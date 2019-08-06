2019-08-06T12:09:49+03:00
Общество

Виктор Золотов встретился с пострадавшими от наводнения жителями Тулуна

Росгвардейцы восстанавливают опоры линий электропередач, ремонтируют мосты и дороги, оказывают гуманитарную помощь
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Виктор Золотов посетил Иркутскую область.Виктор Золотов посетил Иркутскую область.
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Директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов совершил рабочую поездку в пострадавшие от наводнения районы Иркутской области, где специально созданная группировка Росгвардии оказывает помощь населению в ликвидации последствий стихии.

- В Тулуне генерал армии Виктор Золотов встретился с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и мэром города Юрием Карих. Они обсудили вопросы взаимодействия при восстановлении инфраструктуры региона, - сообщили в Росгвардии.

После этого Золотов пообщался с местными сотрудниками Росгвардии и членами их семей, которые сами пострадали от наводнения.

- Многие наши местные коллеги также серьезно пострадали от стихии, но, несмотря на эти обстоятельства, они с честью выполняли свой служебный долг, обеспечив оказание столь необходимой первой помощи населению. И за это им отдельное спасибо, - сказал журналистам генерал армии Виктор Золотов.

Действительно, в зоне паводка оказалось жилье и личное имущество тридцати трех семей сотрудников и гражданского персонала Росгвардии – это в общей сложности 75 человек, из которых 27 - дети. Все обратившиеся получили материальную помощь от региональных властей и дополнительные выплаты за счет Федеральной службы войск национальной гвардии России.

На встрече с членами семей сотрудников Росгвардии, которые потеряли дома во время наводнения, но с честью выполнили свой долг оказывая помощь землякам.

На встрече с членами семей сотрудников Росгвардии, которые потеряли дома во время наводнения, но с честью выполнили свой долг оказывая помощь землякам.

- Для детей сотрудников Росгвардии из пострадавших семей был организован отдых на Черном море, - отметили в ведомстве.

На совещании, которое прошло в Тулуне также стало известно, что силами Росгвардии оказана помощь в очистке и разборе завалов более 2,5 тысяч объектов и личных подворий, расчищено почти 70 километров улиц. Личный состав группировки помогал населению в девяти населенных пунктах Тулунского, Нижнеудинского и Чунского районов Иркутской области. На регулярной основе организован подвоз питьевой воды в труднодоступные участки.

В настоящее время росгвардейцы участвуют в восстановлении опор линий электропередач, ремонтируют мосты и дороги, оказывают гуманитарную и адресную помощь людям, попавшим в беду. Подразделениями группировки выполнено более 2 тысяч автомобильных рейсов по доставке населению питьевой воды, вывозу обломков строений и нанесенного водными потоками мусора, отрыто 630 метров водоотводных каналов, взят под охрану водозабор.

В завершение встречи генерал армии Виктор Золотов вручил ведомственные награды военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, отличившимся при выполнении задач по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко от имени руководства и жителей региона также поблагодарил росгвардейцев за оказанную помощь и вручил благодарственные письма.

Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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