Посетитель фестиваля в Германии покусал собаку и полицейского

В немецком городе Ротвайль обычное полицейское задержание приняло довольно неожиданный оборот. 3 августа в городе проходил фестиваль. На празднике собралось достаточно много горожан. Но внезапно в толпе появился 28-летний мужчина, который разгуливал с ножом в руках. Неизвестный сразу привлек к себе внимание, когда напал на одного из посетителей фестиваля и… укусил его.

Полицейские, дежурившие на празднике, попытались скрутить мужчину, но к нему на помощь подоспела 22-летняя возлюбленная. Девушка накинулась на стражей правопорядка с кулаками, таким образом дав своему любимому возможность сбежать.

Но полицейские не растерялись и бросились в погоню. В итоге, побег провалился — мужчине удалось отбежать всего на несколько метров. При задержании он сопротивлялся изо всех сил и сгоряча укусил полицейскую собаку и женщину-офицера. По касательной досталось еще двум правоохранителям.

28-летнего мужчину и его возлюбленную доставили в полицейский участок. Там задержанные категорически отказались дышать в алкотестер и вовсе проходить медицинское освидетельствование. Правда, потом согласились сдать кровь, чтобы медики могли установить — была ли парочка пьяна или нет.

Некоторые СМИ утверждают, что задержанный оказался мигрантом, однако подтверждения этой информации нет.

Сейчас молодые люди находятся под следствием. Им предъявлены обвинения в сопротивлении при задержании, оскорблениях и угрозах в адрес полиции.