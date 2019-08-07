Тарантино в Москве: "Что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле?"

Американский режиссер Квентин Тарантино, который находится в России в связи с премьерой своего фильма "Однажды в... Голливуде", накануне вместе с министром культуры РФ Владимиром Мединским посетил сердце столицы - Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль". Компанию им также составила генеральный директор музея Елена Гагарина.

С большей частью достопримечательностей Тарантино познакомил Мединский. Знаменитый американец очень живо реагировал на все рассказы, а также постоянно задавал вопросы. Особенно на режиссера произвели впечатление царь-пушки и царь-колокол, который он потер на счастье.

Особенно на режиссера произвели впечатление царь-пушки и царь-колокол. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или хотя бы рядом с Кремлем?, - внезапно поинтересовался Тарантино. На что ему ответили, что для этого нужно быть как минимум членом царской семьи.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Кроме того, американец хотел узнать, правда ли, что музыкант Дин Рид похоронен в кремлевской стене. "В кремлевской стене похоронен писатель Джон Рид", - пояснил ему Мединский.

Также в ходе своей небольшой культурной программы Квентин Тарантино посетил выставку "Хранители времени", которая посвящена реставрации, передает ТАСС.

Тарантино посетил выставку "Хранители времени". Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сайт kp.ru писал, что новый, девятый, фильм оскароносного режиссера Квентина Тарантино в виде исключения жители столицы увидят 7 августа, а уже 8 августа кинолента выйдет на российские экраны. Напомним, что фильм снят для зрителей в возрасте 18+.