Суд Линча вместо правосудия: Взрослые, не дождавшись полиции, сами наказали банду малолеток

«Страшные и ужасные детки из клетки, вооруженные пистолетами, дубинками и уставом АУЕ («арестантский уклад един» - название и девиз неформального объединения банд несовершеннолетних. - Авт.), творили что хотели» - пугали заголовки местных газет.

Писали, что подростки воровали в магазинах, избивали мамочек с колясками, нападали на прохожих. Полиция бездействовала (так говорят), и в итоге случился самосуд - классическая стенка на стенку. Дети против взрослых, взрослые против детей. Пока победили взрослые, избив и напугав до полусмерти наглых малолеток. Кто прав, кто виноват?

Корреспондент «КП» отправилась в Нижний Новгород, чтобы разобраться в этой странной истории.

МЕЩЕРА ЩЕМИТ

Мещерское озеро - приличный в общем-то спальный район Нижнего. Недалеко от центра. Панельки, новостройки, много зелени. Тут и набережная Волги (благоустроенная), и новый шикарный стадион чемпионата мира-2019. Даже не верится, что здесь творился такой беспредел.

Эпицентр событий - улица Есенина. Пятачок с сетевым супермаркетом и кружком ларьков с пивом и шаурмой.

- Вы про наших малолеток писать приехали? Ой, делать вам больше нечего? - дышит свежим перегаром продавщица из ларька. - Меня лично они не трогали и всегда на вы. Что обсуждать. Дверь закройте, а то холодно.

- Видела эту банду, - говорит другая торговка, затягиваясь дешевой сигаретой. - Дети и дети. Лет по 12 - 13. Есть и старше. Некоторые - сироты из интерната, он тут недалеко. Как они разговаривают, это ужас! Мат-перемат.

- Если обычные, как вы говорите, дети, то как вы поняли, что они из банды?

- Так все их знают. У них шалаш тут в кустах. Стайками собирались, хулиганили, воровали. Но не у меня, нет. В супермаркете обычно. Бабулек иногда разгоняли (стихийный рынок с ягодами и грибами). На мужа моей клиентки напали, он даже в больнице лежал. Вчера она приходила, говорит, увезла его в деревню на поправку. Еще вроде к женщине с коляской приставали. Короче, достали они тут всех, вот и решили мужики их проучить. Против тех, кто детей побил, уголовное дело, говорят, завели. Несправедливо, я считаю.

И вот так почти каждый, с кем я в Нижнем общалась (от таксистов до бизнесменов), говорил: «Да обычное ж дело. И в нашем детстве ходили стенка на стенку, зачем раздувать-то?»

«БЕЗОБИДНОЕ» ВОРОВСТВО

На самом деле такое вот «безобидное» хулиганство тянет на несколько статей Уголовного кодекса. Угрозы, побои, воровство, сбыт краденого...

- Они у нас тут по мелочи тырили, - рассказывает охранник из «Перекрестка». - Шампуни, мыло, зубные пасты. Придут стайкой, человек по 7 - 10, рассыпятся по магазину как горох. Ну как за ними уследить-то? Директор уже команду дал: как они приходят - все в зал и следить.

- Шампунь им зачем?

- Отдавали в соседний ларек за полцены на перепродажу. А там все равно, откуда товар. Берут - и на витрину.

- Алкоголь воровали?

- Не, это у нас взрослые делают. Каждый день кого-то ловим. Обычно бутылку в рукав прячут. Даже дорогие коньяки умудряются тащить, которые с пищалками. Снимают как-то и выносят. А детишки - нет, они по мелочовке.

- Полицию к детям вызываете?

- А как же! Я их даже досматривать не имею права. Вызываем наряд, они все оформляют. Правда, многим воришкам нет и четырнадцати, а значит, ответственности никакой. Кто постарше, на того дело заводят, как и положено.

Как именно положено, охранник не знает. Его даже свидетелем ни разу ни на допросы, ни в суд не вызывали. И были ли уголовные дела и разбирательства - не его забота.

- Это суд решает. А драки я не видел. Это не в мою смену…

Бабульки со стихийного рынка тоже молчат. Про малолеток, мол, слышали, а видеть не видели. От греха подальше.

«НЕ НАША СМЕНА»

Зато частного предпринимателя Андрея К. (у него с женой отдел хозтоваров в том же здании, где и супермаркет) в полицию вызывали. И даже просили снять побои у судмедэксперта.

- Я участковому так и сказал, что никуда не пойду и заявление писать не буду. Мне что, делать нечего?

- Но на вас же напали?!

