Отец убитой и изнасилованной жительницы Подмосковья: «Если бы не внук, стал бы ворошиловским стрелком!»

- Была бы дача, продал и купил ружье. Помните, как в фильме «Ворошиловский стрелок», когда простой пенсионер наказал насильников внучки. Я бы этих гадов тоже перестрелял. Одно останавливает. Дочку не вернуть, но есть же внук. Его надо на ноги ставить.

От размышлений Дмитрия Бондаренко, бросает в дрожь. Кажется, мужчина, который потерял дочь, абсолютно не верит в справедливость. Во время нашего разговора в кафе он явно нервничает и нет-нет да срывает зло на жене.

- Да не эта экспертиза, а другая. Посмотри в синей папке, - копаются потерявшие дочку родители в огромной куче документов (экспертизы и некоторые материалы уголовного дела), которые как Отче наш знают наизусть.

БЕЗ ПРИКАЗА НЕТ ОТМАЗА?

11 августа исполнится ровно четыре года со дня гибели 23-летней жительницы подмосковного Сергиева Посада Александры Бондаренко. Изувеченное обнаженное тело (до момента смерти она была избита и изнасилована) женщины с десятью ножевыми ранениями в шею нашли на пустыре в промзоне.

- Ваша дочка умерла, - сообщили родителям, которые еще долго скрывали правду от четырехлетнего внука...

Александра Бондаренко с сыном.Фото: Личный архив

В тот роковой день молодая женщина, которая подрабатывала продавцов в местном секс-шопе, оставила сына с бабушкой и дедушкой, а сама отправилась на день рождения. Типичный сценарий: пили гуляли, а потом Саша просто пропала. По словам друзей никто не видел куда и с кем она ушла. Родители молодой женщины забили тревогу в тот же день.

- На мобильный телефон она перерастала отвечать. Такого раньше никогда не было и мы сразу поняли: что-то плохое произошло, - рассказал отец Александры Дмитрий.

Уголовное дело возбудили в день обнаружения тела. А спустя сутки убитых горем родителей успокоили: «нашли гада, написал явку с повинной». У 27-летнего Олега (имя изменено в интересах следствия) во время обыска изъяли сумку убитой, внутри которой были деньги, паспорт и другие личные вещи. Чуть позже на одежде погибшей экспертиза обнаружила его ДНК, а на теле сперму мужчины. Казалось бы, в купе с признанием, доказуха железобетонная. Но не тут то было! Спустя несколько дней мужчина пошел в отказ и что вы думаете? Его отпустили.

Обвиняемый в убийстве отказался давать показания.

- Я читал материалы его повторного допроса. Он там отмазывается как может. Заявил, что секс в тот вечер с дочкой у него был и что она якобы была не против. После этого он решил украсть ее сумку, но уверяет что не убивал и на месте преступления, якобы вообще не был, - рассказал «КП» Дмитрий.

При этом на том самом пустыре в нескольких метрах от тела женщины была обнаружена толстовка Олега. На это у него тоже нашлось объяснение.

- Он заверил что дочка замерзла и он ей кофту одолжил. Но мы в эти байки не верим. Значит сумку он у нее украл, а куртку свою дал поносить. Бред, ни иначе, - возмутилась Светлана, мама Александры.

Кражу Олег не отрицал. Но несмотря на это спустя год родителям Саши пришел отказ в возбуждении уголовного дела с формулировкой: «за отсутствием события преступления» (документ есть в распоряжении редакции).

- Мы эту филькину грамоту обжаловали. И только после этого дело по статье «Кража» все-таки возбудили. Я тогда уже четко понимал, что кто-то его отмазывает и что парень непростой: из блатных. А потом люди добрые подсказали, оказалось, что это племенник одного из депутатов, - рассказал Дмитрий.

Родители Александры не верят в справедливость.Фото: Ася КОЛОСОВА

По данным следствия, Олег к изнасилованию и убийству никакого отношения не имеет. Да и вором его называть поспешно: приговора суда пока не было. А про презумпцию невиновности все помнят. Следствие по делу продолжается...

МОЛЧАНИЕ — ЗНАК ПРИЗНАНИЯ

Но если не Олег, то кто же? Спустя 9 месяцев после убийства в деле появился новый фигурант: 28-летний Валера (имя изменено в интересах следствия) за решетку он угодил совсем по другой причине: по подозрению в угоне машины. Полиция откатала пальчики, а еще занесла ДНК преступника в специальную базу. На этом он и прокололся. Результаты полностью совпали с теми, что были обнаружены на теле и одежде убитой женщины.

Подозреваемый, который позже обрел статус обвиняемого, сразу воспользовался правом не свидетельствовать против себя и уже четвертый год подряд играет со следователями в молчанку. Но и на дефицит улик им жаловаться грех. Помимо следов ДНК, на теле обнаружили сперму обвиняемого, а под ногтями убитой частички его кожи.

- Сейчас он в СИЗО, но вы себе не представляете, каких усилий нам это стоило. Его же выпустили под домашний арест и нам с женой пришлось чуть ли ни президенту письмо писать, чтобы его закрыли, - возмутился Дмитрий. - Оказалось, что отчим этого парня — бывший мент, простите за жаргон. У него связи и деньги, так что уже будучи обвиняемым в предумышленном убийстве он почти год спокойно гулял на свободе.

Перед смертью Александра была избита и изнасилована.

ПРОПАВШИЕ ВЕЩДОКИ

По данным следствия, Валерий и Олег не были знакомы. При этом несмотря на затянувшееся расследование восстановить полную картину случившегося в ту ночь так и не смогли, ну или не захотели.

- За эти четыре года сменилось несколько следователей. И некоторые из них «отличились». У нас из материалов дела пропали вещественные доказательства, которые говорят о том что это был непросто грабеж и что обвиняемый был на месте преступления. Это упаковка визиток, которую обнаружили недалеко от тела дочки. Их она всегда хранила в сумке, а значил вор был на месте убийства. Визитки, фотографии которых сделаны на месте преступления, таинственно пропали. Но это еще не все, когда мы об этом узнали и стали жаловаться, следователь попыталась подменить вещдок. Она просто пришла в магазин, где работала дочка и взяла у директора новую пачку визиток. Ее бы саму посадить за халатность и служебный подлог, но дело замяли: следователь просто уволилась по собственному желанию, - возмутился отец убитой женщины.

У родителей Александры вопросов к следствию много. Они уверены, что насиловали и убивали их дочку двое преступников.

- Остается надеяться что правда выяснится в суде, - развела руками мама убитой женщины.

Сейчас оба обвиняемых знакомятся с материалами уголовных дел. За «Кражу» Олегу грозит до двух лет лишения свободы, Валерию же за предумышленное убийство светит пожизненное лишение свободы. Слушания стартуют уже в ближайшее время. «Комсомолка» следит за развитием событий.