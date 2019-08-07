2019-08-06T22:28:33+03:00
Здоровье

Слишком сладко: чем могут навредить готовые завтраки

Роскачество проводит исследование шоколадных шариков, чтобы понять так ли хороши быстрые завтраки
Анна КУКАРЦЕВА
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В мюсли, хлопьях, кашах быстрого приготовления содержится много сахара и зачастую – искусственных добавокВ мюсли, хлопьях, кашах быстрого приготовления содержится много сахара и зачастую – искусственных добавокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Хлопья, мюсли, сладкие шарики и звездочки уже давно считаются легким, низкокалорийным, полезным завтраком, в том числе и для детей. И в такой репутации виновата не только реклама, но и мнение о том, что такие завтраки производится из зерен, а поэтому они априори насыщены витаминами, минералами и клетчаткой.

Роскачество решили проверить 14 наиболее популярных на российском рынке торговых марок шоколадных шариков по 50 показателям: на содержание посторонних примесей, пестицидов, группы бактерий кишечной палочки (БГКП), калия, кальция и витаминов, массовую долю клетчатки, цвет, вкус и запах.

Особенно экспертов интересовала массовая доля сахарозы: в последнее время сладкие продукты все чаще обвиняют в массовом ожирении детей и взрослых.

- В ходе технологической переработки углеводы, содержащиеся в сухих завтраках, переходят в категорию «быстрых», поэтому после такого приема пищи ребенок проголодается уже через час, – отмечает Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества. - Более того, систематическое употребление готовых сухих завтраков может привести к нарушению обмена веществ и ожирению. Не стоит забывать, что калорийность готовых завтраков, будь то хлопья или шоколадные шарики, составляют порядка 380 ккал на 100 граммов продукта для одной порции без учета молока.

Согласно результатам исследования, более чем в половине проверенной продукции массовая доля сахарозы превышала суточную норму сахара в 2 раза (при рекомендуемой норме в 22 гр., эксперты зафиксировали содержание сахара более 40 гр.). Кстати, ранее результаты подобных исследований были опубликованы коллегами из национальных институтов качества Германии и Франции, озабоченных большим количеством сахара в продукции, ежедневно потребляемой детьми в Европе. Полное исследование Роскачества появится в октябре.

Кстати, эксперт «КП» член Национальной ассоциации диетологов, врач Людмила Денисенко периодически предупреждает о вреде готовых завтраков: «В мюсли, хлопьях, кашах быстрого приготовления содержится много сахара и зачастую – искусственных добавок». И хотя это быстро и вкусно, но полезнее приготовить простой и вкусный завтрак для всей семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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