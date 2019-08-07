Чтобы «жить нормально», денег должно хватать на еду, оплату жилья и одежду

На что должно хватать денег, чтобы «жить нормально» - такой вопрос задала россиянам социологическая служба Левада-центр. На первое место все возрастные группы поставили «полноценное и качественное питание». Вторую позицию заняла оплата жилья, сюда включаются траты на коммунальные услуги и аренду. Наиболее актуален этот показатель для возрастной категории 55+. На третьем месте — покупка одежды и обуви. Покупка квартиры, дачи, автомобиля, траты на развлечения и отдых — в конце списка основных нужд, даже у молодежи.

Причем такая последовательность в выборе приоритетов практически не зависит от доходов. Для россиян с относительно высоким доходом (от 30 тыс руб на человека) покупка авто или наличие денег на отдых и путешествия хоть и повыше, чем у тех, кто получает по 15 тыс. руб на человека, но на распределение мест в списке особо не влияет .

- Для людей важно, чтобы хватило на самое необходимое, об остальном многие и не мечтают, - так прокомментировала ситуацию для КП доктор социологических наук, заведующая сектором Института социологии РАН Ирина Халий. - Такие ответы вызваны очень низким прожиточным уровнем. Денег нет ни на что, поэтому о чем-то кроме самого насущного думать не приходится. Если ситуация будет и дальше ухудшаться, то как бы не повторилась ситуация 1917 года.

НА ЧТО ДОЛЖНО ХВАТАТЬ ДЕНЕГ, ЧТОБЫ ЖИТЬ НОРМАЛЬНО