Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии

В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни. Информацию о смерти Аллы Константиновны подтвердила ее дочь.

По некоторым данным, Аллу Вербер два дня назад госпитализировали в больницу в Форте-Дей-Марми. 6 августа ее не стало. Причиной смерти называют инфаркт. При этом источники, близкие к семье, заявили, что Вербер скончалась после продолжительной болезни, которая спровоцировала одновременный отказ всех органов.

verberalla Какое же счастье - отпуск с семьей!

Неделю назад Алла Константиновна поздравляла Игоря Крутого с 65-летием в Турции. Как пишет Татлер, три дня назад она отправилась в заслуженный отпуск в Италию, где намеревалась провести время с семьей.

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Примечательно, буквально два дня назад Вербер размещала в Инстаграм фотографии с отдыха. Алла Константиновна прекрасно выглядела. Ее цветущему внешнему виду можно было только позавидовать.

verberalla Последнее фото Аллы Вербер

Аллу Вербер называли главной женщиной российской fashion-индустрии. С ней были знакомы многие звезды шоу-бизнеса и кино. У Аллы Вербер остались дочь, внучки и мама.