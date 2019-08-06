Раздельный сбор мусора в Москве: Единый оператор по вывозу отходов, спецконтейнеры во дворах и call-центр для жителей

Москва запускает программу раздельного сбору мусора. По всему городу во дворах жилых домов уже начали появляться специальные контейнеры для сортировки отходов. Их поставят в каждом районе до конца 2019 года. А с января 2020-го новые правила утилизации должны заработать и для жителей, и для компаний-операторов по вывозу мусора. Подробнее об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев. Публикуем основные цитаты.

В СИНИЙ БАК - ВТОРСЫРЬЁ, В СЕРЫЙ - ОСТАЛЬНОЙ ХЛАМ

- Для перехода на новую систему в столице появится так называемая двухконтейнерная система сбора отходов. Сейчас в жилых кварталах и рядом с социальными учреждениями оборудовано более 5 тысяч площадок с контейнерами двух цветов. Синий - для сбора полезных компонентов, таких как стекло, пластик, металл, бумага. Серый контейнер - для других бытовых отходов, которые не попадают в список перерабатываемых, например, пищевые отходы, предметы личной гигиены, одежда, игрушки и т.д.

Под вывоз мусора будут также задействованы машины, брендированные синим и серым цветом, которые будут забирать отходы только из контейнеров соответствующего цвета. Дальше синий мусоровоз поедет на специально оборудованные предприятия, где проведут досортировку отходов. Затем отсортированные отходы будут направлены на предприятия, специализирующиеся на переработке.

НА ВОПРОСЫ ОТВЕТЯТ КОНСУЛЬТАНТЫ

- Мы хотим сделать раздельный сбор отходов популярным среди москвичей. Нужно просто начать программу и далее ориентироваться на людей, максимально информировать жителей, чем отличаются специальные контейнеры и как их правильно использовать. Для этого на базе ГУП "Экотехпром" начнет свою работу единый колл-центр. В каждом округе Москвы будут созданы информационные центры, а рядом с площадками сбора отходов установят информационные щиты.

Собранный раздельно мусор поедет на специально оборудованные предприятия, где проведут досортировку отходов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

При этом мусоропроводы в домах запаивать не будем. Штрафы за выброс несортированного мусора не планируем.

ТАРИФЫ ОСТАНУТСЯ ПРЕЖНИМИ

- Если говорить о плате за вывоз мусора, то в Москве она одна из самых низких в России. И даже сейчас на первом этапе для жителей столицы тариф не изменится несмотря на то, что внедрение новой системы приведет к дополнительным расходам операторов, ведь теперь на одну площадку должны будут заходить два мусоровоза.

Как и в других субъектах Российской Федерации, с 1 января 2022 года в Москве появится региональный оператор, а для города будет рассчитан комплексный тариф за вывоз твердых коммунальных отходов. Сейчас в столице работают пять основных мусоровывозящих компаний-операторов. Всего они вывозят порядка 2,55 миллионов тонн мусора в год. Также есть значительное количество небольших компаний, отвечающих за вывоз отходов жилого, социального сектора и объектов бизнеса. В год Москва накапливает порядка 8 миллионов тонн бытового мусора.

Возможно, исполнители по государственным контрактам останутся прежними, но к ним добавится единый региональный оператор, который будет координировать все этапы обращения с отходами.

НОВЫЕ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ СТРОИТЬ НЕ БУДУТ

- В Москве появится намного больше предприятий, занимающихся переработкой, а существующие проведут модернизацию и увеличат свои мощности. В Москве есть такие предприятия, но основные игроки находятся в Московской, Калужской и Нижегородской областях. Планов по строительству новых мусоросжигательных заводов у Москвы нет.

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