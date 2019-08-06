До конца года в Москве откроются ещё шесть станций и 34 километра линий метро

Сегодня, 6 августа, на заседании президиума правительства Москвы накануне Дня строителя (традиционно отмечается в России во второе воскресенье августа. - Прим.) Стройкомплекс столицы подвёл итоги работы за семь месяцев этого года.

- С начала 2019-го в столице построены 6,7 миллионов квадратных метров недвижимости, это небывалый объём, - сказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - До конца года планируется ввод 9 - 10 миллионов квадратных метров недвижимости. Кроме того, в этом году откроются ещё 6 станций и 34 километра линий метро. Программа строительства метрополитена окончательно утверждена до 2023 года. К этому времени метро в Москве удвоится, то есть к действующим 300 километрам линий добавляется ещё столько же.

Для новых линий - в Бирюлево и Рублево-Архангельское - сейчас проектируются и строятся депо, а также связки с Большой кольцевой линией и будущими радиусами и диаметрами.

До конца этого года столичные строители планируют завершить интеграцию МЦК и радиальных направлений железной дороги. На Ярославском направлении платформу Северянин ближе к станции МЦК Ростокино перенесут ко Дню города, то есть уже в начале сентября. На Октябрьском направлении до конца этого года платформу НАТИ соединят со станцией МЦК Лихоборы переходом по принципу "сухие ноги".

- С коллегами из РДЖ мы прорабатываем возможность строительства в районе Черкизово ещё одной железнодорожной станции - Восточная, чтобы на ней могли останавливаться не только пригородные, но и дальние поезда, - сообщил Марат Хуснуллин. - Также планируем расширить станцию МЦК Нижегородская. Она и сегодня может работать на три платформы, но планируем построить там дополнительно две платформы.

По его словам, ещё одна важная городская программа - реновация жилья - до конца года пополнится новыми стартовыми площадками. Уже в ближайшее время в список участков для строительства домов добавят ещё 7 адресов. В итоге площадок станет 345. При этом свободные земли под застройку ещё на 2,5 миллиона "квадратов" находятся в проработке. Эти новые адреса утвердят до конца 2019 года.

- То есть половина недвижимости от необходимого объёма для реновации уже будет в проектировании и строительстве, - уточнил глава столичного Стройкомплекса.

ЧТО СДЕЛАНО

С начала 2019 года в столице построено:

17,9 километров линий метро, 8 станций и 1 депо;

34,3 километра ж/д путей, 2 станции, а также соединение станции МЦК Стрешнево с железной дорогой;

47,8 километров дорог, 10 мостов, тоннелей и эстакад, 12 пешеходных переходов;

61,4 километра набережных благоустроено. При этом обновляются набережные Марка Шагала в районе ЗИЛа, Шелепихинская, Пресненская, Нагатинская и другие.

По программе реновации 43 дома построены, 13 тысяч жителей переселяются, 118 домов строятся, 345 стартовых площадок на 5 миллионов "квадратов" жилья подобраны.

6,7 млн. квадратных метров недвижимости, из них 2,8 млн. - жилья.

ЦИФРЫ

В Москве:

Около 1 миллиона человек работают в строительной отрасли. При этом 17 процентов от доходов в городской бюджет поступает от строительства.

Более 1,7 трлн. рублей вложили дольщики в строительство жилья.

Около 3 трлн. рублей вложат инвесторы в ближайшие три года в строительство недвижимости.

Две станции Большой кольцевой линии построят до конца 2019 года. Полностью кольцо замкнётся в 2023 году.

135 километров линий метро, 55 станций и 6 депо появятся в столице к 2023 году. При этом с 2024 по 2027 годы в подзёмке запустят ещё 66,2 километра, 26 станций и 4 депо.

1000 километров путей и 123 пересадки метро и железных дорог (наземного метро) появятся к 2024 году.