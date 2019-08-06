2019-08-06T21:18:50+03:00
Звезды

Кто такая Алла Вебер и почему ее оплакивают все соцсети

На отдыхе в Италии умерла мама отечественной фэшн-индустрии
Евгения СУНДУКЯН
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Алла Вебер была одной из самых влиятельных женщин российской фэшн-индустрииАлла Вебер была одной из самых влиятельных женщин российской фэшн-индустрииФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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6 августа стало известно о смерти Аллы Вебер. Женщина умерла в Италии, на отдыхе, ей был всего 61 год и незадолго до трагического ухода она запостила фотографию с велосипедом и радовалась жизни.

Многие услышат фамилию Вебер впервые, меж тем, новость о ее уходе повергла в шок гламурную тусовку.

Кем же была Алла Вебер?

Алла Вебер была одной из самых влиятельных женщин российской фэшн-индустрии. Вроде Пугачевой, но только не на эстраде, а в моде. Она продвигала в моду молодых, она решала, что мы будем носить. Вернее, не мы, конечно, а состоятельные граждане, отоваривающиеся в ЦУМе. Как рассказывают знающие люди, в ведущих модных домах вроде Прада и Армани Алла вела себя примерно так же, как герой Никулина в магазине. «А у вас есть такое же, но с перламутровыми пуговицами»? Но вот только представители модных домов не смели ответить «нет», как Никулину, а тут же неслись эти перламутровые пуговицы пришивать. Потому что о чутье Вебер ходили легенды. Она знала, как переделать коллекцию под отечественного покупателя так, чтобы к распродажам почти ничего не осталось. Слушались ее беспрекословно, и не зря: Вебер обеспечивала европейским домам самые массовые продажи. Кстати, сама Вебер ходила такая вся в Дольче Габбана и специально под нее DG выпускали наряды в зелено-золотистых тонах, чтобы подчеркнуть цвет зеленых глаз.

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Судьба ее удивительна и достойна отдельного бытописания. Вебер происходит из очень состоятельной ленинградской семьи. Дедушка - Абрам Флейшер был собирателем антиквариата, папа - стоматологом. И даже не по советским меркам они жили просто роскошно. Однако в 1976 году семья собралась и эмигрировала, не надеясь вернуться. На тот момент Алла едва успела закончить медицинское училище. В первые месяцы жизни в Италии Алла торговала в бутике рядом с отелем, водила русских туристов на шоппинг. Потом переехала в Канаду и уже в Торонто открыла свой бутик. Она поступила креативно. Четыре манекена, купленные за небольшие деньги, каждый день наряжала по-новому и меняла им парики. Креатив оказался оценен. Однажды мимо витрины прошел управляющий магазина Armani и загляделся: «Похоже, это будет самый модный бутик в городе». В девяностые Алла вернулась в постперестроечную Москву налаживать производство на текстильных фабриках. На улицах стояли танки, на фабриках простаивало оборудование, но ни сырья, ни моделей не было. В девяностые - она уже руководила закупками женской одежды в магазине «Москва».

Вебер говорила, что никогда не отступает. Умению преодолевать трудности ее научил отец, когда однажды посадил за руль автомобиля на обледенелом хайвее Монреаля, а сам - ушел, сославшись на занятость.

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Последние шестнадцать лет Вебер рулила ЦУМом. И не без гордости говорила, что превратила это место в конфетку. Если в начале двухтысячных ЦУМ напоминал стихийный рынок, где продавались ручки, жвачки цветы, трусы и непонятно что, то с ее приходом место обрело достойное наполнение. Хозяйке понадобилось всего три года, чтобы привезти сюда бренды первой величины: Saint Laurent, Givenchy, Gucci, Valentino и продавать их по миланским ценам.

Кто застал, тот вспомнит, что с воцарением брендов в ЦУМе стали появляться скандальная реклама вроде манекенов-любовников, меняющих каждый день позу или провокативных слоганов: «Кто не в PRADA, тот лох!» Особое возмущение граждан в свое время вызвала реклама с девочкой, обращающейся к старым игрушкам: «Вот и в школу! Теперь меня интересуют только шмотки. А вы, два старых урода, мне больше не нужны".

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Сегодня в рамках марафона
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Три года назад готический замок архитектора Клейна ввел плату за посещение туалетов, "дабы пресечь пользование отхожим местом не клиентами магазина» Впрочем, и обычной публике, не посещающей ЦУМ, Алла была знакома . В последнее время она часто появлялась в передачах Малахова. В частности, во время одного из обсуждений она призналась, что тяжело больна. Когда ей было пятьдесят, медики поставили тяжелый диагноз: рак крови третьей стадии. Однако Вебер сумела победить болезнь. "Взяла себя в руки. Ходила на химию как на праздник". После сеансов химиотерапии она поправилась на двадцать килограммов, однако не изменила себе, оставаясь такой же деятельной. Как признавалась сама, ее рабочий день начинался в семь, а заканчивался в час ночи, а восемь месяцев в году она проводила в командировках. Алла Вебер была супербаером, модной инстаграмщицей, входила в список 500 самых влиятельных женщин в мире моды. В 2011 году наша соотечественница стала кавалером ордена «За заслуги перед Италией». Таким образом итальянское правительство оценило заслуги Вебер в области выдающегося продвижения в России итальянских марок.

Когда Аллу спрашивали, какое свое качество она считает главным, Вебер говорила так: «Я нахожу контакт с любым собеседником. Если рядом со мной окажется президент, я и с ним найду, о чем поговорить».

ИСТОЧНИК KP.RU

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