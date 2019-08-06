40-летняя Ирина Слуцкая впервые показала нового мужа

Один из крупнейших океанариумов Европы «Москвариум» отметил 4 года со дня открытия. На праздник приехали: Ирина Слуцкая, Константин Цзю, Ольга Кабо, Алика Смехова, Виктор Логинов, Вячеслав Манучаров, Любовь Тихомирова, Александр Асташенок, участники шоу «Песни» на ТНТ Максим Свобода и Кристина Кошелева. Многие звезды пришли на торжество и показ мюзикла на воде «Сон в летнюю ночь» с детьми.

Легенда фигурного катания Ирина Слуцкая появилась на празднике с детьми и новым мужем бизнесменом Алексеем Говыриным, тайную свадьбу с которым сыграла в прошлом году.

Напомним: спортсменка была счастлива в первом браке с учителем физкультуры Сергеем Михеевым 17 лет. От этих отношений фигуристка воспитывает сына Артема, который родился в 2007 году. Плюс ко всему у Ирины есть дочь Варвара, которая появилась на свет в 2010 году. Однако совместные дети не спасли брак Слуцкой и Михеева. Ирина влюбилась в бизнесмена Алексея Говырина и ушла от мужа.

Кстати, у Гаврилова тоже есть дети от первого брака: 12-летний сын и 6-летняя дочь.

Новоиспеченные супруги впервые вместе вышли в свет и остались довольны представлением в «Москвариуме».

— Выходные с семьей бесценны, — поделилась своими впечатлениями Ирина Слуцкая. — Нам очень понравился мюзикл «Сон в летнюю ночь». Свет, звук, постановка и, самое главное, — дельфины, моржи, морские львы и апогей шоу — косатки. Они такие огромные и красивые! Помимо морских животных были фонтаны, песни, танцы, выступления цирковых артистов и воздушных гимнастов. Дети сидели как завороженные: то охали от удивления, то смеялись громче всех! Странно, что мы не пришли в «Москвариум» раньше. А он уже отмечает четвертый день рождения. А еще дети, из бутылочек покормили японских карпов кои.

Один из крупнейших океанариумов Европы «Москвариум» отметил 4 года со дня открытияФото: предоставлено пресс-службой

Звездных гостей и посетителей ВДНХ ждал главный сюрприз — «морской» парад театральных и цирковых артистов «Москвариума». Во время парада гостей развлекал «морской оркестр» и акробатическое шоу от театральных и цирковых артистов. Герои водных представлений «Москвариума» в костюмах рыб, осьминогов, крабов, морских звезд и других обитателей подводного мира прошлись по главной аллее ВДНХ, раздавая сувениры и приглашая на торжество в океанариум.

На втором этаже по случаю дня рождения «Москвариума» открылась фотовыставка «Океан в городе». Здесь представлены морские и пресноводные обитатели океанариума, запечатленные в самых необычных ракурсах. Работы экспонируются впервые и вход на выставку свободный. Авторы большинства фото — тренеры морских животных. Выставка продлится весь август.