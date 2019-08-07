Тушить или не тушить тайгу - вот в чем вопрос

Площадь огня, бушующего на территории Красноярского края, начала снижаться. В пятницу, 2 августа, горело 1 млн 112 гектаров, во вторник, 6 августа, - уже 840 000. На помощь краю пришло несколько регионов страны, в воздух подняли авиацию - военную и МЧС. Теперь, когда огонь отступил и оперативные данные лесопожарного центра перестали напоминать сводки с фронта, мы пытаемся ответить на наивные вопросы - что же произошло и каков на самом деле масштаб бедствия.

1. Из-за чего загорелась сибирская тайга?

Традиционная самая распространенная причина - сухие грозы (это точно такая же гроза с громом и молнией, но без дождя: он идет, но не долетает до земли, испаряясь из-за жары).

Часть леса могли и поджечь, чтобы скрыть незаконные вырубки. Премьер Дмитрий Медведев на совещании в Красноярске обратился к Генпрокуратуре, СК и МВД с просьбой проверить версию об умышленных поджогах лесов. Результаты вышеназванные ведомства пока не озвучили.

Третья возможная причина - поджоги случайные. К примеру, если жгут сухую траву и мусор.

- В крае в этом году таких случаев было 12 - это относительно немного, и выгорели небольшие площади. Виновник установлен только в одном случае, - прокомментировала Ольга Гайдук, представитель Красноярской краевой прокуратуры. - Житель Ермаковского района отправился в лес, в трех километрах от поселка развел костер и не затушил его. Сгорело 23 гектара леса. Дело уже ушло в суд, виновнику грозит до трех лет колонии или штраф до 400 000 рублей.

2.Почему не боролись с огнем раньше?

Леса загорелись с начала июля, но активно бороться с огнем начали только к концу месяца. В красноярском краевом минлесхозе это называют мифом.

- Пожары тушили всегда. По закону огонь можно не заливать в труднодоступных зонах, а работать только там, где он угрожает населенным пунктам. К концу месяца таких территорий стало больше, вот и привлекли дополнительные силы. К тому же из-за розы ветров дым распространился на большую территорию, достиг Аляски. Температура и гарь отчасти спровоцировали паводок у соседей-иркутян (то, что не может пролиться в одном регионе, проливается рядом, говорят специалисты). Это также стало одной из причин.

3. Надо ли спасать тайгу в труднодоступных зонах?

Специалисты утверждают: горит обычно больной лес. Тайга восстановится и будет более здоровой. В Сибири, к слову, в 1993 году ученые восьми стран провели эксперимент, выжгли целый остров посреди Енисея. За 20 лет, к 2013-му (была экспедиция), там выросли молодые деревья, сейчас уже стоит уверенный сосновый бор.

Роман Котельников, директор красноярского Центра лесной пирологии:

- В условиях ограниченных ресурсов, как было на начальном этапе тушения, важно грамотно перераспределять силы - определять опасные с точки зрения инфраструктуры и в первую очередь на них забрасывать людей. Затраты и риски, которые будут понесены при тушении труднодоступных пожаров, существенно больше, чем прямой ущерб от них. Для этого есть профессионалы, которые определяют приоритетность тушения.

4. В этом году горит сильнее, чем в предыдущем, или нет?

Российское отделение Гринпис выпустило онлайн-сервис, с помощью которого можно сравнить количество термоточек за 2001 - 2019 годы с предыдущими годами (или средним значением за несколько лет) по всей России или в отдельных регионах. Количество так называемых термоточек (температурных аномалий, регистрируемых с космоса) варьируется в пределах нескольких тысяч.

Но Гринпис ссылается на данные из космоса - фиксированное повышение температуры в конкретном месте. То есть он считает термоточки, но ведь может гореть три сосны. При этом площадь пожаров - совершенно другая единица измерения. Связывать количество термоточек с площадью пожаров некорректно.