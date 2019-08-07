2019-08-07T15:08:12+03:00
Дом. Семья

Коллекцию московского зоопарка пополнил «кошачий-медведь»

Пока зверек на карантине, но уже очень скоро его увидят посетители
Анастасия ВАРДАНЯН
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Коллекцию Московского зоопарка пополнил "кошачий медведь" - бинтуронг.Коллекцию Московского зоопарка пополнил "кошачий медведь" - бинтуронг.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Коллекцию московского зоопарка пополнил новый обитатель — это бинтуронг, или как его называют «кошачий медведь» по кличке Гула. Годовалый самец сейчас проходит период адаптации. В Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка его доставили из Чехии. По словам зоологов, к столичной погоде и новому вольеру он привык. Карантин продлится как минимум месяц и только после этого животное смогут увидеть посетители.

- Наш бинтуронг не будет одинок. До наступления холодов к нему должна присоединиться самка – для размножения, - рассказали «КП» в пресс-службе московского зоопарка.

Карантин бинтуронга продлится как минимум месяц и только после этого животное смогут увидеть посетители. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Карантин бинтуронга продлится как минимум месяц и только после этого животное смогут увидеть посетители.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Животные очень теплолюбивы. Это и другие особенности вида учли при создании вольера. С аппетитом у Гулы тоже все в порядке.

- Питаются бинтуронги в основном фруктами, предпочитая наиболее сладкие: бананы, виноград, манго. Также в их основной рацион входит свежая рыба и мясо, - сообщили в московском зоопарке.

Ожидается, что посетители смогут увидеть Гулу уже осенью.

ДОСЬЕ «КП»

Мяукает как котенок!

Бинтуронгов часто называют «кошачьим медведем» из-за характерной внешности. Мордочка и усы бинтуронга – тюленьи, стопы плоские, как у медведя, хвост, подобный обезьяньему и когти мангуста. К тому же это уникальное животное, запах которого напоминает жареный попкорн.

Это единственный хищник в Евразии, который использует хвост для лазания. Хвост настолько силен, что бинтуронг может с его помощью спускаться по стволу головой вперед и передвигаться по ветвям вверх тормашками, добираясь до труднодоступных плодов. Голос бинтуронга напоминает мяуканье обычной домашней кошки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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