Советы врача авиапассажирам: поешьте перед полетом, пейте томатный сок и не смотрите в иллюминатор

Наш эксперт: Елена Гусарова, врач-дерматовенеролог, косметолог, эндокринолог, член Московского научного общества дерматовенерологов и косметологов, член ассоциации дерматологов и косметологов Москвы.

Авиапутешествия стали неотъемлемой частью нашей жизни. Кто-то летает только на отдых пару раз в год, а для кого-то частые перелеты с одного континента на другой – естественная проза жизни. Полеты один - два раза в год не наносят серьезного ущерба здоровью, но два и более перелетов каждый месяц уже увеличивают риски для организма. Давайте разберемся, как снизить такие риски и повысить безопасность и комфорт перелета независимо от его дальности.

БЕРЕГИТЕ ВАШИ УШИ

Во время взлета и посадки у многих пассажиров закладывает уши. Так происходит из-за перепада давлений в барабанной полости уха и салоне самолёта при резком изменении высоты. Когда барабанная перепонка прогибается, возникает чувство заложенности. Может также появиться боль, звон в ушах, головокружение, рвота, ощущение блокирования слухового прохода. Иногда случается временная потеря слуха, возникает зубная или боль в животе.

Существует простой способ борьбы с влиянием разницы давления на организм. Нужно зевнуть, сделать несколько глотательных или жевательных движений. Еще есть специальные беруши, которые хорошо помогают «сглаживать» перепад давлений.

ЧЕГО НАМ НЕ ХВАТАЕТ НА БОРТУ

Во время полета давление в салоне самолета такое же, как на высоте 1500 - 2500 метров над уровнем моря. При пониженном атмосферном давлении содержание кислорода в воздухе салона падает. Поэтому может ощущаться легкая гипоксия (нехватка воздуха).

Еще один физиологический эффект во время полета - обезвоживание. Чтобы избежать появления конденсата, в салоне самолета поддерживается влажность 12 - 15%. А уровень влажности, необходимый человеку, чтобы не возникало обезвоживания организма, не менее 30%. Из-за недостаточной влажности воздуха могут появиться:

- сухость глаз, слизистой носоглотки;

- сухость кожи;

- проблемы с дыханием;

- запоры (при частых или длительных перелетах более 4 часов);

- головные боли;

- повышенная восприимчивость к респираторным заболеваниям (простудам, гриппу).

Елена Гусарова, врач-дерматовенеролог, косметолог, эндокринолог

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Пять советов, чтобы избежать негативных эффектов обезвоживания

1. Низкая влажность воздуха может вызвать осложнения при уже имеющихся заболеваниях глаз. Для снижения риска возьмите в полет капли «искусственная слеза». В полеты, длящиеся дольше 4 часов, лучше отправляться в очках, а не в линзах.

2. Если перелет длится более 3 часов, из-за сухого воздуха в салоне сильно страдает кожа. Она становится очень обезвоженной, может появиться раздражение, шелушение, покраснение, высыпания, землистый цвет и отеки. Чтобы избежать этих неприятностей или как минимум сократить их интенсивность, за 12 часов до вылета нужно хорошо увлажнить верхний слой кожи кремом или гелем. Можно сделать увлажняющую маску для лица. Питательная маска для волос тоже будет кстати.

! Важно: все салонные процедуры (чистки, лазерный пилинг, дермабразию, инъекционные процедуры) желательно делать не позднее, чем за 2 - 3 недели до перелета, чтобы избежать осложнений.

3. Не стоит перед полетом наносить на лицо декоративную косметику. В исключительных случаях можно воспользоваться косметикой с эффектом ухода за кожей или губами (так называемые ВВ или СС-кремы, увлажняющая кремовая помада). Но глаза все же рекомендую оставлять без косметики.

4. Во время перелета можно использовать увлажняющие средства с гиалуроновой кислотой. А вот спреи для лица вопреки распространенному представлению как раз нежелательны. Так как при пониженной влажности жидкость будет мгновенно испаряться с кожи и еще больше обезвоживать ее.