- Ну не напали... Шпана эта тут крутилась, прошлись по рядам. Потом встали на лестнице, семечками плевались. Ну я и выгнал их. Делов-то.

На самом деле все было не так благостно, как Андрей рассказывает. Инцидент случился еще 24 мая. Видеозапись до сих пор болтается в интернете, снимала продавец из соседнего отдела под грозные выкрики белобрысой девицы (лет 13 на вид): «А ну телефон убрала, коза драная! Не имеете права без нашего разрешения снимать». А в это время ее дружок быковал: «Ты чё? А ну не ори, ща как дам!» Я видела запись без замазанных, как положено по закону, глаз. И в глазах этих наглость и безнаказанность.

В итоге случилась потасовка, Андрею даже бровь рассекли, пришлось зашивать. Ездили в больницу, вызывали полицию. Его супруга Екатерина рассказывала после журналистам, что они даже дверь в магазин заперли, потому что малолетки стали слетаться на клич. Их было много. Взрослые боялись, что дети ворвутся внутрь и все разгромят.

Но потом желание проучить наглую молодежь по закону исчезло. Уголовное дело в итоге так и не завели. «По данному факту проведена проверка, - отрапортовали в пресс-службе МВД, - в ходе которой потерпевший отказался от судебно-медицинской экспертизы, необходимой для установления степени тяжести вреда его здоровью и квалификации действий 19-летнего молодого человека (личность напавшего установлена). В связи с этим вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела».

Всё.

- Мы ничего не видели, не наша смена была, - поддакивают из-за соседнего пивного прилавка.

- Да что ж такое! Эту фразу - «не моя смена, не мое дело» - я слышу уже раз десятый, - не выдерживаю я.

- И в полицию мы тоже не пойдем. А смысл? Ничего же они не сделают, - стоят на своем торговцы.

А между тем случаев нападения детишек не один и не два. Много. Говорят и о какой-то девушке со сломанными ребрами, и о мужчине с пробитой головой. Мамочка та с коляской… А заявлений в полиции на сегодня всего шесть. И то лишь по двум эпизодам. По первому - тому самому, из магазина, в мае. И по последнему - со стрельбой, который и стал кульминацией конфликта.

Лавочки, друзья, выпивка - обычное времяпрепровождение подростков на Мещере. Но только ли там? Они сами выкладывают эти фото в соцсетях. Взрослые, присмотритесь, задумайтесь, что вы делаете не так. Фото: vk.com

ОТ КАМНЕЙ И БИТ - К ПИСТОЛЕТАМ

Терпение Мещеры лопнуло, когда детки взялись за пистолет.

- В ночь на 18 июля это произошло, - рассказывает местная жительница Екатерина Трифонова. - Был вечер субботы. Четверо друзей моего знакомого пошли погулять. Вдруг к ним подходят пятеро малолеток и начинают докапываться. Началась драка. У одного из подростков был травматический пистолет, и он выстрелил в ногу взрослому.

«Как выяснилось, было нанесено ранение 33-летнему жителю. Полицией установлены все участники инцидента со стороны группы молодых людей. Это 5 несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет. Ранение потерпевшему нанес 16-летний житель Ленинского района. Молодой человек состоит на профилактическом учете и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. По предварительной информации, травматическое оружие он похитил. Ведутся профилактические беседы с детьми и родителями».

Но местные не стали дожидаться результатов «профилактических бесед» и решили действовать сами, как знают и как тут принято. Соцсети наполнились призывами «разобраться с малолетней шпаной» и «воспитать».

Несколько дней не утихали страсти. В итоге взрослые забили детям настоящую такую классическую стрелку из 90-х в центре микрорайона - у Мещерского озера ровно в 19.00. Стенка на стенку хотели идти отцы и дети. Взрослых собралось около 100 человек. Малолетки тоже выдвигались, но не дошли, хотя и собирались. Просто, оказывается, их избили раньше. Доказательства тому появились уже на следующий день в интернете - видеозаписи, где пацаны типа извиняются и обещают больше на Мещере никого не трогать. Голос за кадром отборным матом объясняет им, что «ну-ну, так вести себя нельзя». Позже в соцсетях стало гулять фото девочки с расквашенным лицом - огромный синяк под глазом, нос распухший. «Это наша Лизка Спартак (кличка), - объяснили мне ее бывшие знакомые по школе. - Ей 13, в школу год уже не ходит. Так-то она хорошая девочка была...»

