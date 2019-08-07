2019-08-07T10:09:04+03:00
Звезды

На Киркорова подал в суд «Кремлевский комбинат питания»

Дело будет рассмотрено в Арбитражном суде
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Филипп Киркоров.Филипп Киркоров.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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«Кремлевский комбинат питания» подал в суд на короля российской поп-сцены. Иск сейчас находится в Арбитражном суде Москвы.

Как рассказали «КП» артисты балета Филиппа Киркорова, «Кремлевский комбинат питания» обеспечивал питание техперсонала на юбилейном шоу Филиппа Киркорова «Я».

Артист заплатил по счетам, но потом спустя время пришёл счёт ещё на загадочные 80 тысяч рублей. По словам коллектива Киркорова, никто так и не понял, откуда взялись дополнительные расходы, поэтому, не получив внятного объяснения от комбината питания, этот счёт остался без внимания.

- По договорам мы им все оплатили, - говорит «КП» директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак. - Сейчас появилась очень удобная схема: выставили счёт, а потом вдруг появились дополнительные неоплаченные расходы. И все, сразу в суд. Будем разбираться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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