2019-08-06T13:33:59+03:00
Дом. Семья

«Усы Дали»: Щенок с необычным узором на мордочке вызвал ажиотаж среди любителей собак

Малыш живет в приюте и за ним выстроилась очередь из желающих взять четвероногого друга в семью [видео]
Елена АКИМОВА
Поделиться:
малышка Долли оказалась почти тезка художника Сальвадора Дали. Спасибо усам! ФОТО: https://www.instagram.com/heartsandbonesrescue/малышка Долли оказалась почти тезка художника Сальвадора Дали. Спасибо усам! ФОТО: https://www.instagram.com/heartsandbonesrescue/
Изменить размер текста:

На долю малышки Долли выпало немного собачьего счастья. Она родилась вместе с 10 братьями и сестрами на улице, так как мама не имела своего дома. И неизвестно какие жизненные испытания ждали крох впереди, если бы многодетную семейку не обнаружили сотрудники приюта для животных Hearts & Bones.

С тех пор судьба сделала крутой поворот, прямиком к теплому вольеру, полной миске и ласковым рукам волонтеров. А недавно в жизнь щенка стремительно ворвалась еще и популярность, так как фото крохи появились в интернете.

Казалось бы, что здесь примечательного? Каждый день в Сети появляются сотни картинок с пометкой «Ищу дом», но Долли оказалась особенной благодаря свой раскраске. На морде у щенка черные усы, аккурат как у знаменитого художника Сальвадора Дали. Кстати, отсюда и имя четвероногого.

Снимки молниеносно разошлись в сети, а из желающих приютить Долли выстроилась настоящая очередь.

heartsandbonesrescueheartsandbonesrescue
Необычные усы на мордочке у щенка сразу же намекнули на сходство с великим художником
3258 отметок «Нравится»256 комментариевInstagram

Тем не менее, пока кроху не передали никому, видимо в приюте хотят выбрать для питомца самый лучший вариант, пишет Ридус.

heartsandbonesrescueheartsandbonesrescue
Малышка Долли ищет дом и настоящих друзей
1658 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Опровергнут миф о запрете Винни-Пуха в Китае
В Тихом океане нашли затонувшую подводную лодку времен Второй мировой войны
Авиация Минобороны потушила назначенные ей пожары в Красноярском крае
Аргентинский кандидат на пост главы МАГАТЭ посетит Россию
Свыше половины россиян опасаются ядерной войны
ФСИН не справляется с количеством осужденных на принудительные работы
В центре Москвы у входа в хостел приезжие устроили массовую драку
Россельхознадзор ликвидировал за 5 лет более 32 тысяч тонн незаконной продукции
Композитор «Симпсонов» подал в суд на создателей мультсериала из-за дискриминации
Названы самые популярные у россиян сладости
Минобороны США назвало неприемлемым план Турции провести операцию в Сирии
Итальянские фермеры рассказали о последствиях российского продэмбарго
В Каракасе назвали противоправными угрозы США о блокаде Венесуэлы
Прокуратура Испании просит вызвать Фридмана в суд
Хасан Роухани предупредил о последствиях войны с Ираном
Во Флориде арестовали мужчину, который грозился устроить стрельбу
Россия теряет экономически активное население
Уэйн Руни может вернуться в АПЛ в качестве тренера
Отважный продавец в Англии в одиночку отбил нападение четырех грабителей
Ракета "Протон-М" успешно вывела спутник Минобороны на орбиту
После отравления 89 человек на свадьбе в Азербайджане заведено уголовное дело
В Техасе старушка предотвратила кровавую бойню
В отношении Порошенко возбудили новое уголовное дело в Панаме
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов
Пекин способен ответить Вашингтону на размещение ракет в АТР