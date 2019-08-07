Валентин Гафт восстанавливается после инсульта

Неделю назад 83-летний народный артист РСФСР попал в больницу. Несколько дней Валентин Гафт провел в реанимации, сейчас его перевели в обычную палату отделения неврологии. Жена Валентина Иосифовича актриса Ольга Остроумова подтвердила, что Гафта госпитализировали с подозрением на инсульт. Сейчас его состояние удовлетворительное. Врачи делают все, чтобы он поскорее поправился.

Подробностей не знают даже друзья Гафта, которые правда отметили, что народный артист уже не первый раз в этом году попадает в больницу. Из-за тяжелого хронического недуга ему приходится принимать много лекарств. Организм с трудом переносит эти нагрузки. Недавно поэт Валерий Краснопольский рассказал Гафту о новейших разработках израильских медиков, которые облегчают симптомы болезни. Но Ольга Остроумова категорически против всяких инноваций. Единственно, что по-настоящему помогает Валентину Иосифовичу, что поддерживает его интерес к жизни, - это работа. Он пишет стихи, иногда читает их со сцены.

На днях вышла его книжка стихов к картинам Никаса Сафронова. В издательстве ЭКСМО готовится новый сборник Гафта «Лучшее», собрание лучших вещей, исправленное и составленное заново. Там будет последняя версия поэмы–пьесы «Мне снится сон». Валерий Краснопольский рассказал нам, что несмотря на проблемы со здоровьем Валентин Гафт по-прежнему орел, держится по-мужски.