5. Чтобы восполнить недостаток влаги, в полете старайтесь пить больше простой воды. В среднем рекомендуется пить 200 - 250 мл в час. В том числе несколько часов после прилета.

МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ, УХОДИ!

По статистике более 50% людей подвержены морской болезни, или, говоря попросту, укачиванию. Главная причина укачивания в самолете - несоответствие между тем, что видит пассажир (статичная картинка или медленные изменения в иллюминаторе), и тем, что испытывает его вестибулярный аппарат во время полета на огромной высоте и скорости.

Снизить эффект укачивания на авиаборту вам помогут такие простые меры:

- выбирайте место ближе к середине или началу салона;

- не смотрите в иллюминатор;

- пейте исключительно воду;

- периодически подходите к кондиционеру в салоне.

Если все эти меры не помогают, перед полетом проконсультируйтесь с врачом, чтобы подобрать подходящие именно вам препараты от укачивания в транспорте.

ОТ ГИПОДИНАМИИ ДО ТРОМБОЗА

Перелеты, особенно на большие расстояния, связаны с ограничением подвижности – гиподинамией. При продолжительном полете это может негативно повлиять на организм: привести к нарушению кровотока, отеку ног и даже образованию тромбов в глубоких венах. Исследования показывают, что риск тромбоза возрастает после 4 часов полета. А 8-часовые и более длительные перелеты повышают вероятность возникновения этой патологии почти в 4 раза.

НА ЗАМЕТКУ

Кто в группе риска

Опасность тромбоза повышается при наличии таких факторов:

- повторный перелет в течение двух недель;

- уже перенесенный тромбоз;

- наследственная предрасположенность;

- использование эстрогенсодержащих контрацептивов;

- беременность;

- недавняя травма или операция;

- онкологические заболевания;

- нарушение свертываемости крови;

- курение.

СОВЕТ

Чтобы перелет прошел легче, необходимо за несколько дней до поездки после консультации с врачом начать принимать аспирин (если нет противопоказаний!). Это уменьшает густоту крови, снижает риск тромбообразования и нагрузку на сердце. Во время полета нужно делать по несколько глотков воды каждые 20 - 30 минут. По мере возможности разминайте конечности, делайте легкий массаж. Хотя бы раз в час вставайте и проходитесь по салону.

ВЫБИРАЕТЕ ТОМАТНЫЙ СОК? ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕТЕ!

Полет на голодный желудок неправильный вариант. Перед поездкой в аэропорт нужно съесть легкую, но питательную пищу: рыбу, гречку, запеченные овощи.

Не стоит употреблять перед и во время полета продукты и напитки, вызывающие сильное газообразование, острую и жирную пищу, незнакомые деликатесы. Нужно отказаться от алкоголя и кофе, так как они усиливают нагрузку на сердце и способствуют обезвоживанию.

Эксперты отмечают, что в самолете вкусовые рецепторы снижают восприятие на 40%. Это сочетание высоты, низкой влажности и пониженного давления дает такой эффект. Именно поэтому еда на борту кажется безвкусной и пресной.

Было замечено, что большой популярностью на борту самолетов пользуется томатный сок. Так, авиакомпания «Lufthansa» в год закупает этот напиток в количестве более 200 миллионов литров.

Немецкие ученые провели исследование и выяснили: томатный сок люди выбирают интуитивно, так как он хорошо усваивается, насыщает организм и отлично подходит под измененные вкусовые ощущения. Кроме того, томатный сок избавляет от головной боли, ускоряет метаболизм, способствует выведению токсинов и продуктов распада. Калий и магний, содержащиеся в соке, ускоряют выработку серотонина, что помогает преодолеть стресс, а также нормализует деятельность центральной нервной системы.

КСТАТИ

Многие пассажиры при перелетах испытывают стресс, чувствуют тревогу, страх, волнение. Из-за этого происходит всплеск выработки различных гормонов, увеличивается кровяное давление и уровень сахара в крови.

Ни в коем случае не стоит пытаться решить проблему при помощи алкоголя. Это только увеличит нагрузку на организм, особенно на сердце. Лучше непосредственно перед вылетом и посадкой примите успокоительный препарат, рекомендованный вашим лечащим врачом.