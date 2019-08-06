2019-08-06T18:21:39+03:00
Дом. Семья

«Цвет настроения синий»: в Москве нашли самого грустного кота по кличке Филя

У флегматика Фили забавное выражение морды, будто он чем-то подавлен. Зоозащитники уже два года не могут найти коту любящих хозяев
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Филя поменял уже не одного хозяина. Сейчас флегматик-меланхолик живет на передержкеФиля поменял уже не одного хозяина. Сейчас флегматик-меланхолик живет на передержке
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В Москве нашли самого грустного кота в мире. Про депрессивного Филю рассказали зоозащитники: у кота уже несколько лет нет хозяев, он живет на передержке.

- Два года назад у хозяйки Фили случился инсульт, и дети забрали ее к себе. А кота оставили. Сидел сутками на подоконнике со стороны улицы и ждал. Потом о нем вспомнили волонтеры и забрали на передержку. Кот был в плохом состоянии, запущенном. Его обработали от паразитов, привили, кастрировали, вылечили от дерматита. И пытались приручить. Но кот остался самым грустным котом в мире. Ничего его не радует, - рассказали волонтеры зооприютов.

После этого Филя поменял уже не одного хозяина. Сейчас флегматик-меланхолик живет на передержке, где содержат еще 15 котов. Так что Филе по-прежнему ищут добрые руки. Правда, у Фили сложный характер, и уживается он не с каждым.

- Кот сложный, конечно, ему нужен терпеливый хозяин. Видимо, обжегся пару раз и никому не доверяет теперь. Я его пристроила год назад, но Филя сбежал со второго этажа. Потом неделю его отлавливала. Писала еще женщина-веганка, которая кошку веганским кормом кормит. Но кошки не веганы! Пристраиваю в максимально безопасные условия. Я могла сто раз отдать кота кому попало, но зачем его тогда ловила? - удивляется куратор Фили, которая тем не менее надеется найти самому грустному коту хозяина.

В Москве нашли самого грустного кота по кличке Филя

В Москве нашли самого грустного кота по кличке Филя

Кота описывают как «взрослого сложившегося муррщчину 5-7 лет, без вредных привычек и проблем со здоровьем, уверенного пользователя лоточка». Отдадут его только хозяевам, которые живут в своей квартире, а не на съемной, и обещают кормить Филю хорошим кормом.

Про флегматичного котяру даже сняли клип на песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», где рассказывают, как кот соскучился по хозяевам.

Тем временем пользователи в соцсетях шутят о причинах вселенской печали Фили.

- Если вас кастрируют, вы тоже будете грустным муррщчиной... - иронизируют в Твиттере.

А вот другие специалисты уже ставят диагнозы Филе и предполагают, что из-за тяжелой жизни кот впал в депрессию.

Зоозащитники уже два года не могут найти коту любящих хозяев

Зоозащитники уже два года не могут найти коту любящих хозяев

- Я бы подавал ему антидепрессанты. У него явно депрессия. Психика животных, кроме высших функций, очень похожа на человеческую. Если не хватает серотонина - будет депрессия и у собаки, и у человека. Такие дела, - отмечает пользователь Леонид Ямпольский.

Если вы надумали взять самого грустного кота на свете к себе домой, позвоните куратору Фили по телефону 8-916-174-22-54 (Маргарита).

В Москве нашли самого грустного кота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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