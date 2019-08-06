«Усы Дали»: Щенок с необычным узором на мордочке вызвал ажиотаж среди любителей собак

На долю малышки Долли выпало немного собачьего счастья. Она родилась вместе с 10 братьями и сестрами на улице, так как мама не имела своего дома. И неизвестно какие жизненные испытания ждали крох впереди, если бы многодетную семейку не обнаружили сотрудники приюта для животных Hearts & Bones.

С тех пор судьба сделала крутой поворот, прямиком к теплому вольеру, полной миске и ласковым рукам волонтеров. А недавно в жизнь щенка стремительно ворвалась еще и популярность, так как фото крохи появились в интернете.

Казалось бы, что здесь примечательного? Каждый день в Сети появляются сотни картинок с пометкой «Ищу дом», но Долли оказалась особенной благодаря свой раскраске. На морде у щенка черные усы, аккурат как у знаменитого художника Сальвадора Дали. Кстати, отсюда и имя четвероногого.

Снимки молниеносно разошлись в сети, а из желающих приютить Долли выстроилась настоящая очередь.

heartsandbonesrescue Необычные усы на мордочке у щенка сразу же намекнули на сходство с великим художником

Тем не менее, пока кроху не передали никому, видимо в приюте хотят выбрать для питомца самый лучший вариант, пишет Ридус.