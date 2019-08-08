Два талантливых подростка-футболиста из России побывали в школе футбола «Манчестер Сити»

Школа расположена в Манчестере, Англия. Такую возможность им предоставила международная компания прямых продаж QNET, которая организовала в этом году конкурс для детей и подростков от 12 до 17 лет на своей русскоязычной странице в Instagram.

Конкурс проводился по всей России среди игроков-любителей, которые горят желанием связать свою жизнь с миром профессионального футбола. 12-летний Максим из Москвы и 17-летний Павел из Санкт-Петербурга стали победителями, выполнив все условия, в частности, представив в качестве конкурсной работы видео, на котором они показывают свои навыки игры в футбол, и написав в эссе о себе, о своих мечтах, планах и о любви к этому классическому английскому виду спорта.

Вот что написал в своем эссе один из победителей Максим: «Мне 12 лет, увлекаюсь футболом с семи лет, рекорд по жонглированию мяча — 27 302 раза (и это не опечатка!). Мой кумир — Неймар Жуниор. Я занимаюсь футболом каждый день, тренируюсь в секции «Джинга». Обожаю бразильский футбол, хочу стать легендой футбола, играю на позиции правого полузащитника. Болеем всей семьей за команду «Спартак», просто нравится смотреть за игрой таких команд, как «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ювентус», «Реал Мадрид». Мой коронный финт — это секрет». В своем видео Максим показал голы, фристайл, жонглирование, технику и удары.

28 июля ребята отправились в Англию. Билеты, визы, проживание и питание — все оплачивалось компанией-организатором. В школе ребята занимаются 15 часов в неделю английским языком с упором на спортивную тему и 15 часов футбола с профессиональными тренерами. Тренировки проходят на стадионе Etihad Stadium, бок о бок с командой Manchester City. Кроме этого, в программу досуга школы включены игры, кинопоказы, спортивные и проектные вечера, а в выходные дни — экскурсии. Ребята пробудут в City Football Language School две недели, в конце их ждет подведение итогов и вручение сертификатов о прохождении обучения.

«Я люблю футбол, потому что это — моя жизнь. Моя любимая команда — «Боруссия» Дортмунд, любимый футболист — Марко Ройс. Я очень хочу стать профессиональным футболистом. В Англии все супер, я так все и представлял, больше всего понравились архитектура и любовь к футболу, а еще стадион Etihad Stadium», — поделился один из победителей конкурса Павел.

Конкурс проводится не первый год: в 2017 году компания QNET организовала тренерскую школу и провела конкурс среди подростков Индонезии. Четыре финалиста попали в школу футбола в Манчестере. В этом году к конкурсу присоединились Россия и страны СНГ. Такие мероприятия проводятся компанией с целью найти таланты и дать им возможность проявить себя.

«Ребята получили много положительных эмоций, что очень радует. Мы надеемся, что эта поездка вдохновит их продолжать заниматься любимым видом спорта и развивать свои навыки, чтобы потом радовать нас победами», — говорит руководитель по маркетингу и PR в России и СНГ международной компании прямых продаж QNET Ирина Полякова.