Советы врача: Разговаривая с доктором, включайте диктофон!

Недавно в свет вышла книга «Как болел бы врач. Маленькие хитрости большой медицины». Мы встретились с ее автором - врачом-терапевтом Ольгой Кашубиной - и выведали все профессиональные фишки медиков. Ведь они тоже люди. И хворают, и ходят в поликлинику, и ложатся в больницу. Но шансов поправиться у них при этом больше.

- Человек заболел - ему совсем плохо. Как себя вести? Вызывать ли врача? «Скорую»? Часто ведь мы предпочитаем перетерпеть.

- Есть такой перегиб: мы надеемся, что само пройдет. Люди не идут к доктору, потому что боятся высокомерия врачей, боятся, что у них найдут какую-то страшную болезнь. На самом деле лучше нарваться на недовольство бабушки в регистратуре поликлиники, чем рисковать своим здоровьем. И корить себя потом, если страшное все-таки стрясется.

ПОЛИКЛИНИКА: ПЛАТНАЯ ИЛИ ПО ОМС?

- Государственным врачам меньше доверяют, однако у нас в рядовых поликлиниках есть прекрасные специалисты. Важнее, чтобы врач давно знал вас. Если вы лечитесь у хорошего терапевта по ОМС (то есть по обычному полису в обычной поликлинике), лучше посидеть в очереди к нему, чем бросаться в незнакомую частную клинику по акции за 500 рублей. Тем более что в коммерческой медицине для пациента вход бесплатно, выход - двести рублей. То есть первичный прием может стоить недорого, но потом вам выпишут длинный лист назначений. Вас будут немножко раскручивать даже в солидном учреждении с лицензией и пальмой в вестибюле. Это бизнес, и врачи заинтересованы в том, чтобы побольше заработать.

- То есть качество лечения не зависит от заведения?

- Есть статистика: четверть врачей утром работают в государственных клиниках, после обеда - в частных. Для хирургов двойная нагрузка - обязательное условие. В частных клиниках у них нет большого потока больных, а им нужно руку нарабатывать, постоянно быть в тонусе. Поэтому они обязательно подрабатывают и в обычных больницах, где много пациентов.

Академик Лядов, у которого я брала интервью для книги, сказал: если будут проблемы с сердцем, я точно пойду в госцентр, где лечить могут с закрытыми глазами, потому что колоссальная практика.

- Ну а когда все-таки нужно идти в платную клинику?

- Когда вам нужно выяснить диагноз побыстрее. Вы входите на сайт единой записи к врачам и понимаете, что запись по ОМС займет много времени, в платное учреждение вы запишетесь в тот же день и недалеко от дома.

ДОМА ИЛИ В БОЛЬНИЦЕ?

- Где болеть лучше: дома или в палате, под присмотром медиков?

- В стационаре лучше не всегда, - говорит Ольга Кашубина. - Больница - не самое чистое место на земле. Это никак не связано с соблюдением гигиены. Но когда в замкнутом пространстве скапливается много разных больных людей, у них часто ослаблен иммунитет, и гораздо выше риск, что они друг друга чем-нибудь заразят. Сейчас есть такая тенденция на снижение койко-дней. То есть врачи по возможности делают все, чтобы сократить пребывание пациента в больнице. Есть исследование: ученые проанализировали большое количество заболеваний и выяснили, что в некоторых ситуациях не нужно человека госпитализировать, дома ему комфортнее, дома нет стресса, окружают близкие люди. И еда вкуснее.

Признаки хорошего эскулапа

«Доктор наук, профессор, членкор академии…» - не всегда гарантия качества. Недавно один доктор медицинских наук рекламировал гомеопатию от клещевого энцефалита. Всякое бывает. Вот как определить, хороший ли врач перед вами:

- Доверяйте своему настроению: вам с доктором должно быть спокойно. Вам еще ничего не назначили, а уже чувствуете: жизнь улучшилась!

- Врач ничего от вас не скрывает, говорит, что думает, куда он планирует вас направить и как лечить. И не отмахивается от вопросов, все готов объяснить.

- Дает свой телефон и почту, приглашает быть на связи.

- Не осуждает вас, не критикует, если вы нарушили режим или диету.