ИНТЕРНЕТ НЕ ПО РАЙОНАМ

С «отцами» понятно. А что же «дети»? Пошла их искать, что оказалось не так-то просто. После разборки «по-взрослому» они затихарились. Есть еще интернет. Там они знакомятся и сбиваются в стаи уже в реале. Страничку «Мещера» почистили после скандала, но кое-какие перлы еще остались.

«Наконец… Тепло... совсем скоро лето))) Опять мы все дружно будем купаться... бухать на поляне... тусить ночами в падике (перевожу - в подъезде. - Авт.)... бливать в толчке)) да да... ждем лета родные))) Всех вас люблююю. Безумно. Котятки мои)))) (орфография сохранена. - Авт.)».

Фото с бутылками средь бела дня на лавочках у Мещерского озера. Фото спящих вповалку на «вписках». У костра на поляне… Эту поляну в районе знают все. Между старыми домами и новостройками пустырь, заросший кустами. Вот прямо тут и был штаб банды - самодельный шалаш. Его разгромили на прошлой неделе, в день «сходки». Но мусор еще не убрали: кострище, бутылки из-под водки, бычки...

- Где сейчас мне эту банду найти? - спрашиваю у двух девочек-подростков. С кексом и колой они бегут к кому-то в гости.

- Самые смелые до сих пор собираются, как и раньше, у торгового центра «Седьмое небо», в курилке на задах. Вы спросите там у любого охранника, покажут.

В торговом центре (современный, с кинотеатрами и кучей магазинов) и правда к вечеру стали кучковаться группки детей. Вроде как безобидно пили колу и жевали гамбургеры на фуд-корте. Потом начали стягиваться к курилке на улице. По 3 - 4 человека.

- Да каждый вечер они тут, подождите часок. Сейчас толпа соберется, - успокаивает меня охранник (тоже уже с привычным запахом перегара). - Тут они каждый божий день.

Но банда малолеток так и не появилась в этот вечер. Оказалось, Росгвардия спугнула: две девицы, очень приличные, кстати, на вид, попались на воровстве в магазине, самом дешевом из всех - кофточки по 300 рублей, юбки - по 200. Пока их оформляли, друзья-товарищи заглядывали проверить обстановку и торопливо уходили, опустив голову. Сарафанное радио сработало, и все разошлись. До поры до времени. Привычное дело, воруют тут регулярно.

Это фото 13-летняя Лиза Спартак (имя изменено, кличка настоящая) выставила в соцсетях. Синяк под глазом ей поставили взрослые, решившие проучить зарвавшихся малолеток. Фото: Личный архив

«ТЕПЕРЬ В ШКОЛУ НЕ ПОЙДУ»

Лизу Спартак мне все же удалось найти. В сентябре она должна была идти в 7-й класс. Подружки мне ее охарактеризовали так: «Нормальная была девчонка, но связалась с этой компанией. Стала в школу пьяной приходить, учителям хамить. Короче, ее выгнали».

- Здравствуйте! Я не могу с вами встретиться. У меня знаете какой синяк под глазом! Стыдно на улице появляться. А сейчас отек перетекает еще на другой глаз, - тут же начинает жаловаться мне в трубку девочка. Голос совсем детский.

- Кто ж тебя так?

- Мужики какие-то, это в тот вечер, когда «сходка» была. Мы все пришли за «Соляную биржу» (ресторан у торгового центра. - Авт.), куда нас вызвали на разговор. Поговорили вроде, я уже домой собралась с Катькой. Папе еще позвонила, говорю: если что, выходи встречать. А тут какие-то мужики подбежали в балаклавах (масках. - Авт.), затащили меня в машину, душили, выкалывали глаза, за волосы таскали. Сумку отобрали и выкинули. Было страшно, думала, убьют меня вообще.

- А за что, объяснили?

- За то, что я по людям из пистолета стреляю. Что к мамочкам с колясками пристаю. Но это не я тогда стреляла, другой мальчик из нашей компании. Я только по бутылкам стреляла. В людей - никогда. И тогда, у магазина, где мужчине бровь рассекли, меня тоже не было. Вы посмотрите видео! Нигде я не была, а в итоге получила за всех. Еще один мальчик, Руслан, тоже сильно избит, даже в больнице до сих пор.

- Заявление в полицию вы с родителями подали?

- Нет! Нет! Мы ничего не писали. Но там без нас уголовное дело завели, уже допрашивали. Ищут вроде тех, кто избил. А что мне теперь делать, скажите? Я в школу не пойду. Мне стыдно как! Все ж теперь знают, что меня избили. А собиралась вообще-то 1 сентября пойти, классная (руководительница. - Авт.) меня поддерживала. Я ж весь 6-й класс на домашнем (обучении. - Авт.) была. С плохой компанией связалась, прогуливать начала сильно, а в лицее у нас строго. Вот меня и перевели на домашку.

