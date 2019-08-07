Страховой Дом ВСК стал «Компанией года 2018»

«Это результат командной работы»

ВСК получила премию «Компания года 2018» в номинации «Страховая компания». Ранее компании уже дважды вручали эту награду: в 2013 и 2015 годах.

Национальную бизнес-премию «Компания года» учредили в 1998 году. В ней участвуют представители разных сфер: страховщики, банки, негосударственные пенсионные фонды, юридические, металлургические, инвестиционные, нефтегазовые компании и т.д.

Номинантами могут быть не все желающие. Здесь смотрят на рейтинги, которые составили партнеры премии – рейтинговое агентство «Эксперт РА» и аналитическая система «Медиалогия». В этом году для участия в премии выбрали 10 страховых компаний. В первую очередь учитывались финансовые показатели: объем собранных премий и выплат, их соотношение друг к другу, количество заключенных договоров страхования за предыдущий год.

Потом начинается второй конкурсный этап – подключается экспертный совет, который из избранных определяет лучших.

В этом году в него вошли представители правительства, Торгово-промышленной палаты, «Опоры России», аудиторской компании Ernst & Young, Ассоциации российских банков, школы управления «Сколково», ВТБ Капитала, Газпромбанка. Более 20 чиновников, общественных деятелей и бизнесменов.

Лауреатами стали компании, которые показали в 2018 году лучшие результаты работы. Победитель среди страховщиков – ВСК – получил награду за свою финансовую устойчивость, надежность, рост и постоянное расширение страхового сервиса в интересах клиентов.

На торжественной церемонии награждения диплом «Компания года» вручали гендиректор Московской международной бизнес-ассоциации Александр Борисов и двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Светлана Хоркина.

- Я хочу поблагодарить клиентов и партнеров, которые на протяжении многих лет доверяют ВСК. Это результат командной работы, заслуга профессионалов, вместе с которыми мы идем уже 27 лет. Мы продолжим внедрять новые идеи и технологии, применять свои знания и опыт для того, чтобы наши клиенты и партнеры чувствовали поддержку надежной компании, – сказал в ответном слове гендиректор ВСК Олег Сергеевич Овсяницкий.

Больше услуг, хороших и разных

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года. Это универсальная страховая компания: у нее есть услуги и для физических, и для юридических лиц.

В прошлом году сборы страховщика увеличились на треть – до 96,3 млрд руб. (за последние пять лет – в три раза). Сильнее всего выросли объемы страхования жизни, страхования от несчастных случаев и болезней, каско.

- На протяжении нескольких лет ВСК показывает высокие финансовые результаты. Это происходит во многом благодаря профессиональной работе всей нашей команды. Мы постоянно совершенствуем систему управления ключевыми процессами, что также приносит дополнительный синергетический эффект и говорит о правильности выбранной стратегии развития», – комментирует председатель Совета директоров ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк.

По словам страховщиков, сейчас сильнее всего растет потребность людей в ДМС, ОСАГО, каско, накопительном и инвестиционном страховании жизни. Есть вероятность, что с каждым годом популярность страховых услуг будет увеличиваться. Например, в европейских странах примерно 60-70% разных убытков компенсируют страховые компании, а в России пока только 5%.

Компании предлагают новые услуги – не только страхования имущества или квартир, с чем они пока ассоциируются у большинства. Например, у ВСК появились такие сервисы как уборка квартиры в подарок застрахованному, страхование автомобиля за рубежом, полис для владельцев арендных квартир и даже программа «Антиклещ онлайн» – оплата курса лечения при укусе клеща.

Для экономии времени клиентов появляются дистанционные сервисы. С помощью мобильного приложения «ВСК страхование», которым пользуется уже 1,5 млн людей, можно купить полис без посещения офиса, при необходимости дистанционно оформить наступление страхового события, а потом следить в личном кабинете за статусом урегулирования страхового случая.