Березин: Под его музыку жила страна, танцевали и влюблялись наши мамы и папы

Умер композитор, основатель группы "Пламя" Сергей Березин. Об этом написала в своем инстаграме поэтесса Лариса Рубальская, с которой Березин очень дружил. К сожалению, после смерти композитора в ряде СМИ возникла путаница и практически все СМИ написали, что Березин - автор песен "На дальней станции сойду" и "Идет солдат по городу". На самом деле, автор обеих песен - Шаинский, а у Сергея Березина есть и свои заслуги и другие хиты, поэтому в приписывании чужих он не нуждается.

Мы помним Березина как темноволосого молодого человека с саксофоном в руках из первого состава ансамбля "Самоцветы". Таким он запечатлен в кадрах фильма-концерта "Самоцветов", вышедшего на экранах в 1971 году, где первый состав исполнял хиты "Увезу тебя я в тундру", "Мой адрес не дом и не улица". Понятно, что участие в "Самоцветах" мгновенно прославило музыканта, хотя и до ансамбля у Березина имелись серьезные музыкальные достижения. Он был заядлым джазменом, работал пианистом в оркестре Марка Бернеса и его песни уже исполнялись музыкантами того времени, правда, не становились хитами.

(Интересно, что сам Березин из немузыкальной семьи, а по первому образованию он и сам инженер, закончил химфак института лёгкой промышленности и даже некоторое время трудился по специальности).

Он и сам не знает, что случилось и почему они поссорились с руководителем "Самоцветов" Юрием Маликовым. Впоследствии говорил, что ссора была пустой и напрасной, "дело было молодое, сейчас бы я так никогда не сделал". Но как бы то ни было, весь первый состав "Самоцветов" сменил вывеску и стал называться ансамблем "Пламя", художественным руководителем которого вскоре стал Березин.

"Пламя" было популярнейшей группой в СССР. Одних только дисков коллектива было продано около 25 миллионов, а хиты "Пламени" поют до сих пор, в том числе, песни, написанные Березиным.

Снег кружится. Сергей Березин. 1993.Снег кружится. Исполняет автор Сергей Березин 1993г.

Он написал медляк "Снег кружится", который прозвучал потом во многих фильмах и исполнялся разными музыкантами. Если послушать песню сегодня можно заметить, как она похожа на знаменитое "Tombe la neige" Сальвадора Адамо: интонация, музыкальное решение, речитатив в начале, да и, по большому счету и текст песни, который написала жена Михаила Танича, Лидия Козлова, известная пристрастием к "снежным" текстам (она же автор слов пугачевского "Айсберга"). Этот безусловный хит имел трудную судьбу. Сергей много раз носил песню на радио, но музыкальная редакция постоянно отвергала песню, и, как вспоминал музыкант, на коробке с записью поставили аж четыре бекара! "Бекар" в музыкальной грамоте - это знак отмены, поэтому его рисовали, когда хотели сказать, что песня не годится. Чтобы "зарубить" композицию, достаточно было одного "бекара", не то что - четырех.

Впрочем, музыкальная редакция быстро пересмотрела свое решение, когда песня закрутились на диске "Мелодии".

Еще одним хитом Березина стал смешной твист "На два дня" про отдых на дачном участке в выходные. Песня дала название третьему альбому "Пламени" с очень запоминающейся картинкой с нарисованным во всю ширину конверта бегущим дачником в полосатом шарфе и с сачком в руках.

"На два дня, на два дня вы забудьте про меня", - звучало изо всех окон и на всех советских дискотеках.

Автором текста песни стала поэтесса Лариса Рубальская. Именно Сергей Березин открыл ее и вел в мир поп-музыки.

О том, как состоялась встреча, музыкант рассказывал смешную историю:

- Мы познакомились на почве кулинарии. Приятель позвал, сказал: пойдем к соседке, она хорошо готовит, там пожрем, выпьем.

Соседкой и оказалась Лариса Рубальская. Сама по себе отличный кулинар, Лариса от души накормила гостей, а на финал вечера - припасла свои стихи.

- Когда она несла свои листочки, я думал, что все, пропал. Но когда вчитался, мне очень понравилось, - смеялся потом Березин.

Творческий союз музыканта и поэтессы продолжался до последних дней. Среди многолетних хитов Рубальской и Березина - шутливая песня "А пони тоже кони", исполняла которую Катя Семенова, и исполняемая до сих пор "Вика-Вика Виктория". Рубальская стала не только автором текстов, но и исполнительницей. Сергей вывел любимую поэтессу на сцену и некоторые песни они записали дуэтом.

Наступило другое время,когда комсомольские песни не подходили под формат, группы той поры стали "задвигать". Исчезли "Песняры", "Сябры" и тогда Березин организовал новый ансамбль "Нескучный сад". Участники ансамбля - коренные москвичи, пели только песни Березина. Нельзя выделить каких-то хитов, они довольно похожи друг на друга, но сами по себе лирические композиции "Нескучного сада" были востребованы. В них узнается советская эпоха и, как написал кто-то из музыкальных критиков, под эту музыку жила страна, танцевали и влюблялись наши папы и мамы.

До "Нескучного сада" Березин пел мало, выступая по большей части музыкантом и аранжировщиком, но в новой группе проявил себя и как исполнитель. Ряд песен, перекочевавших из "Пламени" Сергей исполнял сам, в частности - знаменитый хит "Снег кружится", а лирическая композиция "Лунный мотив" ("В трубке телефонной через много лет...") стала известна только в его исполнении. Он был, прямо скажем, невеликий певец, но любил петь и делал это с душой.

Выше мы уже писали, что после смерти Березина ему стали приписывать чужие песни. Так бывает, когда песня пошла в народ и уже неважно, кто исполнитель. Это высшее признание для композитора. Но и у Березина были песни, которые приписывают многим. Так случилось, к примеру, с "блатным" шлягером "Заявляю это прямо, лично мне - Одесса - мама". Эту песню поют в Одессе, считая народной. А прославил ее - Михаил Шуфутинский.

Когда певец еще жил в Америке, Березин отправил ему несколько своих песен, которые невозможно было исполнять в Советском Союзе. Это касалось, в основном, блатняка и шансона. Шуфутинский с удовольствием исполнял это за границей и уже из Америки они прилетели как "народные".

Сергею Березину был 81 год. До последних дней он писал и исполнял музыку и выступал на сцене в составе вновь возрожденного ВИА "Пламя".