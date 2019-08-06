Зона риска — Россия

А в нашей стране наконец-таки приняли закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

Четыре года! Четыре года потребовалось, чтобы до чиновников дошло: в самой большой на планете стране каждый год происходят катаклизмы с серьезным ущербом. И что пора развивать добровольное страхование, доступное по стоимости гражданам даже с самым низким достатком. Правительство грозно предупреждает: вовлечение населения в страхование планируется сделать ключевым показателем эффективности (KPI) губернаторов. Пока закон опробуют на 14-ти пилотных регионах.

Все это время, пока между министерствами и ведомствами «улаживались разногласия», дома россиян исправно горели, тонули, попадали под сели, взрывались от газа или рушились от ветхости, а бюджеты регионов, обязанные возмещать ущерб от ЧС, скудели. Изрядно пощипывают катаклизмы и президентский фонд – около 40 млрд рублей ежегодно.

Как показал этот год, закон необходим как воздух. Конечно, он не предотвратит ни пожары, ни наводнения, ни другие природные и техногенные аварии, но у россиян хотя бы появился шанс в случае утраты или порчи жилья от, например, наводнения получить не жалкие 10 тысяч рублей – привет иркутским властям! – а достойную компенсацию. Также в законе установлено, что каждый регион может разработать индивидуальный список чрезвычайных ситуаций, исходя из климатических, природных и других особенностей, и установить страховым случаем даже бытовой пожар.

Эксперты посчитали, что полис страхования для граждан будет стоить не дороже килограмма второсортной колбасы – всего-то около 300 рублей в год. Эти средства будут аккумулироваться в Российской национальной перестраховочной компании, что позволит приблизительно выровнять стоимость полиса для всех регионов.

Но не надо быть экспертом, чтобы понять, что в нашей стране всегда существует и обратная сторона медали. Согласно старой истине, строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения. Поправки носят всего лишь обтекаемо-рекомендательный характер как для власти субъектов, так и для страховщиков. Первые не обязаны заморачиваться разработкой такой программы, а вторые – принимать в ней участие. То есть по факту региональные власти могут продолжать вынуждать тех же погорельцев собирать с миру по нитке на мало-мальски пригодную для жизни хибару или переселять в убитый резервный фонд, компенсируя лишь крохи от потерянного. А страховщики, руководствуясь принципами прибыли и не страдая от избытка милосердия, могут просто посчитать такую сумму невыгодной. Кроме того, они наверняка предполагают такой вариант событий: страховые компании включатся программу, а поддержки со стороны местной власти не получают. Особенно велики риски в регионах, где катаклизмы, подобные иркутскому наводнению, происходят крайне редко.

Но глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс уверяет: они готовы работать по новым правилам во всех регионах. Сейчас к добровольному страхованию вместе с властями страховщики будут приучать жителей пилотных субъектов: Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Белгородской и Омской областей, а также Забайкальского, Пермского, Красноярского, Краснодарского и Хабаровского края. Выбор, согласитесь, спорный, учитывая, что основной очаг стихийных бедствий все-таки сосредоточен за Уралом.

По моему мнению, властям других регионов также нужно начинать действовать уже сейчас: принимать программы и активно приучать население к страхованию, как это практикуется во всем цивилизованном мире. Да, в России страхование у жителей ассоциируется в основном лишь со словом «страх»: на тысячные суммы обязательно страхуют автомобилистов, добровольно-принудительно – ипотечников, заемщиков кредитов и т.д. и т.п. Причем даже в конечном итоге, страховка – не гарантия, что случись что, компенсация окажется равноценной ущербу. И эту ситуацию – и с дисциплинированностью страховщиков, и с отношением к ним населения, и с уровнем компенсаций – надо действительно в корне менять повсеместно. Учитывая, что речь идет о благополучии миллионов людей, находящихся в зоне риска, и что зона этого риска может в любой момент оказаться в любой точке России.

В конце концов, сколько нужно еще пожаров и наводнений, чтобы понять: в нашей стране гром гремит уже давно – пора страховаться?