- Не прописывает гомеопатию и лекарства с недоказанной эффективностью. Хотя не нужно обвинять врачей в сговоре с фармацевтической мафией. С этим борются. Фармпредставителям запретили лично контактировать с медиками. По закону врач имеет право выписывать препараты только по действующему веществу, без указания бренда. Например, не аспирин, а ацетилсалициловую кислоту.

Подружиться с белым халатом

У простых поликлиник есть один важный минус: время визита - всего 12 минут. И часто это время уходит не на общение, а на бюрократию: врач ищет какие-то карточки, вбивает что-то в старый компьютер одним пальцем, долго пишет. Как перетянуть внимание человека в белом халате с писанины на себя? Есть способы!

- Записывайтесь пораньше, пока доктор еще не замылился. Начинается прием с 8 утра, на 8 и записывайтесь.

- Обращайтесь к врачу по имени-отчеству.

- Включите активного пациента, не будьте растерянным и несчастным. Четко сформулируйте жалобы, а не пытайтесь рассказать все свои проблемы. Поликлиники так устроены: один талон - одна болезнь. Выберите приоритет.

- Продумайте костюм, чтобы не тратить время на одевание-раздевание: поменьше шнурков и пуговиц.

- Включайте диктофон: «Доктор, я боюсь забыть ваши рекомендации!» Врач напряжется, но не будет говорить вам ерунды. Диктофон дисциплинирует.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Дарить ли подарки?

Все считают, что подарки врачам - это аморально. Но у нас врачи получают мало по сравнению с тем трудом, который делают. Даже 50 тысяч рублей зарплаты - это смешно. Во всем мире врач - самая высокооплачиваемая профессия. Если врач вам действительно помог, поблагодарите его, не стесняйтесь. Дарить лучше деньги. Это не взятка. Потому что взятка имеет четко ограниченные условия: сумма от трех тысяч рублей и в тот момент, когда вы от врача зависите, - то есть он выписывает вам больничный, например. А после окончания лечения - пожалуйста. Но если с деньгами туго, доктор будет рад и цветам, и коробке конфет.

Когда срочно звоним 03

- Высокая температура при незнакомых симптомах. Не насморк-кашель, а судороги, например.

- Внезапно онемела половина лица: это признак инсульта. Но не только это. Иногда бывают такие промежуточные состояния: транзиторная ишемическая атака. Грубо говоря, инсульт «собирался» случиться, но не случился. Однако само по себе это настолько грозное состояние, что лучше тысячу раз перестраховаться. Словом, если внезапно поплохело и вы не понимаете, что это такое, - срочно звоните.

- Нехватка воздуха при ОРЗ, при остром гриппе. Это может быть легочная недостаточность. Причины разные, но это состояние очень быстро развивается, и в домашних условиях не поможешь ничем. Нужно срочно вызывать «Скорую» и ехать в ближайший стационар.

- В советские времена было такое понятие «острый живот» - в больницу везли обязательно. Сейчас врачи даже немножко перестраховываются: при любой непонятной боли в животе забирают - провести обследование, взять анализы. Например, у женщин бывает апоплексия (разрыв) яичника - иногда по симптомам похоже на аппендицит.

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Так простужаются ли от сквозняков и кондиционеров?

- Простуда в сознании у нас связана с холодом, в английском языке «поймать холод» - простудиться. Все эти «не сиди на сквозняке/под кондиционером - продует и заболеешь!», - объясняет Ольга Кашубина. - Но на самом деле это неверно. В английском городе Солсбери (теперь уже печально известном. - Ред.) был целый институт исследования простуды. Над людьми проводили эксперименты: заставляли ходить с мокрой головой, чихать друг на друга и всячески пытались понять, влияет ли холод на заболеваемость. Выяснилось, что нет.

Это касается и кондиционеров, и сидения на холодном. Люди, которые живут на полярных станциях, не маются ОРВИ, пока к ним не приезжает корабль с Большой земли. Он приезжает - и тогда они болеют две недели, потом перестают.

Простуду мы подхватываем, когда трогаем себя грязной рукой за нос или трем глаз - вирус попадает на слизистую. Так что единственный способ профилактики - почаще с мылом мыть руки.

- Чем лечиться, если уже заболел?

- Простуда сама проходит за семь дней. Можно закапывать капли в нос, принимать пастилки от боли в горле, сбивать слишком высокую температуру, но сократить время болезни мы не можем. Пройдет через неделю или за семь дней в любом случае.