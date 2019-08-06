2019-08-06T16:18:47+03:00
Общество

«Ни один кадр не стоит жизнь, но заранее не знаешь его цену»: Пять лет назад погиб Андрей Стенин

Военкор "КП" Александр Коц вспоминает погибшего на Донбассе фотокора МИА «Россия сегодня»
Александр КОЦ@sashakotsспециальный корреспондент
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Со дня гибели фотокорреспондента «России сегодня» прошло ровно пять летСо дня гибели фотокорреспондента «России сегодня» прошло ровно пять летФото: Александр КОЦ
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- Раньше этот день для меня был страшной датой, связанной с бомбежкой Хиросимы. Кто бы мог подумать, что в этот день может произойти что-то более жуткое для меня, - мама Андрея Стенина стоит у его могилы в пятую годовщины его гибели.

Мы, бывает, встречаемся с ней на Троекуровском кладбище. Вера Николаевна приезжает три раза в год - на день рождения, день смерти и в апреле. Весной 2014 года она видела сына вживую в последний раз, когда приехала к нему в гости. Андрей проводил ее на вокзал, а потом уехал работать в Донбасс. Ничего не сказав матери. О его командировках она вообще узнавала случайно...

В апреле этого года она наконец съездила в Донбасс, побывав в Донецке, Снежном, где именем репортера названа школа и, конечно, на месте гибели сына - в поле у дороги Дмитровка-Снежное, где был убит и сожжен Андрей Стенин. Именно в таком порядке. Потому что обнаружив останки журналиста и его спутников, мы не нашли в машине ничего, кроме двух обгоревших объективов в багажнике.

Недалеко от авто лежала его красная клетчатая рубашка - кто-то потрошил рюкзак журналиста и выбрасывал ненужное. Телефон Андрея потом был засвечен в Славянске, уже подконтрольном Киеву. Украинские вояки расстреливали все машины, обирали их и сжигали, избавляясь от следов. Пять лет назад мы обнаружили в этом месте более десятка сгоревших автомобилей. По самым скромным прикидкам в них были убиты более 20 человек - мирных жителей Донбасса.

- А это все его тетушки, - обводит рукой Вера Николаевна своих сестер. - Двоюродные брат и сестра. Нас в этот раз девять человек приехало. У него и без нас тут вон какая компания. Наверняка им есть о чем поговорить.

Рядом похоронены погибшие в Донбассе журналисты Анатолий Клян, Игорь Корнелюк, Антон Волошин. Тут же легендарный журналист-международник Валентин Зорин, за ним - не менее легендарный военный оператор Вадим Андреев, а «в голове» у Андрея Стенина - портреты Сергея Доренко на свежем песке. Такой компании за одним столом наверняка было бы не скучно - есть о чем поспорить...

- Скажите, Саша, а есть что-то такое, что можно снять, не посчитавшись с собственной жизнью? Есть стимул ради этого лезть в самое пекло? - Веру Николаевну этот вопрос мучает вот уже пять лет.

- Ни один кадр не стоит человеческой жизни, - отвечаю без раздумий... - Но ты никогда заранее не знаешь, какова будет его цена...

«Ни один кадр не стоит жизнь, но заранее не знаешь его цену»: Пять лет назад погиб Андрей Стенин

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Известны имена подозреваемых в убийстве журналиста Андрея Стенина в Донбассе

Круг лиц, подозреваемых в гибели Андрея Стенина, предварительно определен. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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