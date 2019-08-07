Военкор "КП" Александр Коц вошел в список самых цитируемых журналистов России

Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц вошел в список 15 самых цитируемых журналистов России. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Медиалогия".

Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц вошел в список 15 самых цитируемых журналистов России

По итогам завершившегося месяца военкор занял 14-е место, попав в рейтинг самых цитируемых журналистов нашей страны. Индекс цитирования материалов Коца составил 3565 пунктов; одними из самых упоминаемых его заметок стали "Останки жертв сбитого над Донбассом «Боинга» до сих пор не собраны" и "Российские политзаключенные на Украине: Мы не товар. Мы - люди!".

Первое место в рейтинге занял ведущий телеканала "Россия-1" Владимир Соловьев, чей индекс цитирования составил 22380 пунктов. В тройку лидеров попали главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов (18670,1 пункта) и телеведущая Ольга Скабеева (16980 пунктов).

Александр Коц родился в 1978 году в Сахалинской области. С 1999 года он работает в "Комсомольской правде"; за свою карьеру он неоднократно бывал в горячих точках, таких как Сирия и Донбасс. Помимо публикаций в газете и на сайте, Коц ведет активную деятельность в социальных сетях.

Прочитать материалы Александра Коца вы можете на сайте kp.ru.