- Говорят, ты пьяная ходила на уроки.

- Кто говорит? Я в школе никогда не пила. Сейчас придумают, конечно.

Девочка (я видела ее фото до избиения) симпатичная. И даже милая. Доверчивая, рассказала мне как на духу всю свою жизнь, пока мама не услышала ее треп и не отобрала телефон. И ее били нещадно какие-то мужики в масках, чтобы потом повесить фото в интернет и напугать других малолеток. Вот, смотрите, так будет и с вами...

Я постояла немного во дворе дома Лизы. Ее подружки кучковались тут же, рядом, ругались друг с другом отборным матом. Одну девочку выгнали из компании, потом пошли бухать. Мимо проходил в стельку пьяный мужик и сквозь алкогольную пелену понял - я не местная. Подошел ко мне: «Ты телефон-то убери. Сопрут (другое слово. - Авт.) малолетки-то». Мне кажется, он сам хотел это сделать, но координация подвела...

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Признаков АУЕ здесь нет - в общак деньги не шли

- В 1977 году похожий детский бандитизм буквально захлестнул Дзержинск (город в 30 километрах от Нижнего Новгорода. - Ред.), - вспоминает полковник милиции в отставке Сергей Малинин. - Подростки собирались толпой и избивали прохожих, просто как боксерскую грушу. От их нападения никто не был застрахован. Они бросали самодельные взрывные устройства людям под ноги. Была ли это банда? Да, была. У них был лидер, выработанный алгоритм. Тогда, чтобы справиться с ними, пришлось организовать целую спецоперацию.

Что касается нынешней истории с детскими бандами на Мещере, то связи между ними и пресловутым АУЕ эксперт не видит.

- Если бы их контролировали воры в законе, то их основной задачей было бы поступление денег «в кассу», - уверен полковник Малинин. - Избивать прохожих просто ради забавы - это неинтересно криминальным авторитетам. Они бы уж скорее начали давить на блатную романтику и учить своих подопечных отнимать деньги, чтобы сдавать в общак. Вероятнее всего, это самоорганизованная группа.

КОММЕНТАРИЙ ПЕДАГОГА

Психолог, в прошлом школьный учитель Юлия ВАСИЛИНА:

Если не воспитывает семья, значит, будут улица и интернет

- Кто должен воспитывать детей? Школа кивает на родителей. Родители - на школу. А все вместе они еще и на полицию, но заявления при этом не пишут. Полиция же тоже вмешивается, только когда уже случилось экстраординарное - кража, драка, стрельба. Сотрудники «принимают меры», а не воспитывают. Воспитывает детей в первую очередь семья. Во вторую - общество (все эти отделы полиции по делам несовершеннолетних, дворовые банды, телевизор, интернет, а раньше были пионерия и комсомол, дворцы творчества, бесплатные кружки и секции). Чем меньше ребенку внимания в семье, тем больше за воспитание будут браться улица и интернет.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Под статьей полстраны?

«Не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Все равно они будут похожи на вас», - говорил великий педагог-новатор Василий Сухомлинский. Я бы написала эту фразу на каждом столбе у Мещерского озера. По сути, уголовные дела можно завести тут на полрайона. И не только на детей. За скупку краденого, за оставление в опасности (взрослые смотрели на детское «хулиганство» сквозь пальцы, спокойно шли мимо шалаша, где они пили водку и игрались с ворованными пистолетами, смотрели на их драки, на их посты в соцсетях), за беспорядки и побои. Полиция? Ну, тоже бездействовала, но как бы оправданно - заявлений-то нет, значит, и дела нет. «К ментам же ходить не по понятиям».

А тут вдруг малолеток стало слишком много и они вышли из-под контроля. Тогда и начался вой на всю Россию: «Сбились в стаю, банда, АУЕ». Да нет тут никакого арестантского уклада (по крайней мере пока). И не банда это, просто ваши детки так гуляют, копируя ваше, взрослых, поведение. Драться и напиваться можно и по приколу, все вокруг так делают, что такого? И похожая картина не только в Нижнем. По всей России подростки, которым нечем заняться, таскаются по торговым центрам, воруют (часто на заказ), бухают. Драки и пьяные «вписки» - уже обыденность, откройте интернет. Сегодня в Нижнем банда вышла из-под контроля, завтра похожее может случиться в Москве или Саратове… где угодно.